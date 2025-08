Andrea Guzmán fue eliminada de ‘MasterChef Celebrity’, este fue el grave error que la dejó por fuera: “Me tocó irme”

La quinta eliminación del programa se definió tras un error en la cocción de un plato tradicional, lo que provocó la salida de la actriz y conmoción entre el público y los participantes - crédito cortesía Canal RCN

Andrea Guzmán se convirtió, este jueves 31 de julio, en la quinta eliminada de MasterCchef Celebrity después de presentar un plato que no cumplió con los estándares del jurado.

La actriz decidió preparar un pollo al que llamó Abrazo servido durante el reto de eliminación, en el que también compitieron Violeta Bergonzi, Caterin Escobar, Valeria, Luisfer y Nicolás.

Los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso permitieron a los participantes preparar un plato libre; es decir, uno que ya conocieran y pudieran ejecutar con seguridad.

Guzmán eligió una receta tradicional colombiana. Aunque la presentación convenció, el chef Nicolás de Zubiría fue el primero en probarlo y advirtió que el pollo estaba completamente crudo.

Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso lamentaron la salida de Guzmán por un fallo técnico - crédito MasterChef Celebrity Colombia

Mientras terminaba su preparación en la estación, Guzman le confesó a la chef mexicana Belén que estaba nerviosa, lo que al parecer terminó por afectarla, pues al momento de llevar su preparación al atril incluso comentó que podría ser su último plato. “Se llama abrazo servido, y en caso de que sea el último abrazo que le quiero dar a todos”, dijo la actriz, pero al momento en que el chef Nicolas cortó la pieza de pollo notó que estaba crudo.

Ante la situación, los jurados manifestaron su tristeza y aseguraron que la decisión era clara. “Los motivos de tu salida son muy claros y toda una lástima, es el término de pollo, porque el resto del plato estaba muy rico, tus papas estaban deliciosas, no sé qué habrá pasado en tu proceso”, dijo Zubiría.

“Me da mucha pena la forma en la que tienes que ir, o sea, de verdad me da muchísima tristeza, y pues nada, para mí fue una gran fortuna haberte conocido”, fueron las palabras de la chef Belén Alfonso.

La actriz, consciente del error, expresó su desconcierto por el resultado de la cocción: “Siempre he dicho que además de los proyectos que uno tiene, es la gente con la que uno comparte. Me voy con el corazón lleno de amor de todos ustedes y gracias por todo lo que me enseñaron, me hubiera encantado aprender más, fue un honor estar acá, pero me tocó irme”.

Guzmán también manifestó que sentía envidia por quienes continuarán aprendiendo en la competencia y les deseó disfrutar del proceso.

Los jurados destacaron los sabores que había en el plato, pero lamentaron el término de la proteína - crédito cortesía Canal RCN

La presentadora Claudia Bahamón ofreció unas palabras de despedida que emocionaron a la actriz. Sus compañeros y el público reaccionaron con manifestaciones de apoyo y mensajes en redes sociales.

La salida de la actriz desató las reacciones en redes sociales, donde varios internautas se mostraron sorprendidos por la inesperada salida. “Ahhh que pesar Andrea 👏👏👏👏 y gracias x salvar a Caterine 🥳🥳”, “Andrea eras de mis favoritas. Siempre te vi muy segura cocinando”, “Creo que Andrea empezo bien, aunque varias ocasiones estuvo en riesgo, le dieron mucho palo y creo que eso genero que cocinara insegura”, “Pollo crudo es salida segura en reto de eliminación 😬”, comentaron en redes sociales.

Claudia Bahamón compartió las últimas palabras de Andrea Guzmán tras su eliminación

Andrea Guzmán cerró su paso por el programa con un mensaje de agradecimiento y reflexión. La actriz, eliminada tras presentar el pollo crudo, compartió sus sentimientos en un encuentro junto a la presentadora Claudia Bahamón.

Después de la eliminación, Guzmán y Bahamón aparecieron juntas en redes sociales. La presentadora publicó en su perfil oficial de Instagram, que cuenta con cinco millones de seguidores, una serie de fotografías junto a la actriz. En estas imágenes, Guzmán le entregó a Bahamón un mensaje escrito a mano donde resumió su experiencia en el concurso: “No gané MasterChef, pero dejé mi corazón en cada plato”.

Claudia desatacó el desempeño que tuvo Andrea en la competencia - crédito @claudiabahamon/ Instagram

Claudia Bahamón respondió al mensaje con una dedicatoria: “Y también lo dejaste en nuestros corazones, Andre. Te queremos”. La interacción entre ambas generó diversas reacciones en los seguidores de la presentadora, quienes destacaron la empatía mostrada en la despedida.

Hasta el momento, la competencia de MasterChef Celebrity continúa con 17 celebridades en busca de no ser eliminadas. El capítulo de la eliminación de Andrea Guzmán está disponible para su repetición en la aplicación oficial del Canal RCN.