Gustavo Petro se refirió a la condena de Uribe: “Soy libre y como presidente le grito a los colombianos y colombianas”

El presidente Gustavo Petro compartió una reflexión en su cuenta oficial de X, en la que alude a la reciente condena de Álvaro Uribe Vélez.

“El hacendado, heredero legítimo del feudal español, termina en años que son de descanso y amor y nietos, encarcelado en su propia hacienda. El caballo trota los pasillos de la casa, una y otra vez, porque no puede salir en galope como quisiera el hidalgo, quizás, como quisiera el caballo, ser libre en las colinas o en las praderas de los llanos”, escribió el mandatario.

Petro continuó: “Es hora de descanso; el guerrero sabe como es su descanso. Las ideas fascistas que aparecen como fantasmas, y embrujan hasta la señora que sirve los tintos, terminan haciendo que el esclavo bese sus propias cadenas”.

En su mensaje, Petro subrayó la necesidad de un cambio: “Es hora de libertad. No más hidalgos y hacendados de tierras fértiles sin producir alimentos”. Agregó que Simón Bolívar enseñó a los colombianos que son libres y soberanos, que no existen reyes, sino repúblicas, y que la soberanía reside en el pueblo y no en el patrón.

Mensaje de Gustavo Petro - crédito captura de pantalla X

"Bolívar enseñó que los colombianos somos libres y soberanos, que no hay reyes, sino repúblicas, que el soberano es el pueblo y no el patrón. García Márquez nos enseñó de los otoños del patriarca. Viene un mundo nuevo, de energías limpias y no fósiles“, continuó Petro.

Petro finalizó su publicación con un llamado al futuro: “Viene un mundo nuevo, de energías limpias y no fósiles. Un mundo cae, es cierto, soy libre y como presidente le grito a los colombianos y colombianas, que es la hora de la libertad”.

Tres fragmentos impactantes de la publicación fueron: “el caballo trota los pasillos de la casa, una y otra vez, porque no puede salir en galope”, “es hora de libertad” y “la soberanía reside en el pueblo y no en el patrón”.

Así fue la condena en primera instancia de Álvaro Uribe Vélez

En las más de 1.000 páginas que componen la sentencia, la jueza Sandra Liliana Heredia justificó la urgencia de la privación de libertad del exmandatario con un argumento que trasciende lo jurídico: preservar la paz social y evitar que la ciudadanía perciba que “las personas pueden continuar gozando de su libertad pese a una condena, cuando no se cumplen los requisitos para ello y la presunción de inocencia ya ha sido desestimada en primera instancia”.

Este razonamiento, incluido en el extenso fallo, revela la dimensión simbólica y política que rodea el caso de Álvaro Uribe Vélez, cuya figura ha marcado la historia reciente de Colombia.

La noticia central, confirmada por el juzgado 44 de conocimiento de Bogotá, es la condena a 12 años de prisión para el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La decisión, sustentada en un voluminoso expediente de 1.114 páginas, establece que el exjefe de Estado deberá cumplir arresto domiciliario, tras considerar que la evidencia presentada en el proceso fue suficiente para desvirtuar su presunción de inocencia.

El fallo, notificado el lunes antes de la audiencia pública programada para las 2:00 p m., representa un hito judicial en el país, dada la relevancia política y el historial del condenado, quien gobernó entre 2002 y 2010.

El proceso judicial, seguido con atención por la opinión pública y la comunidad jurídica, se centró en los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La jueza Heredia concluyó que la prueba reunida en el expediente “es suficiente para desvirtuar cualquier presunción de inocencia”, lo que fundamentó tanto la condena como la orden de confinamiento residencial.

No obstante, el fallo también absuelve a Uribe Vélez de los cargos de soborno simple relacionados con el caso de Hilda Niño Farfán, exfiscal vinculada al narcotráfico y condenada por estos hechos, y del delito de fraude procesal en el expediente conocido como “Pacho Cundinamarca”, vinculado a Harlington Mosquera.