Johana Fadul y Juanse Quintero confiesan si quieren tener más hijos y cómo fue el proceso tras perder a sus gemelas: “Posiblemente, me rasparon más de la cuenta”

En entrevista con el programa Bravíssimo de Citytv, los actores colombianos Johana Fadul y Juanse Quintero hablaron sobre uno de los capítulos más íntimos y de aprendizaje de su vida: su experiencia como padres, la pérdida de sus bebés, y sus reflexiones actuales frente a la posibilidad de convertirse nuevamente en papá y mamá.

Cuando el presentador les preguntó si aún seguía entre sus planes el deseo de tener hijos, Johana fue sincera y aseguró que no es un sentimiento con el que viva actualmente, de hecho, siente que fue algo que se despertó en su momento, pero que se le apagó.

“Yo siento que no tengo como ese espíritu maternal despierto que tienen muchas mujeres, como ese deseo gigante de ser mamás. No. Pero, por ejemplo, pues ya pasé por esa experiencia y automáticamente eso se despierta tanto que recién pasa lo de las bebés, yo le decía a Juanse: ‘Quiero ser mamá ya y ya’, y él me decía como: ‘Calma, hay que pasar esto, superar, pues esta situación y demás’. Y a veces cuando veo amigas embarazadas o con el bebé, yo digo como: ‘Ay, ¡qué rico!’. Pero ya, se me pasa”, confesó Fadul.

Por su parte, Juanse compartió que entre sus planes e ideales sí está convertirse en papá, por lo cual se encuentra buscándolo con su pareja, y aprovechó para contar una revelación que tuvo recientemente, la cual en privado le comentó a Marcelo Cezán.

“Le confesé a Marcelo —el presentador— que hay días en los que me he despertado y he tenido como una visión. Y me imagino un niño o una niña caminando por la casa. (...) Perdemos a las niñas y nos llegan nuestras dos perritas, que han traído mucha alegría al hogar. Entonces también yo extrapolo eso y digo: con un hijo tiene que ser igual, ¿no? Ya uno siente un amor distinto, más bonito. Así que sí, yo hago la tarea”, contó el actor y presentador.

Ambos coincidieron en que, si bien no hay una búsqueda obsesiva, sí han dejado de cuidarse y están abiertos a lo que la vida quiera ofrecerles: “Como que con Juanse dijimos: ‘Ok, listo ya. Pues no nos cuidemos y que fluya’. Además, que yo ya voy para 40 años y sí o sí, pues la cantidad de óvulos empieza a bajar. Eso es normal”, explicó Johana.

En medio de esa apertura al tema de la maternidad, ocurrió algo que ambos consideran una “Dioscidencia”, según contó Johana, ya que recibieron una propuesta laboral de una entidad relacionada con temas de fertilidad, casualmente, y desde ese momento comenzaron a profundizar más en su situación médica.

Sin embargo, no se imaginaban que les iban a realizar todos los exámenes y revisiones necesarias, como si estuvieran lo hubieran preparado, y esto les permitió explorar varios temas que pasaban con su cuerpo y de los que no tenían conocimiento, como por ejemplo, ver que cuando perdieron los bebés el procedimiento realizado le dejó una secuela a Johana.

“Fuimos por el tema de trabajo de publicidad y me dijeron como: ‘No, pero espérate, te hacemos examen y todo el tema’. Y yo pues bueno, pues igual miremos a ver cómo estamos. Y hace dos días me hicieron un procedimiento donde efectivamente sí vieron que cuando pierdo a las bebés me hacen un legrado y posiblemente me rasparon más de la cuenta”, contó Fadul.

“Le hicieron daño al útero”, agregó Juanse, apoyando su relato.

“Posiblemente, como en la pared de arriba empecé a cicatrizar mucho, y esa pared es la que se conecta con las trompas de Falopio. Entonces, seguramente no generaba esa… es como una barrera”, explicó Johana.

Pese a ese diagnóstico, la actriz se mostró optimista y cuando les preguntaron sobre si aún existe la posibilidad de tener hijos o si eso significa que ya es un tema aparte para ellos, aseguró que no hay ningún impedimento.

“Aquí, digamos que el problema —que no es problema— es que la cantidad de óvulos ya está más disminuida. Pero, pues, mejor dicho, mi amor, camine. Seguramente ya quedé lista”, aclaró Johana Fadul.

En ese momento, entre risas, Juanse habló sobre su estado de fertilidad y reveló que se encuentra en óptimas condiciones: “A mí también me metieron al cuartito. Dicen que a mí en mi prueba decía que el promedio es de 1.5 y yo lo tengo como en el 130”.

Finalmente, ambos indicaron en que hasta la fecha coinciden en que han vivido una historia de amor sólida y resiliente; confesaron que el hecho de haber perdido a sus primogénitos les permitió vivir otras experiencias de la vida y entender otros procesos que hasta la fecha han disfrutado a cabalidad.

“Yo me siento muy en gratitud, porque hemos podido, después de esa pérdida, vivir todas las etapas de una relación muy bonitas. Cuando tuvimos que vivir en casa de mis papás, ahorrar, comprar primero nuestra casita… Y ahí vamos, hemos podido viajar, disfrutar. Entonces ha sido muy bonito. Hemos vivido los ciclos de una manera muy sana, muy bonitos”, expresó Juanse.