Potro, del ‘Desafío del Siglo XXI’, tuvo grave herida que sorprendió a sus compañeros

El boxeador Potro sufrió una grave herida en el brazo durante el ‘Desafío del Siglo XXI’ - crédito @potro_desafioxxl/Instagram

Potro, uno de los participantes más destacados del equipo Omega, sufrió una caída aparatosa durante la competencia, lo que le provocó una herida considerable en el brazo. A pesar del impacto, el joven de 23 años no solicitó atención médica urgente ni permitió que la situación lo debilitara frente a sus compañeros.

El silencio se apoderó de la casa rosada cuando Potro, cuyo nombre real es Alan Baleta, bajó la manga y dejó al descubierto la herida en su brazo. Las cámaras del reality captaron el instante en que la piel se levantaba en una zona amplia, una imagen que dejó sin palabras incluso a los competidores más acostumbrados al dolor.

Nadie esperaba que, tras una de las pruebas más exigentes del “Box Blanco” en el Desafío del Siglo XXI, el boxeador barranquillero terminara con una lesión tan visible y, aun así, completara el reto sin mostrar señales de sufrimiento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El boxeador barranquillero impactó a sus compañeros tras mostrar una lesión considerable en su brazo, ocurrida durante una exigente prueba - crédito @Realitiescolombiaonline/TikTok

El incidente comenzó cuando Potro fue seleccionado como el primer representante de su escuadra para enfrentar el desafío en el “Box Blanco”. La prueba, reconocida por su nivel de dificultad, exigía cruzar una cuerda de equilibrio.

Al intentar avanzar, el boxeador perdió el apoyo y cayó al suelo, a pesar de que intentó sujetarse de otras cuerdas cercanas. El golpe fue tan fuerte que la piel de su brazo se levantó, una lesión que sorprendió a todos sus compañeros por su gravedad.

Al regresar a la casa rosada, Potro buscó a María C y Camilo para mostrarles el resultado de sus dos caídas. Aunque durante la competencia no evidenció dolor, en privado confesó sentirse responsable por el retraso de su equipo y la eventual derrota en la prueba.

El participante de la casa Omega sorprendió al completar el reto pese a una lesión visible, generando alarma entre sus compañeros y dudas sobre su futuro en el ‘reality’ - crédito La fer oficial/Facebook

“¿Alguien te ha atosigado? Yo sé cómo te sientes, pero todo el mundo… Yo mismo te dije allá ‘relájate que eso no te va a definir en nada’. Ya pasó. Dices que fue tu culpa, pero hermano, si no hubiese pasado así, me iba a pasar a mí, le iba a pasar al capi, ¿vas a dejar caerte por eso?”, le respondió Camilo, en un intento por aliviar la presión y recordarle que los errores forman parte del camino en el Desafío del Siglo XXI.

La reacción de los compañeros no se hizo esperar. La preocupación se reflejó en sus rostros al ver la magnitud de la herida. Nadie lo juzgó ni lo responsabilizó por el resultado, y Camilo insistió en que los errores son parte del camino y que nadie lo estaba juzgando por lo que había ocurrido.

La caída del boxeador generó cientos de mensajes de preocupación entre los televidentes del programa en las redes sociales. Algunos usuarios opinaron que, debido a la gravedad de la herida, Potro debía abandonar la competencia y ceder su lugar a Julio, recientemente eliminado.

Potro inspira a su comunidad y a sus compañeros con su historia de vida - crédito @potro_desafioxxl/Instagram

“Ush, muy grave la herida que se hizo Potro”; “Ahí sí no dice nada Kathyusca de que se cayó Potro, pero si fuera María C, ya estaría hablando”; “Estoy esperando que mañana Potro comience a decir que tiene tendinitis por la herida, así se va y vuelve Julio. Solo tengo fe”; “Ok, Potro, si no te sientes bien te puedes ir y que vuelva Julio, gracias”, son lagunas reacciones.

No es la primera vez que el “Box Blanco” deja secuelas en los participantes. En una prueba anterior, Isa también sufrió un fuerte golpe en el rostro, lo que confirma la dureza de este reto del reality. La producción, hasta el momento, no ha informado si Potro requerirá revisión médica adicional o si su participación en futuras pruebas se verá comprometida.

La figura de Potro trasciende el ámbito deportivo. Nacido en Barranquilla, es boxeador profesional, coach y campeón nacional amateur, profesional y de la WBL. Su historia personal lo convierte en un referente para muchos: entrena a niños y jóvenes en su comunidad, y su motivación principal es ser ejemplo para su hija, su madre y los niños de su barrio.