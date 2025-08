La Toxicosteña arremetió en contra de Karina García y Valentino Lázaro: dijo que la modelo pagó para que hablaran mal de la artista

Así lo expuso en una entrevista con una cadena radial en la que insinuó que pagó para que hablaran mal de ella - crédito @sinpelosenlalengua/IG

Aunque La casa de los famosos Colombia terminó hace unos meses en medio de una polémica por los enfrentamientos que se vieron en las últimas semanas de la competencia, los participantes que llegaron al final siguen dando de qué hablar en las diferentes redes sociales.

Este sería el caso de la Toxicosteña, que recientemente concedió una entrevista al programa Los impresentables de Los 40 Colombia, arremetiendo en contra de Karina García y el creador de contenido, Valentino Lázaro.

Según contó la intérprete de Macta llega, nunca antes había hablado con el joven influencer para que él se refiriera en los términos que lo hizo en contra de ella.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La Toxi Costeña aseguró que Karina pagó para que hablaran mal de la cantante - crédito cortesía de prensa del Canal RCN

Durante el relato, la cantante afirmó que “cuando Yina me pasó el video, yo estaba rayada por otra cosa y fue cuando dije ‘hey, qué le pasa a este marica hijueput*, nunca me he metido con él’… Le mandé unos audios y Yina se los reenvía a él, porque Yina sí se habla con él”, expuso inicialmente la exparticipante del reality del Canal RCN.

La historia continuó y según expuso la “tóxica”, Calderón le dijo a Valentino que qué le pasaba a él con ella, que la dejara tranquila que la cantante nunca se había metido con él, a lo que le responde: “Es que yo la odio por lo que le hizo a Karina”.

La historia continuó y fue en ese momento en el que la exparticipante de La casa de los famosos aseguró que el joven es amigo de Karina y “ella paga por todo”.

Karina García y La Toxi Costeña iniciaron una rivalidad durante los últimos días de la modelo paisa en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Canal RCN

Y agregó: “Son mejores amigos y cuentan que Karina paga por todo, para que hablen mal de ti, Karina paga para que te jodan, para que te cierren cuentas, Karina paga para muchas cosas. Entonces supongo yo que es eso, porque si yo a ti nunca te he hecho nada por qué te vas a apasionar así de esa manera conmigo”.

Pero esto no fue lo único que dijo la artista, pues aseguró que Valentino está haciendo este tipo de acciones porque el único interés que tiene es entrar a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia:

“Sabe que ya están convocando a los de la nueva temporada, entonces me imagino que está tratando de llamar la atención del canal, del productor y que mejor que metiéndose con todos por eso la cogió conmigo”, sentenció la cartagenera.

Valentino Lázaro se defendió de las acusaciones a través de su canal de WhatsApp y calificó las polémicas como estrategias de promoción - crédito canal de WhatsApp de Valentino Lázaro

Finalmente, la Toxi Costeña dijo que fue Lázaro quien se ensañó en su contra, pero que entiende cómo funcionan las dinámicas y en este caso, es ella quien queda mal si emite un nuevo pronunciamiento: “El tipo me ha tratado a mí de bruta, de descerebrada, pero tampoco seré tan bruta mi amor porque mira. El dolor de él es que se postuló a la casa, se lo llevó Emiro en votación y ese es el dolor que no haya podido entrar al programa”, concluyó.

Valentino cuestionó los insultos de “la Toxi” burlándose del VIH

En uno de los audios que se filtraron en redes sociales, se escucha a la cantante decir que Valentino es un “sidoso”, refiriéndose a la enfermedad de transmisión sexual VIH.

El influencer cuestionó los insultos de La Toxi costeña al llamarlo "sidoso" - crédito valentinolazaroh / IG

El joven le respondió de inmediato, ya que aseguró que con ese tipo de comentarios está estigmatizando a las personas que en realidad la tienen.

“Hay personas que la tienen de nacimiento porque sus papás la tenían o personas que se inyectaron, es más, el 42% de las nuevas transmisiones es por inyectarse droga, como las amiguitas que tienes, eres una estereotipada y que se lo tires a la comunidad por eso se me hace lo más homofóbico del mundo”, explicó el influencer.