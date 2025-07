José Obdulio Gaviria insistió en la inocencia de Álvaro Uribe en la recta final del juicio en contra del expresidente: “Duda razonable”

José Obdulio Gaviria fue asesor presidencial de Álvaro Uribe Vélez durante la mayor parte de su Gobierno - crédito Colprensa/Juan Páez

A cuatro días del anunciado fallo que decidirá el futuro del expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, en uno de los procesos más sonados de la historia reciente de Colombia, el escenario político y judicial del país está en un estado de agitación. El lunes 28 de julio la jueza Sandra Liliana Heredia hará público el sentido de su decisión en el proceso contra el exmandatario, imputado por presunto soborno, fraude procesal y soborno de testigos.

En medio de la espera por conocer la decisión de la togada, del juzgado 44 penal de Bogotá, voces cercanas al exjefe de Estado han insistido en la defensa de la presunción de inocencia. Entre ellas, la del exsenador y abogado José Obdulio Gaviria, que en redes sociales reiteró su respaldo irrestricto a Uribe y, de la misma manera, cuestionó la solidez de las pruebas en su contra; teniendo en cuenta que el principal testigo es el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve.

Gaviria, considerado uno de los ideólogos del Centro Democrático, partido que entró en vigencia en 2013, articuló su mensaje bajo el título “Plena Prueba, in dubio pro reo y duda razonable”. En su escrito, el también abogado reiteró los postulados por los cuales la determinación de Heredia tendrá que estar enfocada en desestimar los señalamientos contra el expresidente y determinar su inocencia; pese a que desde los sectores opositores insisten en su culpabilidad.

“La mayoría de los colombianos defendemos una premisa fundamental: la justicia no se construye sobre prejuicios, emociones o animadversiones personales, sino sobre pruebas concretas y el respeto irrestricto al principio de presunción de inocencia”, dijo Gaviria, que ha acompañado de cerca los pasos legales y políticos de Uribe y que criticó además la actitud de la jueza Heredia, que tendrá la responsabilidad de pronunciarse en el llamado Juicio del siglo.

“Es innegable que la jueza del caso de Uribe mostró actitudes que denotaron una animosidad personal hacia él. Sin embargo, eso nada tiene que ver con la decisión que tomará en su sentencia”, advirtió Gaviria en su publicación.

Empezó el conteo regresivo para conocer el fallo en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe

El proceso contra Uribe Vélez se ha convertido en epicentro de polarización en los medios de comunicación y las plataformas digitales. Para Gaviria, “una sentencia condenatoria no es un reflejo de caprichos, sentimientos, afinidades políticas o antipatías”, sino un pronunciamiento basado exclusivamente en la existencia de pruebas plenas y, a su juicio, indubitables, “que superen cualquier duda razonable”, recurriendo al principio jurídico de in dubio pro reo.

“Si hay dudas, estas deben resolverse a favor del procesado. En este caso, no solo no se ha presentado una prueba que demuestre la comisión de delitos por parte de Uribe, sino que la defensa, junto con el propio expresidente, ha desmontado con argumentos sólidos las acusaciones en su contra, evidenciando su carácter infundado”, reiteró Gaviria, que no dudó en señalar que Uribe no solo ha defendido su inocencia. “sino que ha ido mucho más allá, la ha demostrado”.

Las reacciones de otras figuras clave del entorno uribista han sido claves para ir ambientando la decisión. El abogado defensor Jaime Granados insistió en la vigencia del principio de presunción de inocencia mientras no haya una condena firme, por lo que dejó en claro que, así se falle en contra de Uribe Vélez, él no tendrá medida de detención, pues “ebe prevalecer la libertad en el evento de una decisión de primera o de segunda instancia que le fuere adversa”.

Con ese contexto, José Obdulio Gaviria remató su intervención con un llamado a lo que llamó la justifica objetiva. “La justicia debe prevalecer sobre cualquier percepción subjetiva y la sentencia tendrá que reflejar esta verdad. Porque para que una sentencia condenatoria sea válida, debe basarse en una plena prueba que elimine toda duda razonable sobre la culpabilidad del acusado. #UribeInocente”, puntualizó en su columna sobre el caso en la red social X.