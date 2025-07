Alcaldía de Bogotá reaccionó ante agresión de hombre a mujer en aeropuerto El Dorado por no darle la silla a otro pasajero: “No hubo acompañamiento psicosocial ni presencia institucional”

Aviones, pasajeros, Colombia, turismo, aeropuertos, El Dorado - crédito ESPAÑA EUROPA ECONOMIA DESDE ESPAÑA MADRID AERONÁUTICA CIVIL

La agresión por parte de un viajero a una abogada en la sala 9 del Aeropuerto Internacional El Dorado el domingo 27 de julio ha causado un sinfín de reacciones luego de que el hecho se difundiera en las redes sociales y los medios de comunicación.

Por ello, la Alcaldía de Bogotá, en cabeza de Carlos Fernando Galán, como primera medida rechazó los hechos.

“El Distrito, a través del Instituto Distrital de Turismo (IDT), rechaza de manera tajante la agresión cometida por un turista contra una mujer en una de las salas de espera”, indicó la administración local.

Además, agregaron que este tipo de comportamientos atentan contra los derechos de los ciudadanos y las mujeres de manera puntual.

“Este hecho de violencia física y simbólica no solo vulnera los derechos de una ciudadana, sino que atenta contra los principios fundamentales de nuestra ciudad: el respeto, la equidad y la garantía plena de los derechos de las mujeres”.

En la información que fue recolectada por El Tiempo, el Distrito ponderó que fue total la ausencia de entidades responsables de velar por los derechos de la mujer:

“Según ha denunciado su defensa, no se activaron protocolos básicos como la Línea Púrpura Distrital, no hubo acompañamiento psicosocial ni presencia institucional de entidades responsables como la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá (SDMujer). La víctima fue incluso trasladada en el mismo vehículo que el agresor, lo que constituye una revictimización inaceptable”, comentó el medio.

El hecho de revivir actos en contra de las mujeres, en presencia de muchas personas, y la falta de reacción inmediata ocasionó que la Alcaldía tome medidas al respecto como:

“Se convoca a una mesa de trabajo interinstitucional con la Secretaría Distrital de la Mujer (SDMujer), la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), el Grupo de Turismo de la Policía de Bogotá y al concesionario y operador del Aeropuerto Internacional El Dorado para revisar y fortalecer los protocolos de atención a mujeres víctimas de violencias en espacios turísticos”.

En conversación con La FM la abogada de la víctima, Maite Bayona, aseguró que por el momento se desconoce el paradero del agresor, y si cuenta con antecedentes judiciales por este u otros delitos.

Además, que este hombre es quien debe hacerse responsable de sus actos y no personas cercanas a él como lo hizo su esposa Carolina, que por medio de un video en las redes sociales salió como testigo de los hechos a comentar lo ocurrido rechazando este tipo de comportamientos, pero afirmando que todos en algún momento cometemos errores y que su pareja y socio comercial tendrá que responder por los actos en contra de la señora Claudia Patricia Segura.

Conductas que la defensa rechazó: “Hacer un llamado a la sensatez y a la cordura. Cuando se presentan este tipo de situaciones que calientan los ánimos, y que nos genera esta clase de indignación, tenemos que entender que la responsabilidad no es de la esposa, la esposa no tiene que salir a defender al señor. No siento particularmente que ella lo haga en el video (...) no lo justifica, no lo legitima”, mencionó Bayona al medio de comunicación.

La víctima ha sido buscada por varios medios de comunicación para entregar su versión de lo sucedido, pero el impacto emocional que le ocasionó esta agresión le ha impedido dar declaraciones y le ha pedido a su apoderada que lo haga en su lugar.

“Tiene tres días de incapacidad, y se le diagnosticó una lesión en el oído interno... es un caso de violencia de género”, agregó Maite.