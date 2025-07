Yina Calderón reaccionó a la llegada de Lady Tabares con La Jesuu a la presentación de Altafulla: “Qué decepción”

Las dos mujeres compartieron durante concierto de Altafulla - crédito @rastreandofamososalterna/IG

En redes sociales se viralizó una serie de imágenes en las que se ve a Lady Tabares, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, durante el lanzamiento musical de Altafulla en el que también estuvo presente Karina García.

La presencia de la llamada “vendedora de rosas” generó todo tipo de opiniones, pues al ser parte del grupo de amigas de Yina Calderón fue extraña su presencia en el lugar.

Sin embargo, otros aseguran que Tabares hizo presencia por la cercanía que siempre demostró con la modelo y pareja del cantante.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Yina Calderón dijo no querer cerca a Lady Tabares, tras encuentro de la paisa con La Jesuu - crédito cortesía del Canal RCN

Es de resaltar que en el evento también estuvo presente La Jesuu, que mostró cierta afinidad por el barranquillero, pues consideró que merecía llevarse el premio más que Melissa Gate por su comportamiento.

La presencia de las dos mujeres provocó una ola de reacciones, incluyendo a Yina Calderón, que no dudó en expresar el descontento que sitió al ver a la “vendedora de rosas”, en el evento.

“Mi decepción con Lady… No voy a entrar en polémica porque admiro y respeto su trayectoria y por todo lo que vivimos en la casa. Pero sí quiero aclarar que no es porque esté en la fiesta de Altafulla, ellos no le hicieron nada. Mi problema es que se parche y se junte con una persona que me trató supermal”, lo que provocó una serie de reacciones.

Lady Tabares y Karina García tuvieron una relación cercana en el 'reality' del Canal RCN - crédito captura de pantalla @ladylavendedoraderosasoficial/IG

Según dijo, le duele que el hecho de que comparta espacios con la vallecaucana después de que traicionó a la Toxicosteña al darle la oportunidad de revivir en la casa.

“Si me dolió algo en la casa fue la salida de Lady, verlas abrazadas riéndose, compartiendo, es algo que me causa decepción, por lo tanto, no la quiero en mi vida y demás que ella tampoco nos quiere en la vida de ella”, concluyó.

La reacción de Lady cuando la llamaron “doble cara”

Todo comenzó cuando la Toxi Costeña se refirió a la actriz de La vendedora de rosas como una persona doble cara al conceder unas declaraciones en el matutino del Canal RCN, en el que dijo que no era de su agrado la vulgaridad y la grosería. Esto llevó a que la intérprete de Macta llega se fuera lanza en ristre con estas declaraciones:

“Y que en Buen día diga que ‘prefiero que gane Altafulla’, y yo: ‘wow…' porque dijo ‘yo estoy en contra de la vulgaridad y del irrespeto’. Y yo dije: ‘te la pasaste todo el bendito programa y el tiempo que estuviste gracias a esa compañía, a eso que repudiabas’”, expresó la sincelejana.

La actriz rechazó las acusaciones de "doble cara" hechas por su excompañera en un pódcast, defendiendo su postura y las razones por las que respaldó a Andrés Altafulla tras la final del programa - crédito @notitalencol/Instagram

La reacción de Lady Tabares no se hizo esperar. A través de un video publicado en sus redes sociales, la también escritora abordó las declaraciones de La Toxi Costeña.

“Me han mandado mucho el pedazo en el que La Toxi me trata de doble cara. Es el concepto y la visión de ella y es respetable”, expresó Tabares, destacando que no le preocupa la opinión de su excompañera.

En su pronunciamiento, la paisa enfatizó que nunca actuó de manera diferente dentro y fuera de la competencia. “Yo soy Lady Tabares, la que ustedes conocieron antes, durante y después de La casa de los famosos”, afirmó, desmintiendo las acusaciones de falsedad o traición.

La actriz también abordó las críticas de quienes la han tildado de “judas” o “lambona” por haber dejado de apoyar a La Toxi Costeña y respaldar a Altafulla en la recta final del reality. Explicó que desde la llegada de Altafulla a la casa, ambos establecieron una buena relación y nunca tuvieron problemas, lo que motivó su apoyo hacia él.