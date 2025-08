Qué sentía Yuri Vargas cuando tenía que ver a su pareja besándose con otras actrices en vivo y directo, mencionó la actuación con Ana María Estupiñán

Cuál es la reacción de Yuri Vargas al ver a su novio besándose con otras actrices en una escena - crédito @yurivargas1/IG

En medio de una transmisión en vivo, la actriz colombiana Yuri Vargas se conectó con su colega Ana María Estupiñán para revelar detalles, entre las dos, de momento que han vivido en las grabaciones de novelas juntas y sobre su trabajo en la televisión.

Durante la conversación que sostuvieron con sus seguidores como público, Yuri se sinceró sobre una pregunta que, según ella, se ha vuelto recurrente en sus redes sociales y es ¿qué siente al ver a su pareja, el actor Jim Muñoz, besándose con otras actrices en escena?

Con un tono relajado y entre risas, la actriz compartió su perspectiva, lejos del drama y los celos que muchos suponen. Incluso aprovechó para contar una anécdota que tuvo con Ana María en la novela que grabaron juntas haciendo un papel de mejores amigas.

“Me han preguntado mucho en el directo —porque ya ni es por comentario, es en el directo— que qué sentía yo cuando veía que Jim se estaba besando con Ana. Entonces yo decía: ‘No, pero es que eso no me lo pregunten a mí, pregúntenle a Ana [Estupiñán] qué sentía’”, contó con humor, haciendo referencia a una anécdota durante una grabación reciente.

En ese momento, Vargas recordó entre carcajadas una escena particular con Ana María Estupiñán, ya que aseguró que sobre ese tema tienen una anécdota que las marcó a las dos.

“Ana iba a darle el besito a Jim y yo estaba ahí. Y Jim como que era como: ‘Ven, ¿qué pasó?’ Y Ana como que: ‘No, es que está Yuri’. Y yo fui la que le di ahí como el empuje. Le dije: ‘Ani, fresca. O sea, bésalo. Es tuyo. Todo bien, no hay problema’”, reveló Yuri.

Sin embargo, usó ese ejemplo para explicarles a sus fans que más allá del momento inolvidable que vivieron los tres, ella entiende la diferencia entre la vida personal y el trabajo que tienen en el set.

“Quiero decirle a la gente que no pasa nada. Yo he visto besar a Jim a Carolina Gaitán en Hermanitas Calle, ¡pues es que Dios mío! Si me pongo a ver la lista no termino. Y muchos han sido de frente a mí”, explicó Vargas.

De igual forma, enumeró algunas escenas que presenció en grabaciones en las que ella tenía un papel en el que no tenía relación con su novio, pero debía ver de cerca cuando se tenía que besar con otras celebridades.

“En Hermanitas Calle eran las dos hermanas y él besando a Carolina. En Amar y vivir, las mejores amigas que no se despegaban, Rochi y mejor dicho, como un chicle todo el tiempo detrás de Irene, y se tenía que besar delante de Rochi”, mencionó.

Para ella, el secreto está en la comprensión del oficio actoral y separar la vida profesional de la personal, tener respeto y conocer a su pareja, de tal forma que entienda que no es algo más que un trabajo.

“Cuando uno como intérprete entra a este mundo del rodaje, uno no entra a su vida real. Es un tema donde también hay mucho respeto, desde la otra actriz con uno ahí. Pero no quiere decir que van a dejar de hacer su trabajo. Porque si no, entonces cuando me ha visto a mí besar a otros...”, aseguró la actriz.

Vargas destacó que tanto ella como Muñoz han aprendido a navegar este tipo de situaciones con madurez y profesionalismo: “Nosotros, digamos, con mi pareja hemos tenido mucha oportunidad de trabajar juntos. Entonces, creo que ya ha sido un largo camino de entendernos y comprender nuestro lenguaje y nuestro trabajo. Y apoyarnos, que yo creo que eso es lo más importante”.

Por su parte, Ana María Estupiñán aprovechó para mostrar su posición a favor de lo que expresaba Yuri, mientras contaba lo que ella vivió con la escena del beso con Jim Muñoz cuando tenía al frente a su compañera.

“Pues para mí sí fue un poquito difícil. Al principio yo era como: ‘ay Dios’. Y yo le decía. Teníamos esa escena y yo estaba como incómoda y quedó horrible y tocó repetirla y yo: ‘Ay, no’ y Yuri estaba ahí. Yo le dije: ‘Yu, yo no soy capaz de frente tuyo’”, recordó Ana María.

“No, y lo peor fue, gente, que esta mujer corta la escena y dice: ‘No, yo no soy capaz al lado de Yuri’, y yo le dije así como Rochi, le dije: ‘Mamita me hace el favor. O sea, a ver mamita, avíspese que eso es suyo, cójalo que eso es suyo’“, contó Vargas.

Aunque las relaciones dentro del medio actoral pueden tener retos particulares, el respeto mutuo, la comunicación y la comprensión del oficio permiten construir vínculos sólidos, incluso frente a las escenas más apasionadas, según confirmaron las actrices en la transmisión.

Con su actitud firme y tranquila, la actriz le puso punto final a los rumores de celos y dejó claro que, en su caso, el amor y el arte no compiten, si no conviven y se fortalecen.