Miguel del Río dice que llevará a la Fiscalía a hombre que lanzó fuerte provocación contra la juez Sandra Heredia

Miguel del Río ha defendido públicamente el fallo de la juez Sandra Heredia, al considerar que la togada "dio una muestra de valentía, de honestidad intelectual y de rigurosidad" - crédito Colprensa/IFM Noticias

El Juzgado 44 de Conocimiento de Bogotá, en cabeza de la juez Sandra Liliana Heredia, dictó el 1 de agosto de 2025 una condena de 12 años contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que deberá cumplir en prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, un hecho sin precedentes en la historia judicial colombiana.

Desde entonces, la juez Heredia se ha convertido en blanco de ataques y señalamientos por parte de algunos sectores de la oposición, que consideran la condena contra Uribe como una respuesta a una presunta persecución política en su contra.

Dichas represalias contra la togada se intensificaron el domingo 03 de julio de 2025, cuando en X se conoció un mensaje de un usuario que se hace llamar Eduardo Cote (@EdoCote), en el que atacó con dureza a la juez que dictó el histórico fallo.

Miguel del Río junto a Iván Cepeda tras la conclusión de la lectura del sentido del fallo contra el expresidente Álvaro Uribe, en la que fue declarado culpable por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

“Hoy es el primer domingo (del resto de su vida) en que la Jueza Sandra Heredia no podrá salir a ningún lugar público pues hay decenas de millones de colombianos dispuestos a romperle la jeta para que nunca se vuelva a burlar (ni del procesado, ni de su familia)”, publicó en X, en referencia a supuestas chanzas de la juez durante el juicio.

A esta publicación contestó el abogado Miguel del Río, que durante el juicio contra Uribe representó jurídicamente a Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve (el testigo clave del caso) y que fue reconocida como víctima en el proceso.

“Todo un varón. Imagino que suele pegarle a las mujeres. El próximo lugar al que deberá ir usted será a la Fiscalía.”, advirtió el reconocido jurista desde su cuenta oficial en X.

El mensaje de Eduardo Cote en el que atacó a la juez Sandra Heredia, y por el cual se pronunció el abogado Miguel del Río- crédito @migueldelrioabg/X

Testigo de la defensa de Álvaro Uribe amenazó a la juez Heredia

El 01 de agosto de 2025 se conoció un video en el que Nicolás Jurado Monsalve, exintegrante de las extintas Farc y testigo de la defensa de Álvaro Uribe Vélez, acusó a la jueza Sandra Heredia de corrupción e, inclusive, expuso la ubicación de sus familiares.

El video, citado por Semana, Jurado Monsalve incluyó un mapa que señalaba la zona de residencia de la familia de la magistrada, lo que generó preocupación por la seguridad de la funcionaria judicial y sus allegados.

La reacción del presidente Gustavo Petro no se hizo esperar. A través de sus redes sociales, el mandatario informó que la seguridad de la jueza Heredia y su familia fue reforzada tras la amenaza implícita en el mensaje de Jurado Monsalve, y que solicitó a la Fiscalía General de la Nación abrir una investigación contra el exconvicto, a quien calificó de “asesino (sic)”. En palabras del presidente, “ya tomamos medidas para proteger a la jueza Sandra Heredia y su familia. Le solicito a @FiscaliaCol iniciar investigación sobre este asesino (sic)”.

Nicolás Jurado Monsalve, exintegrante de las extintas Farc y testigo de la defensa de Álvaro Uribe Vélez, acusó a la jueza Sandra Heredia de corrupción e, inclusive, expuso la ubicación de sus familiares - crédito Juicio Uribe

La figura de Nicolás Jurado Monsalve ha cobrado notoriedad en el proceso judicial que involucra al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Jurado Monsalve, quien formó parte de las Farc y posteriormente fue condenado, participó como testigo de la defensa en el juicio. Durante su declaración, el hombre relató que compartió celda con Juan Guillermo Monsalve en la cárcel La Picota entre 2012 y 2015. Según su testimonio bajo juramento, Juan Guillermo Monsalve le habría manifestado su deseo de retractarse de las acusaciones contra Uribe, aunque no lo hizo por temor a represalias judiciales.

“En una época, me buscó para decirme que quería retractarse de los señalamientos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez (...) En mi caso, fui trasladado en octubre de 2014. Me enviaron a la cárcel de Picaleña, en el Tolima. Ese traslado se dio porque iba a haber una fiesta en la cárcel. Iban a trasladar a Juan Guillermo Monsalve, pero finalmente no lo hicieron. Me trasladaron a mí. Fue como un cambiazo”, dijo.