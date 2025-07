Gobierno Petro atribuye crisis de gas a falta de contratos previos en administraciones anteriores

El descenso histórico en la producción de gas natural obliga a Colombia a importar para abastecer hogares y comercios - crédito Colprensa

Colombia enfrenta un escenario crítico en la producción de gas natural, que ha presentado una disminución drástica durante el 2025.

Las causas, según el Gobierno de Gustavo Petro, se relacionan directamente con las políticas adoptadas por administraciones anteriores.

Así lo señaló el presidente del Consejo Nacional de Operación de Gas Natural (CON-Gas) y director de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, Julián Flórez, durante la apertura del Foro de Gas 2025, realizado por la Bolsa Mercantil de Colombia.

Flórez explicó que “no se puede desconocer la importancia del gas como energético en Colombia, la porción como fuente energética de la matriz es significativa”.

El Gobierno Petro atribuye la crisis a la falta de contratos de exploración en administraciones anteriores y defiende la transición energética, así lo expresó Julián Flórez, presidente del Consejo Nacional de Operación de Gas Natural (CON-Gas) - crédito @BolsaMercantil/X

El funcionario citó los datos del reciente informe de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), que reportan una producción histórica de ochocientos millones de pies cúbicos por día en mayo, la cifra más baja registrada para el país en diez años.

En su intervención, Flórez advirtió que este panorama negativo se veía venir desde hace una década, cuando la Unidad de Planeación Minero-Energética (Upme) ya señalaba la necesidad de priorizar nuevas exploraciones.

“Estábamos todos notificados desde hace una década de las dificultades que el país iba a tener en temas de producción”, precisó, refiriéndose al plan actualizado por la Upme desde 2016.

El funcionario cuestionó las decisiones políticas pasadas: “La oferta y la demanda se iban a cruzar en 2024 y no necesitábamos una bola de cristal para esperar el resultado que presentó recientemente la ANH del gas fiscalizado. ¿Qué pasó con las políticas de gobiernos para que este momento tuviera un mejor panorama?”.

Flórez mencionó de manera directa que “en el Gobierno (de Juan Manuel) Santos tampoco se firmó un solo contrato de exploración”.

Asimismo, recalcó que la administración Petro está invirtiendo en energías limpias, pero mantiene el interés por el gas natural.

El presidente Gustavo Petro planteó si un 13% del presupuesto de inversión para 2026, es decir, unos 1,8 billones de pesos, deberían destinarse a subsidios para el servicio de gas natural - crédito Esteban Felix/AP

Sobre esto, indicó que el presidente Gustavo Petro ha planteado si un 13% del presupuesto de inversión para 2026, unos 1,8 billones de pesos, debería destinarse a subsidios para el servicio de gas natural.

De acuerdo con el último informe de la ANH, la relación reservas/producción de gas pasó de tener un horizonte de un año por vigencia, a solamente dos meses, situándose en 5,9 años para 2024. Este informe también menciona una reducción del 13% en las reservas probadas.

El presidente de la ANH, Orlando Velandia, explicó que aunque Colombia fiscaliza más gas que el que consume, la producción actual no reúne las condiciones regulatorias necesarias para cubrir la demanda esencial, especialmente en relación con la continuidad y la calidad del suministro.

Parte del gas producido debe inyectarse de nuevo en los yacimientos para mejorar su desempeño, lo que reduce todavía más el volumen disponible para el mercado.

Las cifras entregadas por la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol) alertan sobre el impacto de esta tendencia para el sector energético y para la economía.

El dato consolidado señala que la producción comercializada de gas en mayo de 2025 se ubicó en 814 millones de pies cúbicos diarios, mostrando un descenso del 18,1% al compararse con el mismo mes del año anterior.

Enercer advierte impacto económico y social por la interrupción del servicio - crédito Enercer S.A.

Campetrol remarca que, como respuesta a la caída local, el país ha acelerado sus importaciones para asegurar el abastecimiento. En mayo se importaron en promedio 176 millones de pies cúbicos diarios, cifra que subió en junio, ante la necesidad de responder a la demanda de hogares y comercios.

La dependencia de gas importado incrementa los costos y expone a Colombia a la volatilidad de precios internacionales y a eventuales interrupciones de suministro.

Julián Flórez insistió en que la situación actual no responde únicamente a la gestión de la administración Petro. “No es este Gobierno el que no ha firmado contratos, sino también del año 2015 al año 2020. En el Gobierno Santos no se firmó un solo contrato de exploración. Los números están, pero no es cierto que el Gobierno del señor Presidente Gustavo Petro sea responsable de esta situación”.

Para el ejecutivo, la caída sostenida de la producción y la falta de inversión en exploración durante administraciones anteriores están detrás del déficit actual.

Además, señaló que el Gobierno Petro ha orientado recursos hacia la transición energética, enfocándose en energías renovables como la solar y la eólica.

El presidente de Campetrol, Nelson Castañeda, reconoció que el sector enfrenta grandes desafíos: “Las cifras del sector reflejan tanto los desafíos, como las oportunidades que enfrentamos. Desde Campetrol reiteramos nuestro compromiso con el fortalecimiento de la actividad exploratoria y productiva, en beneficio del país, su seguridad energética y sus finanzas públicas”.