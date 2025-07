Así se vivió la velatón en Manizales, en honor a la niña de dos años asesinada por su madre

Colombia vs. Argentina - EN VIVO: posible alineación de la Tricolor para el partido de la semifinal de la Copa América Femenina La selección dirigida por Ángelo Marsiglia se mantiene invicta en el campeonato tras sumar dos victorias y dos empates en la fase de grupos

Westcol perdió su pelea en La Velada del Año 5 frente a The Grefg, pero aun así se fue a celebrar a una discoteca en España y en plena fiesta se empezó a sentir mal: “Como si me hubiera pasado un tren por encima” El ‘streamer’ fue derrotado por The Grefg en el combate principal del evento en Sevilla, pero lejos de lamentarse por el resultado, el paisa decidió celebrar en una discoteca local