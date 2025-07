Zambrano destapó romance que tuvo en el pasado con participante del ‘Desafío 2025′ e Isa ya se enteró: “La besé”

Zambrano rompió el silencio acerca de su pasada relación con Katiuska, participante con la que se reencontró en el 'Desafío 2025' - crédito Caracol Televisión/Youtube

Anthony Zambrano, medallista olímpico que se impone como uno de los concursantes más fuertes del Desafío Siglo XXI y que, rápidamente expresó su atracción por Isa y le coqueteó de frente, confesó que en el pasado llegó a tener una cita romántica con otra de las participantes de este temporada.

Según relató el deportista guajiro, el reencuentro en la competencia lo sorprendió; sin embargo, no se había referido al respecto ni contó nada a sus compañeros antes.

Ahora, que su amor del reality no está en la ciudad de las cajas, el integrante de Gamma reveló de quién se trata.

“Hace rato salí con Katiuska y cuando la vi aquí me sorprendí. La veía en el gimnasio, siempre nos mirábamos por redes”, contó entre risas el atleta olímpico, mientras sus compañeros lo escuchan con atención y se sorprendían por la bomba que les soltó de un momento a otro.

Zambrano sacó a la luz su secreto con Katiuska, compañera del 'Desafío 2025' con la que tiene un pasado amoroso - crédito @desafiocaracol/Instagram

Katiuska, convertida en la nueva capitana de Omega tras la salida de Julio, ha demostrado un carácter sólido dentro de la competencia, liderando a su equipo en una etapa clave del reality. Durante una charla en el equipo Gamma, Zambrano, atleta olímpico y uno de los participantes más destacados de la temporada, decidió compartir con sus compañeros detalles inéditos sobre su pasado con la líder del equipo rival con la se llegó a besar.

El deportista relató cómo se cruzó con Katiuska mucho antes de entrar al programa. Según mencionó, todo inició con miradas en el gimnasio, luego ella reaccionó a una de sus publicaciones en redes sociales y él aprovechó el intercambio para iniciar una conversación más directa. “Le pregunté qué iba a hacer el fin de semana, porque yo soy directo, no voy con rodeos, no soy un peladito”, expresó con seguridad.

La interacción continuó cuando ella, atraída por las sorpresas, aceptó la invitación de Zambrano para salir. Recordando aquel encuentro, el atleta narró: “Fui a recogerla, las cosas se iban dando, y yo soy atrevido, y eso fue lo que no hice con Isa. Se montó a la camioneta y le dije ‘ay mira acá tienes un sucio’, me le acerqué y pum, la besé”.

Katiuska le pone picante al 'Desafío XXI' con sus conversaciones sin filtro - crédito @desafiocaracol/Instagram

Sus compañeros escucharon atentos mientras él, entre risas, rememoraba el inicio de esa breve historia. Rosa comentó su asombro ante la manera tan decidida en que algunos hombres se aproximan a conquistar.

Isa reaccionó a la corta relación que tuvo Zambrano con Katiuska antes del ‘Desafío Siglo XXI’

En el video presentado durante la entrevista, el atleta relató cómo conoció a Katiuska, participante con la que coincidieron en el gimnasio y con la que comenzó a intercambiar reacciones en redes sociales. Tiempo después, se reencontraron en el reality en el que ahora compiten en equipos opuestos.

Zambrano se mostró inconforme con el chaleco que Isa decidió portar en el 'Desafío 2025' - crédito Caracol Televisión/Youtube

Ante la confesión sobre su vínculo previo con Katiuska antes del programa, Isa, quien quedó eliminada en el ciclo tres del reality, afirmó que desconocía completamente esa historia. Los conductores confirmaron el momento mostrándole el video donde el atleta reveló los detalles.

Durante la entrevista, Isa describió cómo él logró conquistarla. Según la ex participante, lo que más le atrajo fue su carácter detallista y la atención constante que recibía de parte del deportista.

“Ya entendemos porque el odio tan repentino de Katiuska hacia Gamma”, “Zambrano Mor callado te ves más bonito”, “la elegancia de un hombre está en la seriedad de su boca”, “esperando la parte del story time de Katiuska”, “por eso ella dice que Gamma no es de confiar”, ”jajaja l momento más humilde de Katiuska", “Katiuska esta como, yo no me acuerdo y si no me acuerdo no pasó”, “que mal gusto Zambrano”, “el que come callado come mas veces”, “costeño que no sea boca floja no es costeño”, son algunos de los comentarios de cibernautas que siguen la competencia.