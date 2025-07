J Balvin y Ryan Castro cumplieron su palabra y Emiro Navarro ya está en Nueva York: estas son las primeras imágenes

Emiro Navarro mostró como fue su llegada a Nueva York - crédito @emiro_navarro/IG

La noche del 24 de julio, TikTok fue testigo de una divertida y reñida competencia virtual que reunió a cuatro figuras del entretenimiento y la música urbana: Emiro Navarro, Valentina Ferrer, J Balvin y Ryan Castro.

La dinámica, transmitida en vivo para miles de espectadores, fue una revancha que Ryan Castro le había pedido días antes a Emiro Navarro, luego de una primera batalla en la que resultó derrotado, pero esta vez, las reglas cambiaron y el premio subió de nivel.

De acuerdo a lo que se vio en la jornada, en esa oportunidad la competencia se iba a desarrolar en parejas, las cuales se conformaron por Emiro junto a Valentina Ferrer, mientras que Balvin y Ryan formaron el equipo rival.

Como parte de la “batalla” que permite TikTok, los participantes se enfrentaron en tiempo real buscando acumular la mayor cantidad de votos, regalos virtuales y reacciones del público, pero más allá de los millones de likes, el verdadero incentivo era lo que estaba en juego entre las parejas.

Emiro Navarro ganó un viaje a Nueva York tras competir con J Balvin y Ryan Castro en TikTok - crédito @ryancastro/TikTok

Si ganaban Emiro y Valentina, el premio era un viaje directo de Medellín a Nueva York para el tiktoker, con comida incluida; en cambio, si triunfaban los artistas del reguetón, ellos se irían solos de vacaciones a una playa secreta.

Desde el comienzo de la transmisión, la audiencia se volcó con entusiasmo a apoyar a Emiro y Valentina, logrando superar ampliamente a sus contrincantes.

Mientras que el equipo del costeño y la modelo argentina obtuvo más de un millón de interacciones, los reguetoneros apenas alcanzaron poco más de 300.000.

Fue entonces cuando J Balvin le confirmó la noticia a Emiro de que se había ganado el viaje esperado a Nueva York para el día siguiente, es decir, el viernes 25 de julio. En medio de la emoción, el tiktoker agradeció la experiencia, envió su pasaporte por mensaje directo y aseguró que iba a empacar de inmediato para llegar puntual al aeropuerto.

J Balvin le confirmó a Emiro Navarro que se había ganado el viaje a Nueva York - crédito @emiro_navarro/IG

Por su parte, Valentina Ferrer celebró el triunfo con entusiasmo y aseguró que tenía muchas ganas de conocer a Emiro en persona, al igual que su hijo Río, fruto de su relación con J Balvin.

Desde ese momento los seguidores del tiktoker costeño estuvieron pendientes a sus movimientos y las redes sociales para conocer detalles de su viaje y si J Balvin con Ryan Castro le cumplían la palabra, pero en todo el día ninguno compartió ningún tipo de información sobre ese hecho. Hasta que en la noche, finalmente, Emiro subió historias a su perfil de Instagram en las que mostró que aterrizó en Nueva York.

Según los videos compartidos, lo primero que hizo Navarro fue grabar desde la ventana del avión una vista panorámica de la ciudad, puso la localización para indicar que en efecto estaba llegando a “la ciudad que nunca duerme” y de fondo usó la canción de Bad Bunny titulada NuevaYol.

“Welcome, mi amor. Bienvenidos a Estados Unidos, amiga, aquí estoy. Estoy en Estados Unidos, amiga. Amiga, ya llegué, estoy en Nueva York, me siento ya gringa, me siento newyorquina”, fueron las primeras palabras que dijo el tiktoker cuando aterrizó en el aeropuerto de Nueva York.

Emiro llegó a Nueva York y dejó ver su experiencia - crédito @emiro_navarro/TikTok

Seguido a esto dejó ver que varias personas lo saludaron en el aeropuerto, se tomaron fotos con él y luego indicó que va a compartir videos largos con contenido especial para mostrarles los mejores momentos de su experiencia a los seguidores.

Emiro también se mostró hablando en inglés por las salas de recoger el equipaje, mientras se comunicaba con algunas de las personas que se encontró ahí, pues aseguró que había bastante gente y que el lugar estaba muy lleno.

“Voy cruzando, pero, nena, como que todo mundo se vino para Nueva York este fin de semana. No había más plan sino que venirse para Nueva York, todo mundo se vino para acá, están regalando tiquetes para Nueva York”, expresó.

Finalmente, compartió la vista desde la ventana del lugar en el que se va a hospedar por estos días que va a compartir en Nueva York y se espera que las próximas horas se reúna con J Balvin, Ryan Castro, Valentina Ferrer y el pequeño Río.