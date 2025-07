‘La Abuela’, de ‘La casa de los famosos’, entró al quirófano para su primera cirugía estética: “Quedé mejor que la Kardashian”

La Abuela, de 'La Casa de los Famosos', se hizo un inesperado procedimiento estético en su rostro - crédito @laa.abuela/Instagram

Al salir de La casa de los famosos Colombia 2025, Aleyda Gaviria, reconocida como La Abuela, manifestó un profundo agradecimiento a quienes la respaldaron durante su paso por el popular reality y expresó satisfacción por su desempeño, aunque admitió que la tensión creciente le hizo desear su salida en la etapa final.

La celebración de su proceso fuera del programa se entrelazó con sus recientes declaraciones en un video publicado en Instagram, donde relató detalles de su primer procedimiento estético en el rostro.

En la grabación, La Abuela señaló que, más allá de si el motivo era estético o de salud, sentía la necesidad de someterse a esa intervención facial. Bromeó inicialmente acerca de que el tratamiento podría realizarse en su busto, pero pronto aclaró que el objetivo era un retoque en el rostro.

La Abuela, exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia 2025' se hizo su primer procedimiento estético, así se mostró - crédito @laa.abuela/Instagram

La influencer relató que afrontar su primera cirugía estética no le resultó sencillo y que los nervios la invadieron previo a la operación, aunque la confianza en la clínica le dio tranquilidad para seguir adelante. “Me hice mi primera cirugía estética, no fue fácil tomar la decisión, pero lo tenía que hacer. Con mucho miedo porque no sabía a lo que me enfrentaba, pero me animé porque sabía que todo iba a salir bien y que la clínica era confiable”, compartió en el video.

Describió que la intervención duró apenas un par de horas gracias a la pericia de los especialistas y que el resultado final superó sus expectativas, aunque prefirió reservar la imagen del cambio y en lugar de mostrarlo directamente, invitó a sus seguidores a seguir ciertos pasos si querían conocer el resultado. “El procedimiento duró solo un par de horitas gracias a los especialistas. Además, los resultados de la cirugía me sorprendieron y no me lo van a creer, pero quedé toda una mamacita”, comentó la exconcursante.

La Abuela reveló la cifra millonaria que gana en las redes sociales

Tras su salida, La Abuela ha estado en el foco mediático, compartiendo detalles de su experiencia en el programa y aspectos de su vida personal que han conmovido a la audiencia. Además, reveló cómo logró convertirse en una destacada creadora de contenido digital, un camino que transformó su vida y la de su familia.

La Abuela reveló en una entrevista que sus ingresos mensuales rondan los cinco millones de pesos, una cifra que le permite vivir cómodamente tras su éxito como influencer - crédito @RadiounoLadeuno/TiKTok

El giro en la vida de La Abuela llegó gracias a un video que grabó por sugerencia de su hijo Daniel. Este fue el inicio de su carrera como creadora de contenido, una actividad que le ha permitido mejorar su calidad de vida.

En una entrevista con Radio Uno, Aleyda reveló que su video más exitoso, en el que aparecen mariachis, le generó ganancias de 80 millones de pesos. Con ese dinero, pudo comprar un carro y remodelar su casa. “¿Ustedes vieron el video de los mariachis? Ese me dio con que comprar carrito y arreglar la casita, que fue unos 80 millones”, afirmó.

En cuanto a sus ingresos mensuales, La Abuela indicó que gana alrededor de cinco millones de pesos, una cifra que, aunque modesta, le permite vivir cómodamente. “Y mensualmente creo que me gano cinco millones o algo así. No mucho, pero con eso vivimos. Mucha gente me cogió rabia porque yo cortaba el pelo, pero ya dejé de hacerlo. Yo dije que ya con eso puedo ir a Medellín y comprarme unos zapatos, aunque no tengo problema de tener ropa de 30.000 y prepararme mi comidita”, indicó en la entrevista citada.

La Abuela conmovió al contar cómo era su vida antes de alcanzar la fama en redes sociales y llegar a 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito cortesía Canal RCN

Las declaraciones de La Abuela acerca de la cifra millonaria que ha obtenido gracias a las redes sociales generó comentarios divididos en las redes sociales: “No sé si estoy mal pero a veces pienso que el hijo que le administrarlas redes y el dinero se queda con gran parte del dinero y solo le dice a La Abuela que 5 millones mensuales”; “5 millones poquito 😳😳 ya quiero yo esos 5 milloncitos”; “Yo estoy que me pongo hacer videos 🤣 uno se gana eso como en dos o tres años y eso 😞😞”; “Por qué la mayoría de los que trabajan en las emisoras les gusta preguntar cuánto gana el invitado, les da curiosidad saber que los invitados ganan más que los locutores 😂”; “Y uno trabajo todo un año y ni a la mitad llega”, “El hijo facturando”.