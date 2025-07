Caso Álvaro Uribe: el país político reaccionó al fallo del “juicio del siglo”, emitido por la jueza Sandra Heredia

Álvaro Uribe se convirtió en el primer expresidente de Colombia de ser condenado por la justicia - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez fue declarado el lunes 28 de julio de 2025 culpable por los delitos de fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal, tras la audiencia en la que la jueza 44 penal de Bogotá, Sandra Heredia, leyó los argumentos que la llevaron a esta decisión. El proceso, conocido como el “juicio del siglo”, se prolongó por más de ocho horas y concluyó con uno de los fallos más significativos en la historia judicial.

Los hechos juzgados involucran a Uribe Vélez en una serie de actuaciones que, de acuerdo con la togada, constituyen manipulaciones y presiones sobre testigos en procesos relacionados con denuncias de vínculos entre el exmandatario y grupos paramilitares. Entre ellos, el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, considerado el testigo estrella en este caso; al igual que otros personajes vinculados al accionar delicuencial, como Carlos Enrique Vélez.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La decisión judicial, que se fue dando de manera progresiva, a medida que la jueza tomaba la palabra para expresarse a las partes, fue recibida con pronunciamientos inmediatos de diferentes figuras del espectro político nacional, que se expresaron en las plataformas digitales sobre este caso. Algunos, celebrando como era esperase la decisión; y otros acusando a Heredia de estar parcializada en el fallo que emitió en este mediático proceso, que se reanudó en 2025.

Desde el Centro Democrático, el partido de Uribe, la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal denunció el fallo como una decisión sin justicia. “El fallo de la infamia”, afirmó. “No fue un fallo contra el expresidente, fue un monumento a la arbitrariedad judicial y la politización de la justicia. Pero esto no termina aquí porque vendrá apelación y de ser necesario la casación. Se convirtió en un espectáculo y la sentencia en una vergüenza”, agregó.

Con este mensaje, la senadora María Fernanda Cabal reaccionó sobre el juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez, calificándolo como un espectáculo - crédito @MariaFdaCabal/X

En un tono similar, la también congresista Paola Holguín acusó parcialidad en la valoración de los testimonios: “La Juez descalifica testigos porque admiran a Uribe, mientras en sus palabras se evidencia la idolatría por el Defensor de Derechos Humanos (Iván Cepeda)”. Una postura a la que se sumó el concejal de Bogotá Daniel Briceño, que habló de cómo el fallo contra Uribe “está lleno de errores jurídicos, de valoración de pruebas e interpretaciones inexactas”.

El concejal de Bogotá Daniel Briceño rechazó el fallo de la jueza Sandra Heredia, en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez y alegó que confían en la segunda instancia - crédito @DanielBricen/X

En contraste, desde la coalición del Pacto Histórico, la senadora y también precandidata María José Pizarro destacó la importancia del veredicto e hizo un reconocimiento al papel desempeñado por las funcionarias judiciales y el senador Iván Cepeda. “¡La justicia colombiana declaró culpable al expresidente Uribe! Y no solo eso, las mujeres que participaron del juicio hicieron historia dejando en alto el nombre del poder judicial sin dejarse amedrentar", dijo Pizarro.

Y agregó, enviándole un abrazo a Cepeda, declarado como víctima, cómo el senador siguió la verdad y creyó en la justicia hasta el final; aunque hizo un llamado para que se garantice la seguridad de los actores involucrados. “Todas las personas que permitieron este fallo deben contar con garantías de protección de sus vidas”, afirmó Pizarro, que pidió que la justicia avance en la investigación por denuncias sobre la creación del Bloque Metro de las autodefensas.

La senadora y precandidata presidencial del Pacto Histórico aseveró cómo esta determinación marcará un antes y un después en la historia política del país - crédito @PizarroMariaJo/X

“Miles de víctimas que nos recogemos en este proceso, vemos una luz de esperanza ante años de impunidad”, expresó la congresista.

Más reacciones al desenlace del “juicio del siglo” en Colombia

En su perfil de X, el exembajador y precandidato presidencial Camilo Romero habló del desenlace de este proceso y calificó el hecho como una dura derrota para el uribismo. “Un mensaje contundente a Colombia: nadie está por encima de la ley, termina la era de los intocables y la justicia no es solo para los de ruana. Hoy el uribismo es derrotado en la justicia y debe ser derrotado políticamente en 2026″, afirmó el político nariñense, de los sectores de la Alianza Verde.

El exembajador y exsenador Camilo Romero, hoy precandidato presidencial, explicó las implicaciones que tiene para el país la condena al exmandatario de los colombianos - crédito @CamiloRomero/X

Por parte de otros sectores de la derecha, el director del partido Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez, puso en tela de juicio la imparcialidad del sistema judicial. “La Farc-Política es un capítulo que ha gozado de extraña impunidad, ¿se imaginan que, como vimos hoy, el computador de Raúl Reyes se hubiera validado como evidencia? El país sabría con más claridad los tentáculos del grupo terrorista en el congreso y el Estado”, sostuvo el político bogotano.

A su vez, el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella defendió al exmandatario y convocó abiertamente a movilizaciones. “El Gran Colombiano no está solo. Lo que ocurrió hoy no es justicia: es una venganza política. El montaje está consumado, pero no podrán con el símbolo. ¡TODOS A LA CALLE! ¡URIBE INOCENTE! ¡Firme con Uribe, firme por la Patria!“, afirmó el abogado, que recientemente anunció su deseo de seguir los pasos del expresidente en el poder.

El abogado y precandidato presidencial expresó su respaldo al expresidente de la República, que fue hallado culpable en el proceso en su contra, por presunto fraude procesal y manipulación de testigos - crédito @DELAESPRIELLAE/X

En reacción al veredicto, la representante Lina María Garrido sugirió que el fallo tuvo motivaciones políticas. “Tremendo lanzamiento de campaña, Iván Cepeda. Esto estaba cantado. El que esperaba un comportamiento diferente de la juez, es porque no vio las audiencias… Los únicos que deben estar aburridos hoy son Gustavo Bolívar, Daniel Quintero, Claudia López, Pizarro, Camilo Romero y todos los que soñaban con la bendición de Petro", señaló.

El fallo de culpabilidad contra Uribe Vélez constituye, sin duda, un hecho sin precedentes para el país, dada la prominencia política del exmandatario y la polarización que su figura genera; pues mientras sus seguidores han denunciado lo que sería la manipulación de este juicio, otros sectores han insistido en el fortalecimiento institucional, la independencia judicial y el esclarecimiento de abusos del pasado; en lo concerniente al político antioqueño.

A su turno, el excanciller y precandidato Luis Gilberto Murillo afirmó que la decisión conocida no tiene antecedentes en la historia del país. Sostuvo que esta situación demanda una respuesta política acorde a las circunstancias, con serenidad, respeto al Estado de derecho y visión nacional. Y señaló que el país no puede continuar dividido en posturas ideológicas extremas, ya que ninguna democracia se mantiene si su tejido social se rompe de forma irreversible.

El excanciller y precandidato presidencial Luis Gilberto Murillo habló sobre el juicio al expresidente Álvaro Uribe - crédito @LuisGMurillo/X

Entretanto, un congresista cercano a Uribe Vélez y al Centro Democrático como Miguel Polo Polo, también se expresó, aunque lo hizo en el sentido contrario a Murillo, sino en respaldo al exmandatario. “La izquierda intentó asesinar con dos disparos en la cabeza al senador más votado de Colombia, tiene al país acabado y ahora condena al presidente que estuvo a punto de acabar con la guerrilla. Esto demuestra que a la izquierda no se le debe conceder ni un solo centímetro. Estos criminales no tienen ni amigos ni misericordia", reafirmó Polo Polo en su declaratoria.