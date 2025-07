Altafulla reaccionó al video que publicó su exnovia en el cual se besan: “Boquiabierto”

Andrés Altafulla habló de un video difundido por su exnovia María Ángel - crédito @mariangelrr__ - @karinagarciaoficiall/Instagram

Andrés Altafulla reaccionó ante la inesperada publicación de un video por parte de su exnovia María Ángel, que lo mostraba besándola y que, en cuestión de horas, se propagó por las redes sociales.

El cantante barranquillero y ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, del Canal RCN, se vio envuelto en una ola de especulaciones y comentarios sobre su vida sentimental, justo en el momento en que su relación con la modelo e influencer Karina García se roba la atención mediática.

En una entrevista concedida a la emisora Mix, Altafulla abordó el episodio con franqueza y dejó claro que la situación lo tomó completamente por sorpresa.

El reciente ganador de La casa de los famosos Colombia abordó el escándalo en entrevista, afirmó no tener nada que ocultar y destacó la solidez de su relación con Karina García - crédito @Sayh20255/TikTok

“Eso fue una situación que yo tampoco entiendo (...) con esta vaina de La casa de los famosos han salido vainas de no sé cuánto tiempo atrás y de todas las personas, y yo creo que como siempre he estado tranquilo porque no le debo nada, no debo, ni debo, ni le temo a nada porque gracias a Dios siempre he hecho las cosas muy bien (...) a mí todo me tiene sorprendido. O sea, yo hasta el día de hoy, boquiabierto. Pero bueno, ya como que para adelante, pasemos la página", explicó y también relató cómo se enteró del video: “Me lo mandaron hasta se lo mandaron hasta mi mamá”.

Sobre la motivación de María Ángel, especuló que pudo haber sido un impulso emocional ante el momento que atraviesa su carrera y su relación con García: “Yo me imagino que esto que pasó fue una situación que a esta persona le habrá molestado, no sé, de pronto todo lo que está pasando conmigo o con mi carrera o que tengo una relación bacana con Kari y que somos felices. Y de pronto en algún momento de euforia o en alguna situación, ella dijo, ‘Erda, voy a hacer esto.’ Y ahora mismo cualquier cosa que hagas y que tenga que ver con nosotros, camina y se va mediática. Y eso fue lo que pasó cuando yo me entero de esa vaina y yo dije: ‘Verga, qué chicharrón’”.

Consultado sobre el estado de su relación pasada con María Ángel, Altafulla fue tajante: “No, o sea, superbién, o sea, yo hace un año que no tengo noción de esa situación”.

La publicación obligó a la joven a dar explicaciones y a enfrentar críticas en redes sociales - crédito @sitegustaelchismesigueme/TikTok

Respecto a la reacción de Karina García, el artista compartió la respuesta de su pareja: “Karina me dijo como que bueno, ajá, o sea, todos tenemos nuestro pasado, ahí está tu pasado, para que digas que no tienes pasado y tal. Yo digo, no, ay cómo así, mi amor, cógela suave y tal (...) el que esté buscando a alguien sin pasado que lo críe”.

En medio de la polémica, la imagen pública de Altafulla no parece haberse visto afectada. El propio artista bromeó sobre su historial sentimental: “Tú sabes que Altafulla como así, papi, pierdo el corte pero nunca el porte”.

El origen de la controversia comenzó con la publicación de un video en el que María Ángel recopiló imágenes de momentos privados junto a Altafulla, acompañadas por la canción Quizás en otra vida, uno de los temas del propio artista. El mensaje que acompañaba el clip era directo: “Yo tenía que reaccionar a la salida de Un coleto como yo, sé que ninguna superará Yo x ti”. Esta frase hacía referencia a un sencillo que, según la joven, el cantante le habría dedicado años atrás.

La joven reconoció que la publicación fue un error impulsivo y aclaró que no busca notoriedad ni ganar seguidores - crédito @brigethopiniones/TikTok

La coincidencia temporal con el lanzamiento de Un coleto como yo, tema que Altafulla compuso en honor a Karina García, aumentó las interpretaciones sobre la intención detrás del video y reavivó el interés por la vida privada del barranquillero.

La viralización del contenido no tardó en generar preguntas entre los seguidores del artista. Muchos se preguntaron si las imágenes correspondían a un reencuentro reciente o si formaban parte de una etapa ya superada. La presión en redes sociales llevó a María Ángel a publicar un segundo video, esta vez para aclarar el contexto y pedir disculpas públicas.

“Tengo que aclarar y pedir disculpas (...). Ayer, con dos o tres copas de más, lo subí sin medir las graves consecuencias que esto podía traer, con las cuales estoy aquí, siendo responsable y dando la cara (...) Quiero decir que no hablo con él desde antes de que entrara al programa y que tampoco fue una relación formal. Quiero decirles también que este video, como pueden ver, es demasiado viejo. O sea, son mis recuerdos”, expresó.