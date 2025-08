Joven español se hace viral al revelar los choques culturales que ha tenido en su estancia en Medellín: “No entiendo Colombia”

El joven español está de intercambio en la capital de Antioquia - crédito @carlosgalan/TikTok

Un joven español que responde al nombre de Carlos Galán, compartió recientemente a sus seguidores en TikTok cómo ha sido la experiencia de vivir en Colombia donde se encuentra estudiando de intercambio en la ciudad de Medellín. La publicación está cargada de opiniones con su sentido del humor y asombro por ciertas condiciones.

El joven español, de intercambio en Medellín, se ha convertido en un fenómeno viral al exponer, desde la perspectiva de un europeo, las prácticas culturales que más le desconciertan de la vida en Colombia. Su video, titulado Cosas de Colombia como español no entiendo – parte 2, ha superado el millón de visualizaciones generando miles de reacciones.

Son varios los aspectos de los que Galán hace eco en su publicación como el hecho de que en las calles no pueda caminar libremente con su celular en mano, además, del excesivo ruido en las calles y las extenuantes madrugadas para cumplir con los objetivos.

Esto ante la frecuencia con la que los colombianos se duchan fue uno de los puntos que más debate generó, algo que para los españoles se hace una sola vez en el día.

Carlos dijo que solo añade una ducha extra si va al gimnasio contrastando con las versiones de sus seguidores, quienes dijeron que esa rutina resulta insuficiente, por lo que la ducha se toma tres veces en el día: “Me parece excesiva. Yo me ducho una vez al día. Si voy al gimnasio, me ducho después. Pero aquí me dicen que eso no es normal”, explicó en su video destacando que “mientras más veces te duchas, más limpio estás”.

El fenómeno viral de Galán no se limita a la cuestión de la higiene, pues las madrugadas también llamaron su atención, teniendo en cuenta que las clases de su universidad dan inicio a las 6:00 a. m., horario que resulta extremo: “Los madrugones que se pega la gente aquí... tipo, las clases de mi universidad empiezan a las 6:00 de la mañana. Es demasiado pronto”, agregó.

Según explicó, las jornadas en España suelen iniciar a las 9:00 a. m., algo que ya consideraba temprano. La idea de que muchos colombianos comiencen su jornada a las 4:00 a. m. para ir al trabajo le resultó aún más desconcertante, para sus seguidores también les resulta extraño que se deba madrugar tanto.

En cuanto a seguridad dijo que prefiere ser precavido y evita sacar su celular en las calles. “En España voy con mi móvil en la mano, con la cámara, sin miedo. Aquí, aunque no me ha pasado nada, prefiero no dar papaya porque luego me lamento”, relató.

El ruido nocturno en los barrios fue otro de los elementos que más llamó la atención del estudiante. Describió cómo, al pasar por la calle a la madrugada la música sigue sonando a alto volumen, una situación que contrasta con la realidad de su país donde la policía suele intervenir después de la medianoche.

“He pasado por la calle a la 1:00 de la mañana y la gente sigue con la música a tope. En España, la gente llama a la policía después de las 12. Aquí ya están acostumbrados”, concluyó entre risas.

Los comentarios en redes sociales no tardaron en aparecer y algunos respaldaron sus confesiones, mientras que otros simplemente le dijeron a pesar de ser naciones hermanas con le tiempo las cosas cambian.

Entre los más destacados están: “Te comprendo mijo, uno va para allá y todo es diferente, orden, cultura, respeto y seguridad”; “las consecuencias de ser latinos, nos gozamos hasta el himno nacional”; “lo único que si me gustaría es poder usar mi cel con calma”, entre otros.