“Qué poca inteligencia”: Mafe Carrascal hizo frente a los comentarios en su contra de quienes la califican de ‘marihuanera’

La representante Mafe Carrascal negó en redes sociales consumir sustancias psicoactivas, tras recibir múltiples insultos en redes - crédito @MafeCarrascal/X

A través de su cuenta oficial en la red social X, la representante a la Cámara María Fernanda Cabal, por el Pacto Histórico, expresó su inconformidad tras ser objeto de múltiples señalamientos en plataformas digitales. La legisladora difundió un mensaje extenso, con un tono tajante y directo, en el que rechazó categóricamente las acusaciones que circulan sobre un presunto consumo de sustancias psicoactivas.

Carrascal optó por hacer públicos algunos de los mensajes que recibió a través de sus redes personales, en las que usuarios anónimos la tildan de “drogadicta” y “mariguanera”, asociándola con el consumo de estas sustancias sin evidencia alguna.

Entre los comentarios que compartió se destacan dos en particular. El primero reza: “Ahora entiendo de dónde salió esta zurda. Q además ha dicho q le encanta drogarse. Dios mío en manos de quién estamos. No más para el 2026 (sic)”. El segundo cuestiona su estado mental: “¿Cuántas se ha fumado hoy !!! Si está en sano juicio?? (sic)”. Estas afirmaciones fueron el detonante de la respuesta de la congresista.

Acusaciones infundadas sobre consumo de marihuana motivaron una contundente respuesta de Mafe Carrascal - crédito @MafeCarrascal/X

Con evidente molestia, la representante negó cada uno de los señalamientos hechos en su contra, al acusar a sus detractores de querer posicionar una narrativa basada en falsedades con el fin de deslegitimarla ante la opinión pública. Su mensaje fue compartido junto a las capturas de pantalla mencionadas, en las que enfatizó que este tipo de ataques no solo afectan su imagen, sino que revelan una estrategia constante de desprestigio que, a su juicio, carece de fundamentos sólidos.

Por lo que Carrascal escribió en su publicación: “No son uno, ni dos, son muchísimos los mensajes que encuentro en las redes sociales asegurando que yo dije públicamente que me gusta drogarme o que dije públicamente que soy marihuanera. No tendría problema en admitir si fuera usuaria de sustancias alucinógenas o si fumara marihuana, pero no es cierto, menos es cierto que lo confesé como se han atrevido a decirme a mí misma”.

En esa misma publicación, cuestionó abiertamente la intención detrás de estas acusaciones, sugiriendo que se trata de una maniobra para erosionar su credibilidad y silenciar su postura política: “¿Qué es lo que pretenden? ¿Repetir una y mil veces la misma mentira para convertirla en relato ‘cierto’? ¿Se supone que tendría que avergonzarme? ¿Quieren minar mi credibilidad ante los ojos de otros sencillamente porque no hallan nada más para lograrlo? Qué poca inteligencia y audacia”.

Mafe Carrascal le hizo frente a todas las críticas en su contra, debido a los señalamientos de marihuanera que hacen - crédito @MafeCarrascal/X

Frente a las acusaciones, la congresista respondió de manera directa, desmintiendo cualquier vínculo con el consumo de sustancias psicoactivas. Aclaró que, en caso de hacerlo, no tendría inconveniente en admitirlo públicamente, aunque recalcó que no es su situación y, asimismo, expresó que le resultaba descabellado que ese tipo de afirmaciones fueran utilizadas como argumento por parte de sus opositores.

El pronunciamiento tuvo eco tanto en seguidores como en opositores; por un lado, varios usuarios respaldaron su declaración, al resaltar la necesidad de frenar las campañas de estigmatización basadas en información infundada. Por otro, hubo quienes reiteraron sus críticas, al utilizar nuevamente etiquetas ofensivas.

Frente a lo señalado, muchos usuarios comentaron en su publicación que: “Toda mi solidaridad. Lo que vemos es un intento burdo de manchar la imagen de una congresista valiente, que ha defendido la reforma laboral y ha enfrentado al poder sin miedo”; “Con argumentos no podrían María Fernanda.Mi admiración y respeto”; “Jajajjaa pero por el comportamiento se presume jajajaj”; “Y vas a ver, y los drogos son...ellos!”.

María Fernanda Carrascal compartió mensajes donde es llamada “zurda” y “drogadicta” por usuarios anónimos - crédito Mafe Carrascal/Facebook

A lo largo de su trayectoria como congresista, Carrascal es una de las voces más visibles dentro del sector de izquierda, con posturas en favor de reformas sociales, participación ciudadana y libertades individuales. Aunque no impulsó de forma directa iniciativas legislativas sobre el uso recreativo de cannabis, mantiene posturas progresistas en temas relacionados con derechos civiles y libertad personal, lo cual podría haber sido malinterpretado o intencionadamente tergiversado.