Laura G publicó en redes sociales las pruebas de las amenazas de su ex: “Esto no se acaba cuando tú digas”

Laura González, más conocida en las redes sociales como Laura G, sorprendió con nuevas pruebas sobre las supuestas amenazas que su expareja estaría haciéndole a través de WhatsApp, pues por medio de audios este le exige que le devuelva todos los regalos que le dio mientras que estaba en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), por lo que ella ya empacó las cosas para enviárselas.

La joven, recordada por su polémica participación en La casa de los famosos Colombia, compartió a través de sus historias de Instagram que teme por su vida y oficializó los rumores que fueron publicados durante el primer fin de semana de agosto de 2025, pues ya se habían comentado detalles de esta situación que se habría desatado después de que ella, al parecer, decidiera terminar la relación.

Durante la jornada del 3 de agosto de 2025, la modelo y presentadora escribió: “Aclaro, si algo me pasa a mi o a mi familia hago responsable: JUAN MARTÍN MORENO PALOMO. Pueden buscarlo en Google si desean”, refiriéndose a su excompañero sentimental, el mismo que hace unas pocas semanas le dedicaba frases de amor y agradecimiento por todos los regalos recibidos.

Por medio de sus publicaciones y un live realizado en sus cuentas oficiales, Laura G aseguró que el hombre no solo la ha amenazado a ella, sino a toda su familia, por lo que decidió denunciar en caso de que la situación continue escalando.

Incluso, compartió un pantallazo de una de las conversaciones en el que se aprecia que le dice que no está de acuerdo con su decisión de terminar la relación: “Tú sabías que te metías con un traqueto y sabías bien quién soy. Entonces ya me mamé (...). Esto no se acaba cuando tú digas”.

