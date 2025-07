“Tenemos presidente, pero no vicepresidenta”: reclamo indígena a Petro en visita oficial al Cauca

Las palabras de la vicepresidenta han dejado mal parado a Gustavo Petro y su gabinete - crédito Reuters/Indepaz

Durante una jornada oficial en el municipio de Caloto, en el departamento del Cauca, el presidente Gustavo Petro recibió un llamado de atención por parte de líderes indígenas de la región, quienes expresaron su inconformidad respecto al papel desempeñado por la vicepresidenta Francia Márquez.

En medio del evento, al que asistieron representantes de distintas comunidades, uno de los voceros indígenas se dirigió directamente al mandatario para solicitar respaldo estatal en asuntos clave del territorio.

Sin embargo, al plantear sus demandas, aprovechó para manifestar un descontento que, según dijo, ha sido compartido por otros sectores sociales.

“Como se dice, tenemos presidente, pero no tenemos vicepresidenta. Aquí lo manifiesto”, expresó el portavoz comunitario, en un mensaje que generó amplia circulación en redes sociales y fue interpretado por algunos como una crítica directa a la gestión de Márquez.

El mismo líder profundizó en su argumento señalando que, en su percepción, la labor de la vicepresidenta ha favorecido principalmente a un solo grupo poblacional. “La compañera, vicepresidenta Francia Márquez, está más a favor de los afros, y no está trabajando, como debe ser, con todos los indígenas, campesinos, afros y mestizos”, dijo frente al presidente Petro.

En su intervención también señaló que esta percepción ha ocasionado divisiones dentro de las mismas comunidades. “Tenemos presidente, pero no tenemos apoyo de la vicepresidenta. Eso nos ha causado muchas confrontaciones con nuestros mismos compañeros. Sí quiero dejar en consideración”, afirmó.

Estas afirmaciones se dieron en un contexto en el que ya se habían conocido otras críticas al papel de Francia Márquez dentro del Gobierno. En el mismo movimiento político del presidente, el Pacto Histórico, han surgido cuestionamientos públicos a la gestión de la vicepresidenta, particularmente tras recientes declaraciones que ella hizo en Cali.

La senadora Isabel Zuleta, perteneciente a esa misma coalición, cuestionó duramente a Márquez por sus declaraciones y su desempeño institucional. “Eso de la lealtad también le quedó grande a Francia Márquez, tanto como gobernar. Sus palabras lastimeras solo buscan excusar su propia incapacidad, su incompetencia”, dijo la congresista.

Zuleta también señaló que, desde su perspectiva, Márquez ha eludido responsabilidades. “Lo pudo hacer y no fue capaz, reconózcalo. ¿Ahora la culpa es de otros? No, señora, asuma. Aún le queda un año, lo que no le queda bien es recibirle consejos y trabajar para la derecha”, agregó.

Estas declaraciones surgieron tras un discurso ofrecido por la vicepresidenta en un foro desarrollado en Cali, en el que abordó lo que considera ha sido su experiencia dentro del Ejecutivo. En esa ocasión, Márquez expresó: “Se nos quiere en la foto, pero no en la toma de decisiones. Se nos quiere como símbolo, pero no como un pueblo con voz. Me acusaron de no ejecutar, cuando jamás me entregaron el instrumento para hacerlo”.

La intervención de Márquez fue interpretada como un reclamo frente a las limitaciones que ha tenido en su ejercicio de gobierno. También manifestó que ha sido objeto de juicios severos desde diversos sectores, incluso desde el interior del mismo oficialismo. En ese contexto, afirmó: “Pasé de ser el fenómeno político, la heroína, a ser la traidora”.

Pese a la controversia generada por sus palabras y por las voces que han cuestionado su papel, la vicepresidenta dejó claro que no contempla la posibilidad de abandonar su cargo. Su decisión fue respaldada por la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien expresó: “Nadie le puede quitar la posición que ocupa, no solo en el Gobierno actual, sino en la historia de nuestro país”.

La visita de Gustavo Petro al Cauca se dio como parte de la agenda que su administración adelanta en regiones con presencia significativa de comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes. En esa zona se han desarrollado múltiples proyectos de inversión social y procesos de diálogo, algunos de ellos gestionados por la Vicepresidencia.

El evento en Caloto, sin embargo, estuvo marcado por las intervenciones que señalaron un distanciamiento entre la vicepresidencia y algunos sectores de las comunidades que históricamente han sido aliadas del actual Gobierno.

Aunque el mandatario no respondió públicamente al comentario hecho por el líder indígena durante el acto, la mención directa a Francia Márquez se sumó a una serie de discusiones recientes en torno a la representatividad y eficacia de su rol dentro del Ejecutivo.