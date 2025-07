Crisis eléctrica en el Caribe: Superservicios y Air-e activan plan para evitar el colapso del servicio

La Superservicios y Air-e acuerdan hoja de ruta para mejorar el servicio eléctrico en la región Caribe - crédito Air-E

La situación energética en la región Caribe volvió al centro de la agenda institucional. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) y el agente especial designado para Air-e, Nelson Vásquez, pusieron en marcha una mesa de trabajo que busca aterrizar una hoja de ruta clara y urgente para garantizar la prestación del servicio eléctrico en los departamentos de Atlántico, La Guajira y Magdalena.

En un contexto de creciente preocupación ciudadana por las fallas del suministro y la falta de inversión sostenida, el proceso implica no solo una revisión técnica del sistema, sino una exigencia de mayor transparencia en las operaciones internas de Air-e, la empresa comercializadora que opera en gran parte del Caribe. La instrucción, dada por Superservicios, apunta a que la compañía mejore sus procedimientos internos y fortalezca sus mecanismos de compra de energía para asegurar la confiabilidad del servicio.

La Superservicios reafirma su compromiso con los usuarios y la transformación del sistema eléctrico en el Caribe colombiano - crédito Superservicios

“Las acciones concretas que Air-e se compromete a desarrollar, en el corto plazo, incluyen la optimización del proceso de compra de energía para 2026, la implementación de un robusto plan de mantenimiento, refuerzo y expansión de las redes, y la ejecución del plan de inversión de obras a nivel del Sistema de Transmisión Regional para garantizar la prestación del servicio de manera segura y confiable”, detalló el comunicado conjunto publicado esta semana.

Este compromiso se sella en medio de un contexto delicado y cada vez más exigente. En la región Caribe, la paciencia de los usuarios se agotó frente a los cortes recurrentes, las fallas de suministro y el costo creciente del servicio. Las presiones no vienen solo desde la calle, también pesan sobre la mesa las exigencias del regulador, las obligaciones técnicas no resueltas y los retos que impone la transición energética. Por eso, el trabajo conjunto entre la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la empresa Air-e no se limita a resolver urgencias del día a día, sino que busca sentar bases más firmes para una transformación de fondo.

En las últimas reuniones —en las que también participó el agente especial designado, Nelson Vásquez— se definió una ruta de acción con metas a corto y mediano plazo. Entre las prioridades está conectar el servicio eléctrico con el rumbo que el país trazó en materia de sostenibilidad. En ese sentido, se anunció que proyectos promovidos por el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge), como la instalación de granjas solares, recibirán respaldo institucional para facilitar su desarrollo en los territorios donde más se necesitan.

La región Caribe enfrenta el reto de superar décadas de rezago y cortes recurrentes en el suministro eléctrico - crédito Colprensa

También se reactivarán los Proyectos de Normalización de Redes Eléctricas (Prone), una iniciativa pensada para formalizar y mejorar el acceso a energía en comunidades históricamente excluidas de la infraestructura tradicional. Estos proyectos, además de resolver brechas técnicas, buscan reducir los niveles de informalidad que afectan tanto la sostenibilidad financiera de las empresas como la calidad del servicio. La idea, según explicaron desde Superservicios, es que las soluciones no se impongan desde arriba, sino que incluyan la voz y el liderazgo de los territorios.

Por eso, otra línea de acción será trabajar de la mano con actores comunitarios, sindicatos de base, organizaciones sociales y figuras como las comunidades energéticas. Bajo un enfoque de gobernanza colaborativa, la entidad pretende reconocer el papel de los usuarios no solo como receptores del servicio, sino como agentes activos que pueden contribuir a mejorarlo.

La apuesta apunta a que estas transformaciones no se queden atrapadas en el papel, ni se pierdan en el camino burocrático, sino que se traduzcan en mejoras reales para los habitantes del Caribe colombiano. La región, que sufre durante décadas las consecuencias de un sistema eléctrico frágil, enfrenta hoy una nueva oportunidad para salir del rezago. Y aunque el camino será complejo, la intención es clara, avanzar hacia una prestación más justa, continua y eficiente del servicio.

El trabajo conjunto entre Superservicios, Air-e y comunidades busca una gobernanza colaborativa y soluciones duraderas - crédito Colprensa

“La Superservicios reafirma su compromiso con los usuarios de la región Caribe, trabajando de la mano con Air-e, para asegurar que la prestación del servicio de energía eléctrica cumpla con los más altos estándares de calidad, eficiencia y equidad”, concluyó la entidad.