Video: Shakira fue vista en un famoso centro comercial en Barranquilla con sus hijos y su mamá, las redes se derritieron con las imágenes

Shakira estuvo en un centro comercial en Barranquilla - crédito @deimerespinoza_/X

Con una gorra y un tapaboca, Shakira intentó pasar desapercibida mientras recorría un centro comercial en el norte de Barranquilla. Sin embargo, la presencia de sus hijos Milan y Sasha llamó la atención de los visitantes, que rápidamente identificaron a la cantante y a su familia, generando revuelo entre los seguidores que se encontraban en el lugar.

Una de las personas que vio a la intérprete sostuvo que la barranquillera fue descubierta por los visitantes del centro comercial gracias a su hermano Tonino y a su madre, Nidia Ripoll, que iba en silla de ruedas.

“Cuando me disponía a tomar el ascensor, el personal del centro comercial y la policía me pidieron usar el otro. No sabía por qué, pero al voltear vi que venía un grupo de personas. Reconocí a Tonino y a la señora Nidia, así que supuse que ella estaba ahí también. Aunque llevaba tapabocas, luego confirmé que era Shakira. Fue a las 2:45 p.m.”, dijo un testigo a El Heraldo.

La cantante barranquillera intentó pasar desapercibida utilizando una gorra y tapaboca - crédito X

Y agregó: “Estoy seguro de que su llegada a la ciudad se debe a su deseo de estar con los suyos, especialmente por la salud de su papá, que ha estado comprometida. Como buena hija que es, dedica tiempo a sus padres. Y si además viene con sus hijos, estos lugares son perfectos para pasear, distraerse, comer y tener tiempo de calidad en familia”.

Cabe recodar que a pesar de sus compromisos internacionales, la cantante suele reservar tiempo para visitar a sus familiares en Barranquilla, especialmente a su padre, William Mebarak, que enfrenta problemas de salud desde hace algún tiempo. Esta faceta familiar de la artista se mantiene como una constante en su agenda, lo que la lleva a regresar con frecuencia a su ciudad de origen.

La presencia de la barranquillera en su ciudad de nacimiento generó miles de comentarios en redes sociales. Los internautas no dudaron en comentar sobre el episodio y expresar su amor hacia Shakira. Sin embargo, los usuarios dijeron que se violó la privacidad de la cantante.

“O sea estuve en el Viva al mismo tiempo que Shaki y no la vi? joda”; “Esos pelaos están más adaptados a quilla que a otra vaina !”; “La gente no puede dejar que ella haga su vida y no la jodan . Ni con el papá la dejan estar un rato”, fueron algunos de los comentarios.

Shakira vuelve a Colombia con su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’

Shakira regresa a Colombia con dos fechas de conciertos en Cali y Bogotá - crédito cortesía Páramo Presenta

La barranquillera se presentará el próximo 25 de octubre en Cali en el Estadio Pascual Guerrero y el primero de noviembre en Bogotá en el Vive Claro Distrito Cultural como parte de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, antes de llevar su espectáculo por Europa y Asia.

Con el anuncio oficial, sus fanáticos en Colombia celebraron el regreso de la artista que ha marcado generaciones con himnos inolvidables como Hips Don’t Lie, Waka Waka, Antología y Soltera, parte de su más reciente álbum.

Precios de boletas concierto Shakira en Colombia - crédito cortesía Páramo Presenta

Estas dos fechas no solo representan un reencuentro con el público colombiano, sino también una oportunidad para rendir homenaje a una carrera que ha influido profundamente en la música latina y que sigue haciendo historia en todo el mundo.

Pero, eso no es todo, ya que fuentes de la Alcaldía de Cali le habrían confirmado a Semana que la cantante dará dos conciertos en el mes de octubre en el estadio Pascual Guerrero del barrio San Fernando, lo que quiere decir que estaría próximo a confirmarse una segunda fecha extra en esa ciudad.

Cali sería la cuarta ciudad de Colombia que Shakira visita en medio de su tour, pues las primeras cinco presentaciones se llevaron a cabo en Barranquilla, Medellín y Bogotá.