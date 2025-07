Sebastián Caicedo confesó que el espíritu santo le habló tras querer acabar con su vida luego de su separación con Carmen Villalobos: “Yo era muy escéptico”

Sebastián Caicedo revela cómo una experiencia espiritual lo salvó tras su separación de Carmen Villalobos - crédito @sebastiancaicedo/ Instagram

Sebastián Caicedo, actor colombiano cuyo nombre ha estado ligado al éxito en telenovelas, abrió su corazón sobre uno de los momentos más difíciles de su vida: la separación de Carmen Villalobos.

La pareja, recordada por su solidez durante 13 años de relación y cuatro de matrimonio, anunció su ruptura en 2022, generando sorpresa en el mundo del entretenimiento.

Durante su participación en el programa Sinceramente Cris, Caicedo relató que la separación marcó una etapa compleja.

“Estaba muy angustiado y estaba en un ayuno. Se me acercó una persona y me dice, quiero orar por ti, yo nunca lo había visto y yo bueno, gracias. Se me acerca y me dice al oído ese día que ‘tú estabas mirando ese árbol, no estabas solo, yo siempre he estado contigo’. Y yo, claro, quedé… y le dije: ‘¿tú por qué sabes eso?’, yo no le había dicho eso a nadie, ni a mi mejor amigo, nadie, ni sabía cómo yo había pensado hacerlo”, recordó el actor sobre el episodio en el que contempló quitarse la vida.

El actor relató en el programa Sinceramente Cris que, tras la ruptura, experimentó una profunda angustia y contempló quitarse la vida - crédito @SinceramenteCris / YouTube

Sebastián Caicedo aseguró que recibió estas palabras como un mensaje espiritual: “Me dijo: ‘No soy yo, fue el Espíritu Santo que te habló’. Y yo era muy escéptico y Dios sabía que tenía que darme esas muestras para que yo creyera más en él”.

Actualmente, Sebastián Caicedo tiene una relación estable con Juliana Diez, mientras que Carmen Villalobos convive con Frederick. Caicedo y su expareja, durante su tiempo juntos, decidieron no tener hijos. La esposa actual del actor, Juliana, tiene un hijo de una relación previa, con quien Caicedo mantiene una buena relación.

La confesión de Caicedo ha generado comentarios y reacciones en redes, resaltando el papel de la fe y el acompañamiento tras episodios de depresión derivados de su divorcio. “Amanecer hoy viva, tener salud, tener una familia y a Jesucristo como mi Salvador, es una experiencia Divina, sobrenatural, maravillosa y milagrosa”, “Es un testimonio muy bello y esperanzador”, comentaron algunos internautas.

Por qué Sebastián Caicedo y Juliana Diez tuvieron un noviazgo en celibato

Desde hace meses era conocido en el entorno mediático y de seguidores que Sebastián Caicedo y la empresaria paisa Juliana Diez mantuvieron un noviazgo en celibato antes de su reciente matrimonio. El anuncio de su boda, celebrada tras dos años de relación, reavivó el interés en los motivos detrás de esa decisión, poco usual en el ámbito público actual.

La propia pareja explicó que optaron por el celibato antes del matrimonio como un acto de fe y coherencia con los valores cristianos que comparten. En una entrevista con People en Español, Juliana Diez relató: “Desde el momento que nos conocimos fuimos muy claros de que no era un tiempo de ‘a ver qué pasa’. Ahora las relaciones son desechables. Para nosotros era importante tener un norte para saber a dónde nos dirigimos”.

Sebastián Caicedo y Juliana Diez mantuvieron un noviazgo en celibato antes de su matrimonio - crédito @sebastiancaicedo/Instagram

Durante el noviazgo, evitaron la convivencia y las relaciones íntimas, priorizando el fortalecimiento de su vínculo con Dios y el crecimiento profesional de ambos. Juliana lo describió además como un ejemplo para su hijo de siete años: “Queríamos darle un testimonio claro a mi niño y mostrarle que una relación basada en principios puede ser duradera y significativa”.

Sebastián Caicedo, quien abrazó el cristianismo años atrás tras su separación de Carmen Villalobos, conoció a Juliana en una iglesia cristiana donde ambos desarrollaron una vida activa en la congregación. Su fe resultó ser el pilar central de la relación y del matrimonio, que fue oficiado por un pastor en una ceremonia privada en Llano Grande, Antioquia.

Juliana subrayó además que su decisión no fue solo una tradición, sino una forma de enfocar la relación en el crecimiento espiritual y en la construcción de un vínculo sólido basado en el respeto. “Queríamos enfocarnos en lo realmente importante, que es nuestra relación con Dios y entre nosotros”, expresó la empresaria paisa.

La pareja priorizó el fortalecimiento de su vínculo espiritual y profesional, evitando la convivencia y las relaciones íntimas antes de la boda - crédito @sebastiancaicedo /Instagram

No es la primera vez que esta práctica se ve en parejas públicas con creencias cristianas. Figuras como Evaluna Montaner y Camilo Echeverry, Lucía Aldana y Pedro Pallares, y Ana María Estupiñán y Mattías Bilyn, también han hablado de cómo el celibato previo al matrimonio les permitió construir bases más profundas para sus relaciones.