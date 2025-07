Westcol perdió su pelea en La Velada del Año 5 frente a The Grefg, pero aun así se fue a celebrar a una discoteca en España y en plena fiesta se empezó a sentir mal: “Como si me hubiera pasado un tren por encima”

Westcol celebró en Sevilla tras perder ante The Grefg en La Velada del Año 5 - crédito @maanuuhc/TikTok - @Edits_De_Mierda/X

La noche del sábado 26 de julio de 2025 en el estadio de La Cartuja, en Sevilla, se vivió uno de los eventos más esperados para la comunidad hispanohablante de Twitch y redes sociales: La Velada del Año 5, organizada por Ibai Llanos.

El momento central de la noche fue el combate entre The Grefg y el paisa Westcol, dos de las figuras más influyentes en la creación de contenidos digitales en español.

La expectativa venía en aumento desde semanas previas y el enfrentamiento se robó la atención tanto de seguidores de los deportes de contacto como de millones de jóvenes que siguen a ambos streamers.

En los días previos, las apuestas y pronósticos favorecían a The Grefg. La mayoría consideraba que el español tenía mayores posibilidades, no solo por su localía, sino por lo que se comentaba sobre su preparación y estado físico. Sin embargo, Westcol contaba con el apoyo de numerosos fanáticos latinos convencidos de que podía sorprender en el ring pese a los pronósticos adversos.

El ambiente en el estadio se transformó en el momento de las entradas: el recibimiento a ambos creadores fue uno de los momentos más vibrantes de la noche. Miradas nerviosas y gestos de complicidad dejaban ver la tensión y el compromiso personal de ambos. El público, dividido y eufórico, acompañó con gritos y cánticos.

Al inicio, Westcol intentó responder al ritmo y presión que impuso The Grefg, pero rápidamente el español dominó la situación. Westcol empezó a mostrar señales de cansancio y dificultades en el cardio.

The Grefg, fiel a una estrategia inteligente, aprovechó los espacios y dosificó ataques. El dominio fue creciente y, tras una serie de golpes contundentes, el árbitro decidió detener la pelea en el tercer round, decretando la victoria para el español.

Finalizado el combate, Westcol mantuvo la deportividad. Se fundió en un abrazo con su rival y reconoció públicamente la superioridad de The Grefg. En declaraciones posteriores, el paisa admitió: “Yo ya no estaba en cardio y él tenía por ahí un tanque lleno… Fue un gran combate, lo tiene bien merecido”.

Lejos de mostrar tristeza, Westcol sorprendió a seguidores y curiosos al decidir irse de fiesta horas después de la pelea. Según pudo verse en varios videos compartidos en redes sociales, el streamer fue captado en una discoteca popular de Sevilla, donde celebró junto a amigos y seguidores el haber culminado su participación en el evento.

En sus propias palabras, a través de una transmisión en vivo, Westcol explicó el porqué de su decisión: “Acabó la pelea y nos fuimos por una discoteca… porque yo sabía que sí o sí tenía que celebrar… yo ya no estaba, como que no podía hacer movimiento en el cuello… poquito a poquito pasaba el tiempo, me iba saliendo un dolor nuevo y ya ahorita en la mañana me levanto como si hubiera pasado un tren por encima. Yo recibí mucho puño”.

Asimismo, compartió su experiencia desde un enfoque personal, destacando la carga emocional y física que implicó subirse a un ring ante una audiencia multitudinaria. También comparó su vivencia con una sensación de vacío al terminar: “Pienso en cuándo voy a volver a vivir una experiencia que iguale el nivel de adrenalina… nada iguala eso”.

La reacción generó distintas opiniones entre su comunidad de fans. Algunos mostraron preocupación por el regreso de Westcol a la vida nocturna tras meses de entrenamiento y disciplina orientados a la pelea. Otros interpretaron su actitud como una manera de celebrar la resiliencia y el cambio personal que supuso asumir el reto de prepararse físicamente para competir en La Velada del Año 5.

“La gente cree que el se iba a poner a llorar por una pelea de streamers😂😂“; ”El lo dijo que asi sea que gane o pierda se iba de rumba"; “Obvio yo haría lo mismo!!! Que sean va hacer después de una derrota?? Pues aprender y seguir la vida 👏“; ”Es obvio que solo es negocio, así haya perdido la pelea ganó dinero 😂😂“; ”Tramadera para pasar la pena del año 😂“; ”si eso fue por perder, no me imagino que fuera por ganar"; “el mejor siempre W”, son algunas reacciones.