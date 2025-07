Investigan extraña muerte de periodista en el occidente en Bogotá: cayó de su apartamento, en un piso 9, tras discutir con su pareja

Extraña muerte de joven periodista en el sector de Salitre, en Bogotá - crédito Colprensa/Captura video

En medio del duelo por el fallecimiento de Laura Camila Blanco, comunicadora social y periodista de 26 años, la familia busca esclarecer las circunstancias de su muerte, porque la consideran dudosa.

Los allegados de la joven sostienen que existen elementos que despiertan dudas sobre lo sucedido, lo que ha motivado la apertura de la investigación.

Las autoridades de Bogotá adelantan las pesquisas por el fallecimiento de la comunicadora en la madrugada del domingo 27 de julio.

De acuerdo con versiones preliminares, los hechos ocurrieron en un edificio del sector Salitre Greco. Laura compartía con varios compañeros de trabajo y su pareja sentimental, un hombre de 27 años con quien mantenía una relación de aproximadamente dos años, según informó el programa matutino El ojo de la noche.

Después de sostener una pelea con su pareja, la mujer cayó desde un noveno piso - crédito Colprensa

Testigos relataron al medio que dentro de una de las habitaciones del apartamento, ubicado en el sector de Barrios Unidos, se produjo una discusión entre la pareja. Hacia las 5:00 a. m., después de que se escucharon gritos y una pelea intensa, el joven salió del cuarto y comunicó a los presentes que Laura se había lanzado desde la ventana de la habitación, ubicado en el noveno piso.

La joven fue trasladada de inmediato a un centro médico, pero llegó sin signos vitales. La madre de Laura, en diálogo con el programa de Caracol Televisión, manifestó sus dudas sobre la versión entregada por la pareja sentimental y aportó detalles sobre la relación que ambos sostenían.

Según su relato, la relación era complicada y estaba marcada por episodios de control y celos. Además, describió al novio de su hija como “muy celoso, dominante y egocéntrico”, y aseguró que la familia tenía conocimiento de reiteradas discusiones, tanto en el apartamento como en espacios públicos. En algunas ocasiones, la propia madre intervino para mediar en los conflictos.

Fue así como la madre lamentó no haber presentado una denuncia formal antes de la tragedia: “Yo la acompañé siempre en todas sus situaciones, pero nunca me imaginé que fuera a terminar así… Desafortunadamente, no hicimos la denuncia”, afirmó.

Mamá de Laura dijo que ella no se lanzó del piso - crédito Colprensa

La madre de Laura aseguró que “muchas cosas que pudieron haber pasado. Pero yo estoy segura de que ella fue arrojada por la situación, por cómo está la habitación, porque ella no hubiera hecho eso".

Este testimonio refuerza la percepción de que la situación de Laura era conocida por su entorno cercano, aunque no se tomaron medidas legales previas.

Las autoridades retuvieron al novio de Laura Camila Blanco y lo interrogaron como testigo principal del hecho. La Fiscalía General de la Nación realizó la inspección técnica al lugar y ahora lidera la investigación para determinar si se trató de un suicidio o si existió responsabilidad penal por parte del compañero sentimental u otras personas presentes en el apartamento.

Mientras el proceso judicial avanza, la familia de Laura exige que se esclarezcan las circunstancias de su muerte y que se haga justicia.

Laura se encontraba compartiendo con varios compañeros de trabajo y su pareja sentimental, un hombre de 27 años, con quien llevaba aproximadamente dos años de relación- crédito Composición Jesús Áviles/Concejo de Bogotá/Alcaldía de Bogotá/Freepik

¿Qué hacer ante un caso de feminicidio o violencia de género en Bogotá?

Ante un caso de feminicidio o violencia de género en Bogotá, la capital de Colombia dispone de rutas de atención específicas y líneas de apoyo que permiten actuar de inmediato, según información oficial. La intervención oportuna puede resultar decisiva para proteger a las víctimas y facilitar la detención de los responsables.

La existencia de estos mecanismos responde a la necesidad de combatir la impunidad que rodea a estos delitos y de ofrecer alternativas seguras a quienes se encuentran en riesgo.

El acceso a servicios de emergencia y acompañamiento especializado busca reducir la vulnerabilidad de las mujeres y garantizar su protección.

El canal principal para reportar situaciones de peligro es la Línea de Emergencias 123, disponible las 24 horas, que enlaza de forma directa con la Policía, servicios médicos y bomberos. Este número permite alertar sobre ataques, agresiones o feminicidios en tiempo real, lo que incrementa las posibilidades de una respuesta inmediata.

La Secretaría Distrital de la Mujer proporciona apoyo psicosocial y asesoría jurídica a las víctimas. Además, gestiona la Línea Púrpura Distrital (018000112137 o WhatsApp 3007551846), que opera de manera continua para orientar y acompañar a quienes sufren violencia de género. Según fuentes institucionales, este servicio ha atendido miles de solicitudes en el último año.

Para mujeres en situación de alto riesgo, existen las Casas Refugio y las Casas de Igualdad de Oportunidades, donde se ofrece atención integral y un entorno seguro. Estos espacios buscan garantizar la protección física y emocional de las víctimas mientras se gestionan medidas legales y de apoyo.