“Gracias, guerreras”: el meme que le dedicaron a juez Sandra Heredia y su equipo tras fallo que dictó libertad para Uribe

Sandra Heredia, jueza 44 penal de conocimiento de Bogotá - crédito Captura de Pantalla

El fallo del Tribunal Superior de Bogotá, proferido el 19 de agosto para dictar libertad inmediata para el expresidente Álvaro Uribe, ha dejado un río de reacciones dentro de las que se cuentan manifestaciones de humor con referencias colombianas.

En redes sociales se ha hecho viral un meme en el que la base es una foto de la juez Sandra Heredia y su equipo. Abajo, se lee, como si fuera una noticia de televisión, “Gracias, guerreras”.

La connotación humorística de la frase radica en que “Gracias, guerreras” se ha convertido en una frase sarcástica, porque los noticieros la usan para dar a moral a la Selección Colombia femenina, especialmente cuando pierden un partido.

Meme sobre juez Heredia y su equipo - crédito X @ChomposX