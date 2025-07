Estas fueron las palabras de la esposa de hombre que golpeó a abogada en el aeropuerto El Dorado: “realmente me duele como mujer, como mamá”

Esto dijo la esposa de hombre que golpeó a viajera en el Aeropuerto El Dorado por no cederle una silla - crédito Colprensa/Captura video

El caso de una abogada agredida físicamente por un hombre en la sala de espera del aeropuerto El Dorado de Bogotá en la noche del 27 de julio, sigue dando de qué hablar.

De acuerdo con los hechos, la contratista del Distrito aguardaba su vuelo a Cali en la sala de espera número 9 de la terminal aérea, cuando un hombre se acercó a la víctima para reclamarle por haber ocupado su silla.

El altercado escaló hasta convertirse en una agresión física, lo que motivó la intervención de testigos y la posterior difusión del caso en redes sociales y medios nacionales.

La identidad del agresor, Héctor Favio Santacruz Marulanda, fue confirmada por el diario El Tiempo, empresario del sector calzado y textil de Armenia.

La discusión del sujeto fue por no cederle una silla, empezó con insultos y terminó en una agresión física en una de las salas de espera de la terminal aérea- crédito Aerocivil

La esposa del agresor, a través de la cuenta de la empresa familiar, se refirió al incidente y dejó en una publicación de Instagram el siguiente mensaje: “Este no es un video que imaginé tener que hacer. Pero cuando algo tan doloroso y tan serio sucede cerca de ti, no puedes simplemente mirar a otro lado. Gracias por escucharnos”.

En el mensaje se adjuntó un video donde aseguró que “la persona que aparece agrediendo físicamente a una mujer es mi esposo. Y no saben cuánto me duele decir esto en voz alta. Y realmente me duele como mujer, como mamá, como fundadora de Khala, porque todo esto va en contra de lo que queremos de lo que hemos venido trabajando durante muchos años”.

La mujer explicó que a pesar de que el incidente no pasó dentro de la empresa, o de las actividades internas, hay un vínculo: “Hay personas que lo han relacionado con nuestra marca y por eso estoy aquí”, señaló la esposa del agresor.

De esta manera continuó diciendo que “sé que cuando pasan cosas así es fácil señalar, opinar y cancelar. Pero también sé que muchos en algún momento de nuestra vida nos hemos equivocado”.

La mujer utilizó las redes sociales de la empresa para rechazar el acto violento de su esposa en una sala de espera en la terminal aérea - crédito khala_design/Instagram

La pareja de Héctor Santacruz indicó en las imágenes compartidas en las redes sociales: “Pero como dice ese viejo refrán, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Esto no quiere decir que está bien porque no lo está. No, no lo justifico, no lo apruebo y no me quedo callada. Lo rechazo desde lo más profundo porque creo en la dignidad, en el límite y en el respeto”.

Fue así como la mujer del empresario aseguró que su esposa asumirá las consecuencias de lo que hizo, “porque toda acción tiene consecuencias. Pero hoy yo también estoy aquí, asumiendo lo que me toca como mujer, como esposa, como mamá y como dueña de esta marca”.

Finalmente, la mujer confirmó que seguirán en el camino “con errores, con aprendizajes, con las manos limpias y con el corazón de frente. Gracias por escucharnos, por exigirnos más y gracias por no ser indiferentes”.

Detalles sobre el hecho

El incidente, que incluyó amenazas directas y un golpe en el rostro, se produjo tras una disputa por una silla aparentemente desocupada. La afectada, abogada de profesión, narró los hechos en una entrevista con el diario El Tiempo, donde detalló la secuencia de violencia y la posterior intervención policial.

Pasajera relató la agresión por parte de un viajero que la acusó de ocupar su silla en el aeropuerto El Dorado - crédito Captura video City TV

La situación se desencadenó cuando la mujer, que se dirigía a Cali, buscó un lugar para sentarse y continuar su trabajo en el computador. Según su testimonio, “al llegar a la sala de espera todo estaba completamente lleno y solo veo una silla vacía. No tenía ningún bolso o prenda que indicara que estaba ocupada y me senté”.

Poco después, una mujer le advirtió que la silla pertenecía a su esposo, a lo que la abogada respondió que la encontró libre. La tensión escaló cuando el hombre aludido se aproximó y, sin mediar diálogo, la amenazó. “Cuando estoy en llamada terminando mis cosas se acerca un señor a amenazarme y me dice: ‘se levanta o la levanto’”, explicó la víctima al diario mencionado.

El agresor, lejos de calmarse, solicitó a una joven que grabara la situación y, acto seguido, la atacó físicamente: “me pega en la mano, me tumba el teléfono y me pega un fuerte golpe en el rostro y la cabeza. De la magnitud del impacto me arrancó el arete”.

La reacción de los presentes y la gravedad de la agresión motivaron la intervención de la Policía, que arrestó al responsable. La abogada describió el estado de conmoción en el que se encontraba tras el ataque: “A mí me paran y me suben a una silla de ruedas. Cuando me están levantando me desvanecí. Una señora dice que me desmayé y yo no recuerdo nada por todo lo que estaba pasando”.

En cuanto al proceso posterior, la víctima relató que el agresor fue esposado y ambos fueron trasladados a la URI de Engativá. Solicitó no compartir el vehículo con el atacante por temor, pero las autoridades le aseguraron que no corría peligro.

Al llegar, formalizó la denuncia por lesiones personales y perturbación física. “Ya me valoró Medicina Legal, pero hasta hoy le remiten los resultados de la valoración a la Fiscalía”, puntualizó en su diálogo con El Tiempo.

Respecto a su estado actual, la abogada indicó que continúa bajo seguimiento médico y psicológico. “Estoy afectada y con mucho temor”, concluyó.