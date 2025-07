Claudia, del ‘Desafío del Siglo XXI’, renunció a la competencia y sus compañeros no lo tomaron bien: “Qué patético”

Renuncia de Claudia Díaz sacudió al ‘Desafío Siglo XXI’ - crédito @claudiadiaz852/Instagram

La salida voluntaria de Claudia Díaz, integrante de la casa Beta, se oficializó durante el capítulo 16 del programa.

La modelo, que desde el primer ciclo había manifestado su incomodidad y debilidad física, finalmente decidió abandonar la competencia.

“Chicos, yo me les voy. Los quiero mucho, he dado más de lo que pensé que podía y no me siento bien en temas de salud. Les digo que los abandono, discúlpenme, quise demostrarme que podía hacerlo. La mente no está bien, no me siento como la Claudia que conozco”, expresó ante sus compañeros.

El ambiente dentro del equipo Beta cambió por completo tras el anuncio de Claudia, quien decidió abandonar la competencia por motivos personales y emocionales, luego de semanas de dificultades y desgaste físico - crédito @claudiadiaz852/Instagram

La decisión de Claudia no solo sorprendió a los televidentes, sino que también generó reacciones encontradas entre los participantes de las distintas casas. En Omega, la respuesta fue tajante y sin contemplaciones: “Era más fácil que pidiera un chaleco y se iba. Qué patético”, sentenció una de las integrantes, evidenciando la falta de empatía y la dureza con la que se juzgó su salida.

En contraste, en Alpha predominó la comprensión, al reconocer que la experiencia del Desafío, vista desde fuera, es diferente a la realidad que enfrentan quienes participan. Mientras que sus compañeros del equipo Beta la tildaron de “cobarde”.

La presentadora Andrea Serna fue la encargada de comunicar oficialmente la renuncia y de recordar a Claudia las implicaciones de su decisión: “Claudia, tú fuiste una de esas 54.000 personas que soñó con estar esta temporada y hoy decides dar un paso al costado dejando un espacio que pudo ser de otra persona. Como sabes, por reglamento, quien renuncia pierde todo, incluyendo el dinero. Despídete de tu equipo y recoge tus cosas”.

La presentadora recordó que, según las reglas, quien deja el programa por voluntad propia pierde todos los beneficios económicos adquiridos, hecho que Claudia aceptó antes de despedirse de la competencia - crédito @claudiadiaz852/Instagram

Así, Claudia Díaz se convirtió en la primera participante en abandonar voluntariamente el Desafío XXI en la temporada 2025, perdiendo todo el dinero acumulado durante los tres ciclos en los que permaneció en la competencia.

En una entrevista posterior para el formato Último adiós de Caracol Televisión, Claudia profundizó en los motivos de su renuncia. Aseguró sentirse tranquila y agradecida por la experiencia, y destacó que su decisión no obedeció únicamente al malestar físico o la falta de comodidades, sino a una reflexión personal prolongada.

“Esto me ayudó a valorar más las cosas que uno realmente no le pone cuidado. Tengo una cama, tengo comida, tengo a mi familia cerca y aquí aprendí eso, entonces sé que me voy con una enseñanza muy grande”, afirmó. Reconoció que sus compañeros la alentaron en un principio, pero que con el tiempo la indecisión generó molestias en el grupo.

Mientras en Omega las críticas dominaron y la señalaron como “cobarde”, el equipo Alpha mostró empatía y subrayó la dificultad real de las pruebas, más allá de lo que se ve en televisión - crédito @claudiadiaz852/Instagram

La relación de Claudia con algunos miembros de su equipo, especialmente con Abrahan, también influyó en su experiencia. “Fue una persona que desmeritaba todo lo que hacía, no creía en mí y creo que uno de los motivos, así suene súper mal, por los que yo decidí quedarme y decir ‘yo puedo y les voy a demostrar a todos que sí puedo’ fue por él, creía que yo no era capaz de nada”, confesó Claudia en la entrevista.

Sin embargo, reconoció que Abrahan llegó a valorar su aporte al equipo, sobre todo después de que ella se convirtiera en la primera mujer en salvarse del “Box Negro” durante el segundo “Desafío a Muerte” de la temporada.

El impacto de la renuncia de Claudia se extendió más allá de la casa Beta. En palabras de la propia exconcursante, “esto no es para cualquiera, de verdad que admiro a todos los que estamos acá porque es muy duro”. Su salida, además, generó debate entre los fanáticos del programa, muchos de los cuales aspiraron a ocupar un lugar en la competencia y vieron en la renuncia una oportunidad desaprovechada.

La ausencia de alimentos y la presión de la competencia afectaron el bienestar físico y mental de la concursante, hechos que influyeron de manera directa en su decisión de abandonar el reality - crédito @claudiadiaz852/Instagram

La producción del Desafío no tardó en cubrir el vacío dejado por Claudia. Andrea Serna contactó con el “Cubo de los Eliminados”, donde permanecían Dani y Magic, y anunció el regreso de Dani a la casa Beta. La noticia fue recibida con entusiasmo, especialmente por Tina, su hermana melliza, y por Leo en Alpha, que le prometió llevarla a la “suite Ditu”. Dani regresó con todo el dinero acumulado hasta el momento, lo que le permite seguir compitiendo por los premios económicos junto al equipo azul.

“Yo tenía que seguir haciéndole la vida imposible a Abrahan”. Con esta frase, Dani llegó a la casa Beta del Desafío Siglo XXI, desatando risas y renovando el ánimo de sus compañeros tras la salida de Claudia.