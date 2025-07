Colombianas denuncian que fueron engañadas y obligadas a prostituirse en Albania: “Cuando íbamos a regresar, nos arrestaron en el aeropuerto”, dijo una de las jóvenes que viajó desde Medellín

La mayoría de las jóvenes partieron desde la capital de Antioquia con el deseo de bailar y hacer dinero, pero las condiciones del trabajo cambiaron cuando cruzaron el océano Atlántico - crédito Freepik

Varias mujeres de nacionalidad colombiana viajaron a Albania con la promesa de trabajar como bailarinas en clubes nocturnos, pero al llegar fueron forzadas a ejercer la prostitución.

Además de ser retenidas y despojadas de sus pasaportes por la policía, se conoció la historia de Stefanía, una de las víctimas, que refleja la situación que viven cientos de mujeres en el mundo, atrapadas por redes de trata que prometen mejores condiciones y terminan imponiendo explotación sexual.

“Somos colombianas, vinimos aquí engañadas por personas que nos trajeron, porque veníamos con la intención de bailar. Cuando llegamos aquí, teníamos deudas y nos dijeron que debíamos pagarlas, quedándonos aquí y trabajando como prostitutas. Aceptamos hacerlo, pagar la deuda y luego irnos. Cuando íbamos a regresar, nos arrestaron en el aeropuerto”, relató la connacional en un informe por parte de Pamfleti.net.

Las autoridades albanesas aseguran que detectaron un nuevo esquema de explotación en el que mujeres extranjeras, y en especial de latinoamericanas, llegan al país para permanecer entre dos y cuatro meses y luego son reemplazadas por otras en actividades ligadas a la prostitución comercial.

“Nosotras hacemos bailes sensuales frente a hombres, pero no somos prostitutas. Para venir a Albania y trabajar, buscamos un contacto, porque la situación en Colombia no es buena. Somos madres solteras y pensamos en una manera de ganar dinero. Cuando llegamos, nos dimos cuenta de que no estábamos para ese trabajo, sino que habíamos caído en una red de prostitución. Estas personas ya fueron identificadas por las autoridades y una de ellas está en prisión”, explicó.

Las mujeres permanecieron detenidas dos meses en Pogradec (población situada en el suroriente de Albania) y, tras el inicio del proceso judicial, llevan dos meses más en Tirana (la capital) sin poder salir del país ni recuperar sus documentos.

Según Stefanía, “no nos dejan salir. No tenemos pasaportes porque nos los quitaron. Estamos sin hogar, sin alimentos y hasta ahora una fundación nos ha ayudado”.

Las afectadas tienen familias en Medellín y piden apoyo para regresar a Colombia porque el proceso judicial continúa y podrían ser juzgadas en ausencia tras haber sido engañadas y explotadas en el extranjero.