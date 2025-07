Petro pidió respeto por la decisión de la jueza Sandra Heredia, que halló culpable a Álvaro Uribe: “Sean simpatizantes o no”

El presidente Gustavo Petro finalmente sí se refirió a las decisiones de la jueza Sandra Heredia, en lo concerniente al juicio contra el exmandatario Álvaro Uribe - crédito Colprensa

Aunque advirtió que no se referiría a las decisiones de la jueza 44 penal de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, que halló culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez en el proceso que se adelanta en su contra, por fraude procesal y soborno en actuación penal, el jefe de Estado, Gustavo Petro, al parecer incumplió su promesa. Y todo porque con una extensa publicación en las redes sociales solicitó respeto por la decisión judicial adoptada por la togada en mención.

El mandatario, desde Santa Marta, en donde participó en la conmemoración de los 500 años de fundación de la capital del Magdalena, se pronunció en respuesta a la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia. Y, con ello, cuestionó tanto la reacción de un sector de la opinión pública como el papel de algunos medios de comunicación frente al proceso judicial; de hecho, con fuertes señalamientos sobre el particular.

“La labor de una parte de la prensa ha sido terrible en estos días. Presionar a la juez para obtener un resultado político, y no jurídico, casi hasta amenazar a la juez como hacen las mafias. Hay una falta de vocación profunda de los códigos mínimos de la democracia en estos comportamientos", expresó Petro en su mensaje, en el que incluso comparó el episodio a cuando “algunos medios radiales y escritos arrojaron a conservadores y liberales a matarse entre sí”.

Con este mensaje, el presidente Gustavo Petro hizo público su reproche a la oposición y la prensa por ataques a la jueza 44 penal de Bogotá, Sandra Liliana Heredia - crédito @petrogustavo/X

Gustavo Petro negó haber influido en decisión contra Álvaro Uribe

Así pues, el jefe de Estado defendió la autonomía de la justicia y enfatizó el riesgo que representan las presiones externas sobre las decisiones de los jueces. “Es la existencia de la justicia fuerte lo que permite salir de la violencia, por tanto, permitan que esa justicia actúe, no la silencien, no la amenacen, porque hunden la sociedad en la violencia. Simpatizantes o no del expresidente Uribe, deben respetar esa justicia. Lo demás es la bestialidad”, agregó Petro.

Respecto a la independencia del poder judicial, y la necesidad de que Colombia sea, a su juicio, “sabia”, Petro expresó que su Gobierno no persigue a nadie por razones políticas, sexuales, de género o religiosas. “No presiona a la justicia que es independiente por completo. Cualquier mención en contrario de autoridades extranjeras no es sino un ultraje que no permitimos. Cuál mención, en contrario de sectores de la ciudadanía, no acierta con la verdad", afirmó el mandatario.

Y expresó que la jueza Heredia, de Alpujarra (Tolima) y que algunos medios señalaron de tener filiación de izquierda, en perfiles sobre su trayectoria política, por demás polémicos, “ha actuado libremente desde nuestra conducta, es lo que un presidente demócrata debe hacer”. Así pues, el jefe de Estado, remarcó su respeto por las actuaciones de la representante de justicia, con un nuevo pronunciamiento que fue entendido por opositores como nueva intromisión.

La senadora y precandidata del Centro Democrático expresó su férreo rechazo a la determinación judicial, que determinó culpabilidad en dos de tres delitos al expresidente de la República - crédito suministrada a Infobae Colombia

Mensaje de Gustavo Petro fue una respuesta a la senadora Paloma Valencia... ¿Qué dijo la congresista?

Con la publicación en mención, el presidente se refirió así al mensaje publicado previamente por la senadora Valencia, en el que rechazó el fallo contra Uribe Vélez y lo consideró una represalia. “Este no es un fallo, es una venganza. No es una sentencia, es un ataque. No es justicia, es miedo. Sí, miedo. Porque Petro le tiene miedo a Uribe, porque ha sido irreductible, porque no ha transado nuestros valores”, indicó la congresista de oposición.

La congresista agregó que durante el mandato de Uribe se lograron avances en la lucha contra las estructuras criminales y se alcanzaron condiciones de bienestar. “Su gobierno no solamente redujo y destruyó a todos los grupos ilegales, sino que dio bienestar social y los colombianos pudimos vivir mejor”, escribió Valencia, que reafirmó que su líder político “siempre le ha dicho no a la impunidad de los violentos, porque ha defendido la democracia”.

De la misma manera, convocó a los simpatizantes del expresidente a mantenerse unidos en defensa de su legado. “Uribe no está solo, somos millones de colombianos los que seguimos su legado, su lucha para defender la justicia en Colombia. Estaremos aquí para decirle no a sus proyectos de impunidad para los violentos, para decirle no a sus proyectos de lavado de activos para quienes han extorsionado, asesinado y secuestrado a los colombianos”, dijo.