Claudia, que se retiró del ‘Desafío del Siglo XXI’, respondió a las comparaciones con Beba

Claudia Díaz rechazó similitudes con Beba y aclaró que su salida fue por motivos personales y de salud - crédito @claudiadiaz852 - @bebadlacruz/Instagram

La renuncia de Claudia Díaz al programa Desafío del Siglo XXI generó un intenso debate en redes sociales. Su decisión de abandonar el reality por motivos de salud física y mental recibió tanto muestras de apoyo como cuestionamientos por parte del público, que interpretaron su salida como una oportunidad desperdiciada dentro de uno de los programas más populares del país.

Las reacciones divididas no tardaron en aparecer, con muchos usuarios comparando la salida de Claudia con la de Beba, otra de las participantes que dejó el concurso, aunque bajo circunstancias distintas.

Claudia formaba parte de la casa Beta y, desde el inicio del ciclo, mostró señales de incomodidad y debilidad física. Tras días de incertidumbre y manifestar constantemente malestar, optó por dar un paso al costado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El ambiente dentro del equipo Beta cambió por completo tras el anuncio de Claudia, quien decidió abandonar la competencia por motivos personales y emocionales, luego de semanas de dificultades y desgaste físico - crédito @claudiadiaz852/Instagram

“Chicos, yo me les voy. Los quiero mucho, he dado más de lo que pensé que podía y no me siento bien en temas de salud. Les digo que los abandono, discúlpenme, quise demostrarme que podía hacerlo. La mente no está bien, no me siento como la Claudia que conozco”, confesó frente a sus compañeros.

La presentadora Andrea Serna oficializó la renuncia y recordó que, según el reglamento del programa, que decida abandonar la competencia debe renunciar a toda posibilidad de premio e incluso al dinero acumulado hasta el momento.

Mientras tanto, la ola de opiniones en redes marcaba una división clara. Algunos participantes y seguidores elogiaron la decisión de Claudia por anteponer su salud frente a la exigencia y presión propias del programa, pero otros la criticaron por dejar vacante un lugar muy disputado, que pudo haber sido ocupado por otra persona dispuesta a resistir.

Claudia aclaró que no siente similitudes con Beba y destacó que cada participante tiene una personalidad distinta - crédito @bebadlacruz/Instagram

En esta discusión, las comparaciones con Beba, que fue expulsada del Desafío 2024 tras incumplir varias normas, resultaron inevitables.

Beba, cuyo nombre real es Valerie de la Cruz, fue expulsada tras haber pasado una noche en Playa Baja junto a sus compañeros de Alpha, desobedeciendo el castigo de portar guantes de boxeo por varias horas. El episodio fue ampliamente comentado, en parte por la reacción de Beba al ser informada sobre su salida y por su discusión con los presentadores y el equipo médico del reality.

Frente a los constantes paralelismos entre su caso y el de Beba, Claudia decidió aclarar su posición en el programa El Sentenciado, de Caracol Televisión. Ahí, abordó las comparaciones con una mezcla de humor y sinceridad.

Las comparaciones con Beba, que fue expulsada por incumplir el reglamento, no tardaron en aparecer - crédito Caracol Televisión

“Yo respeto mucho a Beba (…) Yo no me siento igual a ninguna persona, yo siento que cada uno tiene su forma de ser, su forma de actuar y pues no siento que tenga un parecido a ella en ningún sentido realmente”, explicó.

Sobre el trasfondo de su salida, Claudia indicó que su actitud, calificada en redes como dramática, respondió a emociones reales: “Yo quedo tranquila porque ‘el drama’ que hice no fue por indisponer a mi equipo, fue porque de verdad lo sentía, me sentía mal, quería llorar, lloraba porque pues si uno tiene sentimientos tiene que expresarlos, no se los tiene que guardar porque eso va a ser peor”.

Durante una entrevista en La Red, la modelo y exintegrante de Beta relató algunas de las dificultades que enfrentó durante la competencia. “Desde el colegio siempre me elegían como reina y es una decisión propia, porque siempre ha gustado este mundo”, recuerda. Sin embargo, ahora reconoce que hubo barreras imposibles de cruzar: “Uno cree que de pronto detrás de cámaras le van a decir, ‘venga y se come un bananito’. Nunca pensé que iba a aguantar hambre todos los días y chévere asumir retos, pero me pegó muy fuerte.”

La modelo argumentó motivos de salud física y mental para abandonar la competencia - crédito @claudiadiaz852/Instagram

La presión alimentaria y la exigencia física terminaron por disminuir la confianza de Claudia, que sintió que la situación afectaba su bienestar integral. Admitió que siempre intentó dar lo mejor en cada instancia del juego, pero hubo momentos donde la salud fue prioritaria ante cualquier objetivo de competencia.