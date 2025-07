Influenciador colombiano se hizo pasar como asiático para alquilar una moto acuática y los precios sorprendieron: “¡No jodaaaa!”

El joven se sorprendió con los precios de las motos acuáticas en Cartagena de Indias - crédito Instagram

—¡No jodaaaaa! Me sacaste el costeño que me aprendí ayer—, esa fue la expresión pronunciada con naturalidad que sorprendió a los vendedores en Cartagena y, poco después, a miles de usuarios en internet.

La escena protagonizada por Jeong Hung López, un creador de contenido hijo de madre colombiana y padre coreano, dejó en evidencia una práctica de larga data que ha suscitado debate: el incremento de precios a turistas en destinos populares del país.

De hecho, el joven colombiano aprovechó sus rasgos asiáticos para comprobar la diferencia de precios que ofrecen en las playas de la capital de Bolívar a los extranjeros y a los locales, simplemente por su físico.

De acuerdo con la publicación, Jeong se encontraba acompañado de algunos amigos en la zona costera y decidió acercarse a los vendedores de paseos en moto acuática para solicitar información sobre el costo del servicio.

Sin embargo, al abordar a los vendedores prefirió hablarles en inglés para simular ser un extranjero. “How much the Jet Ski? (¿cuánto cuesta el Jet Ski?)”, preguntó el colombiano.

En su primera cotización, el comerciante le pidió una astronómica cifra, aparentemente en dólares. Según comentó el local, el costo del servicio tenía un costo de “180″, lo que equivaldría a unos 750.000 pesos colombianos.

Sin embargo, tras escuchar el precio, Hung López respondió con un coloquial “no jodaaa”, a lo que el vendedor reaccionó de inmediato asegurando que, contrario a lo que pensaba, se refería a precios en moneda local, “pero pesos colombianos, no dólares”, señaló.