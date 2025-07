La senadora Isabel Zuleta se fue en contra de la vicepresidenta Francia Márquez tras sus recientes declaraciones: “Eso de la lealtad también le quedó grande”

Isabel Zuleta lanzó fuertes críticas en contra de la vicepresidenta Francia Márquez - crédito Colprensa y Andrés Castilla/Vicepresidencia

Durante la ceremonia dedicada al Día Internacional de las Mujeres y Niñas Afrodescendientes, la vicepresidenta Francia Márquez abordó públicamente su experiencia dentro del Gobierno Petro.

Márquez manifestó sentirse instrumentalizada y apartada, hechos que recientemente han sido objeto de debate por parte de la opinión pública. “No estoy aquí para quedarme callada, no voy a fingir que no duele. Tengo ganas de gritar”, afirmó Márquez ante los asistentes al evento.

Ante estas declaraciones de Francia Márquez, la senadora Isabel Zuleta, integrante del Pacto Histórico y cercana al Gobierno nacional, criticó a la vicepresidenta. Zuleta afirmó que “eso de la lealtad también le quedó grande”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Zuleta publicó un mensaje dirigido a Francia Márquez tras las afirmaciones de la vicepresidenta sobre su papel en el Ejecutivo. En su comunicación, Zuleta cuestionó la capacidad de Márquez para desempeñar sus funciones y la acusó de buscar excusas en lugar de asumir responsabilidades. Además, la legisladora señaló que Márquez todavía tiene un año en el cargo, pero le reprochó recibir consejos y trabajar para sectores de derecha.

Isabel Zuleta se fue en contra de la vicepresidenta Francia Márquez - crédito @ISAZULETA

“Eso de la lealtad también le quedó grande a @FranciaMarquezM tanto como gobernar. Sus palabras lastimeras solo buscan excusar su propia incapacidad, su incompetencia. Lo pudo hacer y no fue capaz, reconózcalo. ¿Ahora la culpa es de otros? No señora, asuma. Aún le queda un año, lo que no le queda bien es recibirle consejos y trabajar para la derecha", aseveró la legisladora perteneciente a la Comisión Quinta del Senado de la República por medio de su cuenta de la red social X.

Incluso en días recientes, la senadora Isabel Zuleta realizó otra publicación en la que criticó a la defensora del pueblo, Iris Marín, quien expresó su respaldo a la vicepresidenta Francia Márquez después de su intervención.

“Hoy quiero expresar mi solidaridad y la de la Defensoría del Pueblo con la señora vicepresidenta de la República, Francia Márquez Mina. Como vicepresidenta, ella simboliza el voto popular que la ubicó en un lugar muy importante de la institucionalidad democrática de nuestro país”, dijo Marín al respecto.

Frente a lo anterior, Zuleta acusó a Marín de buscar protagonismo y de alinearse con sectores contrarios al Gobierno. ”No pierde oportunidad la Defensora del Pueblo Iris Marín @DefensoriaCol, cualquier circunstancia le parece propicia para ganar espacio en la derecha atacando al Presidente Gustavo Petro, no sé cómo permitió que él la ternara, lo que todos sí sabemos es como ganó en la Cámara", comentó la congresista en su publicación de X.

Por otro lado, con respecto al discurso de la vicepresidenta, Márquez afirmó que recibió el calificativo de “arrogante” por expresar sus puntos de vista en los asuntos del gobierno. Sostuvo que, aunque la han señalado de no cumplir funciones, nunca le ofrecieron atribuciones ni los recursos necesarios.

Además, denunció haber enfrentado comentarios discriminatorios: “Se promovió la idea de que como soy negra seguro robo; sin haber tocado un peso me trataron como criminal, porque el color de mi piel tristemente para muchos me hace culpable”.

La vicepresidenta señaló que las conductas de exclusión y racismo que antes se daban en espacios cerrados ahora se expresan públicamente. Sus afirmaciones surgen mientras se discute el rol que ocupa dentro de la administración de Gustavo Petro.

Las palabras de la vicepresidenta generaron críticas entre miembros de la oposición, quienes señalaron las tensiones presentes dentro del gabinete nacional. En conversación con Infobae Colombia, Juan Nicolás Garzón, docente de ciencias políticas en la Universidad de La Sabana, examinó la intervención de la vicepresidenta.

Advirtió que uno de los aspectos más destacados es el uso inusual de términos contundentes por parte de Márquez al referirse al Ejecutivo del que forma parte.

“Ella marca o sella el distanciamiento evidente que hay entre la vicepresidenta y el Gobierno, particularmente el presidente y quienes lo rodean. Es la primera vez que utiliza palabras duras, que es reafirmar lo que ya era conocido”, dijo.