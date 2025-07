Alexis Escobar fue ingresado de urgencia a una clínica de Medellín tras sufrir fuerte intoxicación: “Hiperventilé”

Alexis Escobar entregó parte sobre su estado de salud tras sufrir ataque de ansiedad en clínica de Medellín - crédito @alexisescobaroficial/Instagram

Tras sufrir una extraña inflación en su cuerpo que le causó una fuerte ansiedad, el cantante antioqueño Alexis Escobar tuvo que ser ingresado por urgencias a una clínica de Medellín en donde fue sometido a varios exámenes: “Me desesperé e hiperventilé”, dijo el artista.

Horas después, el mismo artista entregó parte actualizado sobre su estado de salud, en el que explicó que todavía no se conocía la causa de su intoxicación. “No les voy a mostrar porque sigo con la cara muy hinchada y no les quiero dar ese ‘papayazo’ de que me gocen”.

Si bien Alexis se dirigió a sus seguidores en un video que grabó el mismo, a la hora de publicarlo en las historias de su Instagram se cubrió el rostro con un emoticón para evitar ser victima de burlas y protagonizar memes.

Alexis Escobar compartió imágenes desde la clínica en la que fue hospitalizado por intoxicación, pero ocultó su cara por inflamación - crédito @alexisescobaroficial/Instagram

En su relato, el apadrinado de Arelys Henao con la que grabó el tema Punto aparte, compartió que los síntomas de la intoxicación le jugaron una mala pasada que llevó a sufrir una crisis.“Mi gente, buenas tardes. Bueno, les cuento pues ahí por encimita.

Lo que pasa es que me intoxiqué. Eh, todavía no hemos sabido con qué, pero pero me intoxiqué. Pero ya me hicieron exámenes, me cogió un ataque de de pánico, ¿cierto? Y de ansiedad. Y me hiperventilé. Entonces, eso fue lo que pasó“.

Por ahora, Escobar debe permanecer en observación y a la espera de los resultados de los exámenes médicos que le realizaron, mientras tanto acudió a su buen sentido del humor y avisó que no se dejará ver hasta que su cara se desinflame por completo.

“Eh, lo bueno ya estoy bien, me hicieron un electrocardiograma. gracias por sus mensajitos. Pues tengo la cara muy hinchada, por eso no les voy a mostrar porque no les voy a dar a ustedes el papayazo de que me gocen. Cuando esté más deshinchadito les muestro bien”.