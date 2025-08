Laura González teme por su vida y la de su familia, tras terminar la relación que surgió en Dubai: dio fuertes declaraciones

Laura González en crisis por amenazas tras terminar su relación sentimental - crédito @laugonzalezdiaz/IG

La vida de la modelo y presentadora Laura González, recordada por su participación en La casa de los famosos Colombia, ha dado un giro inesperado y angustiante luego de protagonizar un viaje de ensueño a Dubái.

La también ex reina de belleza ha regresado repentinamente a Colombia en medio de un clima de amenazas, temor y un silencio que solo ahora decidió comenzar a romper.

Laura recientemente mostró en sus redes sociales que había iniciado una travesía por el Medio Oriente motivada tanto por asuntos laborales como personales, pero todo parece haber cambiado y en los últimos días, según contó, está viviendo una auténtica pesadilla.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En declaraciones reveladas en exclusiva por el programa La corona TV, conducido por Ariel Osorio en Citytv, la joven confesó temer por su vida y la de sus familiares, tras haber sido objeto de serias amenazas.

Laura González dejó su vida de lujo en Dubai y regresó a Colombia en medio de un panorama aterrador - crédito Laura González / Instagram

El viaje, que inicialmente lo realizó porque tenía que ir a cerrar unos negocios, terminó siendo parte también de un espacio en el que surgió un romance del que publicó y alardeó en sus redes sociales hasta que se habría convertido en un episodio de terror, según le contó González a Osorio.

El presentador contó en el programa de televisión que toda la situación comenzó con una propuesta comercial en Dubái, relacionada con una empresa de la cual es socia.

Durante esos primeros días Laura compartió imágenes que reflejaban una vida de ensueño, pues eran fotos y videos de cenas sofisticadas, paseos en lujosos vehículos como Maseratis, y hasta un romántico paseo en yate junto a un misterioso hombre, al que identificó públicamente como su pareja sentimental.

Incluso, en una de sus publicaciones más comentadas, Laura apareció sonriente al lado de su novio, cuyo rostro ocultaba bajo una gorra, pero que decidió compartir para aclarar cuál era la persona con la que estaba saliendo; por eso, la imagen fue acompañada por la frase “Con mi viejito”, en respuesta sarcástica a los que la señalaban de estar con un “sugar daddy”.

La joven demostró que no está saliendo con alguien que tenga una diferencia de edad notoria - crédito Laura González / Instagram

Sin embargo, tras la aparente felicidad, se escondía una realidad alarmante, de acuerdo con el mensaje de voz enviado a Osorio, pues Laura dejó entrever que está viviendo un asunto de gravedad.

“Gordito, te cuento que estoy en el país y ya no me voy. He vivido cosas muy duras últimamente… Temo por mi vida y la vida de mi familia, porque hay ciertas amenazas, ciertas personas malintencionadas. Mejor dicho, no te lo puedo contar todo por audio, pero voy a estar en el programa contándote todo”, indicó la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

El retorno abrupto a Colombia y el silencio que lo acompañó encendieron las alarmas entre sus seguidores y la misma Laura concluyó el mensaje con una frase reveladora:

“Como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Están pasando mil cosas que me tienen preocupada a mí y a mi familia”, concluyó.

Laura González aseguró estar preocupada por su seguridad y la de su familia - crédito @laugonzalezdiaz/IG

Aunque hasta el momento no ha ofrecido una declaración completa sobre lo ocurrido en Dubai, todo apunta a que su nueva relación sentimental habría desencadenado los hechos que la tienen hoy en una situación de miedo e incertidumbre.

Fuentes cercanas a la presentadora aseguran que el hombre con el que sostenía la relación sería el responsable de las amenazas que hoy la obligan a mantenerse alerta y con bajo perfil.

El portal Superlike también aportó detalles sobre esta figura masculina que acompañó a Laura en Dubái. Se trataría de un empresario radicado en Emiratos Árabes Unidos, quien le habría hecho costosos regalos y brindado experiencias que compartió en sus redes. No obstante, lo que parecía una historia de amor y éxito profesional terminó con un desenlace amargo y peligroso.