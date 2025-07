Uribe culpable: oposición arremetió contra la jueza Sandra Heredia y expresó su respaldo al expresidente; “Está lleno de errores jurídicos”

El juicio de Uribe por presuntos vínculos paramilitares sigue afectando la política colombiana - crédito Colprensa

En una decisión histórica, la jueza penal 44 de Bogotá Sandra Liliana Heredia declaró culpable, el lunes 28 de julio de 2025, al expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez de dos delitos: fraude procesal y soborno en actuación penal, y lo absolvió de un tercero, soborno simple; en una diligencia en la que se empezó a conocer el desenlace de un caso que empezó hace 13 años; cuando el exmandatario denunció en ese entonces al hoy senador Iván Cepeda.

En una audiencia que se extendió por más de nueve horas, y en la que detalló los argumentos por los cuales fue hallado responsable el ex jefe de Estado, con más de 1.000 páginas de soporte a su decisión, Heredia expuso cómo Uribe Vélez buscó torcer el testimonio de los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez, a través de su abogado, Diego Cadena, y la intercesión de una serie de personajes, entre ellos Enrique Pardo Hasche.

Desde el Centro Democrático, el partido de Uribe, la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal denunció el fallo como una decisión sin justicia. “El fallo de la infamia”, afirmó. “No fue un fallo contra el expresidente, fue un monumento a la arbitrariedad judicial y la politización de la justicia. Pero esto no termina aquí porque vendrá apelación y de ser necesario la casación. Se convirtió en un espectáculo y la sentencia en una vergüenza”, agregó.

Con este mensaje, la senadora María Fernanda Cabal reaccionó sobre el juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez, calificándolo como un espectáculo - crédito @MariaFdaCabal/X

A su vez, la senadora y precandidata Paloma Valencia afirmó que la decisión judicial no representa un fallo, sino una venganza. Señaló que no es una sentencia, sino un ataque, y consideró que no es justicia, sino miedo. Según la senadora, Petro teme a Álvaro Uribe porque ha mantenido su postura y valores sin conceder ante la impunidad de los violentos; destacó que Uribe ha defendido la democracia y que durante su gobierno se combatió a los grupos ilegales.

La senadora y precandidata del Centro Democrático expresó su férreo rechazo a la determinación judicial, que determinó culpabilidad en dos de tres delitos al expresidente de la República - crédito suministrada a Infobae Colombia

“Uribe no está solo, somos millones de colombianos los que seguimos su legado, su lucha para defender la justicia en Colombia. Estaremos aquí para decirle no a sus proyectos de impunidad para los violentos, para decirle no a sus proyectos de lavado de activos para quienes han extorsionado, asesinado y secuestrado. Estaremos unidos y firmes para seguir defendiendo la democracia colombiana que nos mostró que puede conducir a resultados", expresó Valencia.

En un tono similar, la también congresista Paola Holguín acusó parcialidad en la valoración de los testimonios: “La Juez descalifica testigos porque admiran a Uribe, mientras en sus palabras se evidencia la idolatría por el Defensor de Derechos Humanos (Iván Cepeda)”. Una postura a la que se sumó el concejal de Bogotá Daniel Briceño, que habló de cómo el fallo contra Uribe “está lleno de errores jurídicos, de valoración de pruebas e interpretaciones inexactas”.

El concejal de Bogotá Daniel Briceño rechazó el fallo de la jueza Sandra Heredia, en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez y alegó que confían en la segunda instancia - crédito @DanielBricen/X

A su vez, el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella defendió al exmandatario y convocó abiertamente a movilizaciones. “El Gran Colombiano no está solo. Lo que ocurrió hoy no es justicia: es una venganza política. El montaje está consumado, pero no podrán con el símbolo. ¡TODOS A LA CALLE! ¡URIBE INOCENTE! ¡Firme con Uribe, firme por la Patria!“, afirmó el abogado, que recientemente anunció su deseo de seguir los pasos del expresidente en el poder.

El abogado y precandidato presidencial expresó su respaldo al expresidente de la República, que fue hallado culpable en el proceso en su contra, por presunto fraude procesal y manipulación de testigos - crédito @DELAESPRIELLAE/X

Entretanto, un congresista cercano a Uribe Vélez y al Centro Democrático como Miguel Polo Polo, también se expresó.“La izquierda intentó asesinar con dos disparos en la cabeza al senador más votado de Colombia, tiene al país acabado y ahora condena al presidente que estuvo a punto de acabar con la guerrilla. Esto demuestra que a la izquierda no se le debe conceder ni un solo centímetro. Estos criminales no tienen ni amigos ni misericordia", reafirmó Polo Polo.

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo reaccionó al veredicto al juicio contra el expresidente Álvaro Uribe y denunció las actuaciones de la jueza del caso - crédito @MiguelPoloP/X

En reacción al veredicto, la representante Lina María Garrido sugirió que el fallo tuvo motivaciones políticas. “Tremendo lanzamiento de campaña, Iván Cepeda. Esto estaba cantado. El que esperaba un comportamiento diferente de la juez, es porque no vio las audiencias… Los únicos que deben estar aburridos hoy son Gustavo Bolívar, Daniel Quintero, Claudia López, Pizarro, Camilo Romero y todos los que soñaban con la bendición de Petro", señaló.

Y añadió, en ese entonces, que “se debe ser un pervertido mental para querer ver a Álvaro Uribe en la cárcel y, al mismo tiempo, apoyar que los criminales reciban tratos privilegiados por medio de la Ley de ‘sometimiento’ a la Justicia, radicada por gobierno de Gustavo Petro”. Con ello, enfatizó sus críticas a la manera en la que han procedido desde el Ejecutivo para darle beneficios a personajes pertenecientes de estructuras armadas ilegales a una serie de prerrogativas.

La representante a la Cámara Lina María Garrido no ocultó su molestia sobre la decisión final en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez - crédito @linamariagarri1/X

En la misma línea, el también integrante de la cámara baja, Óscar Villamizar, integrante del Centro Democrático, también fue enfático en dejar en clara la manera en que se falló en contravía al derecho. ”Hemos percibido muchas falencias jurídicas. Aquí no hubo irregularidad alguna (…) Uribe es inocente, la historia se encargará de dejar en alto su nombre y nosotros de defenderla. Aquí seguimos y seguiremos acompañándolo en este proceso", refirió Villamizar.

El representante a la Cámara por el Centro Democrático indicó que la decisión de la justicia en contra del exmandatario no fue tomada en derecho - crédito suministrado a Infobae Colombia

Y, en este cierre de reacciones, el también representante Juan Espinal se refirió a Monsalve como un “angelito” que tenía, en su concepto, privilegios de todo tipo en la cárcel La Picota de Bogotá; y recordó una de las imágenes que se hicieron virales: la del exparamilitar en una cama, con la camiseta de su equipo de fútbol y con dos botellas de licor en sus manos, lo que hablaba de los lujos de los que tenía en un centro de reclusión de máxima seguridad.

El representate Juan Espinal denunció los beneficios que tenía el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve en la cárcel - crédito @Juan_EspinalR/X

A lo que se sumó el congresista Andrés Forero, de la misma colectividad. "Respetar la justicia y acatar sus fallos no implica suscribir la tesis de que los jueces son infalibles. Por eso, ante la parcializada sentencia de hoy queda la 2da instancia y la casación para que haya justicia", expresó el representante a la Cámara, que reafirmó su respaldo al exmandatario de cara a lo que se avecina en su caso, teniendo en cuenta que quedan instancias por resolver.