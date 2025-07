Carlos Fernando Galán reaccionó a filtración sobre plan para asesinarlo: familiares del alcalde responsabilizaron al Gobierno Petro

El alcalde habló sobre el plan que habría para atentar contra su vida - crédito @CarlosFGalan/X

En la noche del 22 de julio, Noticias RCN expuso la filtración de una conversación entre dos individuos en las que se referían a la frustración que tenían por no haber podido cometer un atentado contra el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

El medio citado informó que los audios fueron conocidos por las autoridades dos días después del atentado contra Miguel Uribe Turbay en Bogotá.

De manera inmediata, el mandatario distrital se pronunció en su cuenta de X, en la que expuso que ya tenía conocimiento.

“Sobre la información que fue publicada esta noche por RCN Televisión sobre posibles riesgos a mi seguridad, yo quiero exponerle a la opinión pública que conocía esa información hace varias semanas“.

Galán afirmó que confía en las autoridades - crédito @CarlosFGalan/X

El alcalde indicó que la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional se han encargado de verificar la veracidad de la conversación mencionada y cómo proteger su vida.

“Me fue presentada por la fiscalía y por la policía, porque son ellos los encargados de evaluarla y determinar el sustento que tiene esta información y las medidas que se requieran tomar a raíz de esa información”.

Por último, entregó un parte de seguridad a los bogotanos y aseguró que está en contacto con las autoridades, en las que confía para el desarrollo de la investigación.

“Yo confío en las investigaciones y estoy trabajando en contacto permanente con fiscalía y policía”, puntualizó Carlos Fernando Galán.

¿De qué hablaron los criminales?

Los criminales mencionan a un sicario menor de edad - crédito Alcaldía de Bogotá

El medio citado informó que uno de los interlocutores es alias Mono, que es quien menciona que se “cayó” un menor de edad que iba a ser utilizado para que le disparara al alcalde de Bogotá.

“Se me cayó el sicario de Bogotá, el que mandé a matar al alcalde de Bogotá. Se me cayó en Bosa, tiene 13 años, para que me ayude a sacarlo”, es parte de la conversación expuesta.

Sobre el otro sujeto, se conoció que estaría radicado en Bucaramanga, en Santander, que en medio de la conversación le recuerda a su cómplice no hablar de esa forma ante la posibilidad de ser escuchados por las autoridades.

“Estoy al lado suyo, ojo con lo que está hablando”, es la respuesta del otro sujeto, que menciona el uso de un fusil.

El medio citado indicó que las autoridades consideran que la filtración podría estar relacionada con el atentado contra Miguel Uribe Turbay, porque uno de los individuos nombra la captura del menor que le disparó al senador. Hasta el momento.

A pesar de la confirmación del alcalde de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional no han expuesto avances sobre el presunto plan que tenía como objetivo asesinar a Carlos Fernando Galán.

Los audios podrían tener relación con el atentado contra Miguel Uribe Turbay - crédito Redes Sociales/Alcaldía de Bogotá

Después de que se registró el atentado contra Miguel Uribe Turbay, uno de los hermanos del alcalde de Bogotá, más específicamente Luis Alfonso Galán Corredor, hijo mayor de Luis Carlos Galán Sarmiento, pidió que el Gobierno nacional asegurará al alcalde de Bogotá.

“Me preocupa la seguridad personal de mis hermanos @CarlosFGalan y @juanmanuelgalan ante los últimos hechos de violencia por grupos criminales. Hago responsable a este gobierno @petrogustavo de su protección”, escribió Galán Corredor el 12 de junio.

De la misma forma, tras la filtración expuesta por Noticias RCN, el hermano del mandatario distrital volvió a reaccionar desde su cuenta de X para reafirmar que en caso de que Carlos Fernando Galán sea víctima de un atentado, él responsabiliza al Gobierno nacional

“Hago responsable a este gobierno en cabeza de @petrogustavo de la protección de mi familia“, fue el mensaje del Luis Alfonso Galán.

El hermano del alcalde reaccionó en redes sociales - crédito @AlfonsoGalanC/X

El 23 de julio, la Fiscalía General de la nación se pronunció para indicar que la investigación terminó al descubrir que se trataba de una conversación sarcástica en la que los individuos bromeaban sobre lo registrado en el atentado contra Miguel Uribe Turbay.