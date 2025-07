Revelan cuánto gas tendrá disponible Colombia en 2026 y si alcanzará o no lo que se necesita: hay alerta por la escasez

Colombia ya empezó a importar gas para evitar el desabastecimiento del producto - crédito Enercer S.A.

Desde hace varios meses en Colombia se tiene la preocupación sobre la seguridad energética y las medidas que podrían mitigar el déficit de gas natural proyectado en el país. Esto, teniendo en cuenta que las reservas, según la propia Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), son para seis años.

Por supuesto, pese a la negativa de expertos y gremios del sector, la incertidumbre es cada vez mayor debido a que el Gobierno de Gustavo Petro, con la idea de que Colombia tenga una transición energética hacia energías limpias, ordenó no firmar nuevos contratos de exploración y explotación del producto, por lo que habría que importar.

Sobre este asunto se refirió, precisamente, la presidenta de la Bolsa Mercantil de Colombia, María Inés Agudelo, durante el Foro de Gas que organizó la entidad y que reunió a actores clave de la industria, que presentaron cifras que confirman una brecha importante entre la oferta nacional y la demanda esperada, con un déficit estimado del 20% para 2026, equivalente a unos 206 millones de unidades (Gbtud).

María Inés Agudelo, presidenta de la Bolsa Mercantil de Colombia, intervino en el Foro de Gas 2025 - crédito @BolsaMercantil/X

Agudelo detalló que “en ese documento hablamos de que el déficit de gas firme de 20% que vemos que hoy se puede cerrar a 10% con diferentes temas como declaraciones de importación, una resolución de la Creg que vuelve en firme ciertos contratos, entre otros. Uno ve ciertos elementos que van cerrando esa brecha”. Esa reducción dejaría un déficit final cerca de 98 Gbtud.

Reducir déficit de gas no se puede hacer de la noche a la mañana

Sin embargo, la presidenta advirtió que reducir el déficit por la molécula no se puede hacer de la noche a la mañana, ya que se requieren políticas que necesitan un tiempo para actuar y llegar a un buen término. Argumentó también que “la demanda está ahí, es lo que tenemos que cubrir, entiendo el afán que tiene el presidente de hacer la transición de un día a otro, pero eso no se hace así, uno puede trazar una política que nos lleve y sea complementaria con los otros disponibles, pero es el camino que se debe recorrer, no se ejecuta de un día para otro”.

Según ella, se podrían explorar otros gases, GLP, Biogás y Biometano, sino hay otras formas, es importado el que debemos conseguir.

La posibilidad de reducir el déficit depende de la capacidad de importar gas y de la infraestructura disponible. La directora del Gestor del Mercado de Gas Natural, María Claudia Alzate, afirmó que “nosotros encontramos con las declaraciones de los productores y los contratos disponibles que hay un déficit de gas en firme, pero que con algunas reglas se podría bajar del 20% al 10% y se tiene que llenar hoy con gas importado y debe estar la infraestructura para poderlo traer y hay muchos interesados en desarrollar estos proyectos”.

Qué pasa con los contratos que están firmes

También explicó que los contratos firmes cubren la demanda regulada, por lo que advirtió que si no se renuevan para comprar firmes hay que ir a buscar gas importado -porque la demanda residencial por regulación debe contratarse firme para asegurar que los usuarios tengan el gas.

El precio del gas subió debido a la escasez, con tendencias al alza reportadas en los procesos más recientes de comercialización. Alzate detalló que “los precios del 2025 hasta antes de que empezara este proceso de comercialización que arrancó el primero de junio, vienen subiendo de manera importante, especialmente los interrumpibles y ahorita se acaba de cerrar el proceso de comercialización de gas en firme para marzo del 2026 y diez años adelante. Pero la tendencia que teníamos en el 2025 es que los precios están subiendo”.

Ecopetrol informó que Colombia sigue buscando gas, pese a que no se firmen nuevos contratos de exploración y explotación - crédito Colprensa

Dentro de las medidas regulatorias más citadas, se mencionó la conversión de contratos interrumpibles a firmes. Agudelo señaló que “hay una regla de la Creg en donde ese gas que está interrumpible se puede volver firme-, hay que trabajar en que se vuelva firme y se venda realmente firme y ahí es donde ellos contabilizan gas adicional”. A esto se suma la urgencia de promover alternativas como el GLP, el biogás y el biometano.

Interés en proyectos de importación

El interés de los inversionistas en nuevos proyectos de importación y almacenamiento responde a esta coyuntura. Sobre esto, Alzate dejó claro que con la información de los contratos y las declaraciones de los productores de gas que tienen disponible, se indicó que hay un déficit de gas firme, pero que con algunas reglas podría bajarse al 10%.

No obstante, advirtió que “se tiene que llenar hoy como se ve hoy, es decir, con gas importado, y tendría que haber las instalaciones, la infraestructura y la capacidad para poderlo traer, y hay muchos interesados en desarrollar esos proyectos para poderlo traer”.