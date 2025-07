Joven colombiano muere en incendio por explosión de bicicleta eléctrica en Zaragoza, España

Un joven trabajador, que había migrado recientemente, murió por graves quemaduras luego de que su bicicleta eléctrica explotara, resaltando los riesgos de estos dispositivos y el drama de los migrantes - crédito Marcos Cebrián / Europa Press

La tragedia golpeó a una familia colombiana cuando Kevin Santiago Arias Toscano, un joven de 22 años que había migrado recientemente a España, perdió la vida en un incendio originado en su propia habitación.

“Le había ido muy bien. Nos daba muchísima tranquilidad. Generaba miedo tenerlo tan lejos, pero él siempre se reportaba con nosotros y estaba muy pendiente de mi mamá y abuela. Hablaba todos los días con mi mamá”, relató Laura Toscano, hermana de Kevin, en conversación con Citytv.

La noticia, que sacudió tanto a sus allegados en Bogotá como a la comunidad de Zaragoza, expone los riesgos asociados al uso de bicicletas eléctricas y el drama de quienes buscan un futuro mejor lejos de casa.

Kevin Santiago Arias Toscano había llegado a España en abril de 2024, con la esperanza de construir una vida nueva y apoyar a su familia desde el extranjero.

La familia de Kevin Santiago Arias Toscano enfrenta el dolor y la dificultad de trasladar sus restos a Colombia, tras su muerte por quemaduras provocadas por la explosión de una batería de litio - crédito cuartoscuro

En los meses previos a la tragedia, trabajaba como repartidor, una labor que le permitía sostenerse y enviar ayuda a su madre y abuela en Colombia.

Según relató su hermana al medio mencionado, Kevin mantenía un contacto constante con su familia, lo que les brindaba cierta tranquilidad pese a la distancia. “Me dijo ‘Lauris, tengo que cambiar la batería de la bicicleta’”, recordó Laura Toscano sobre una de las últimas conversaciones que sostuvo con su hermano, quien estaba ahorrando para mejorar la bicicleta eléctrica que utilizaba a diario en su trabajo.

El fatídico incidente ocurrió en la mañana del 12 de julio de 2024, en un apartamento situado en la avenida América, en el barrio Torrero, de Zaragoza.

De acuerdo con el reporte de los Bomberos de Zaragoza, citado por El Tiempo, el incendio se desató hacia las 9:30 a. m., cuando la bicicleta eléctrica de Kevin, que se encontraba conectada a la corriente, explotó mientras él dormía.

Hermana de Kevin Santiago Arias Toscano pidiendo ayuda en redes sociales para repatriar el cadáver de su hermano - crédito captura de pantalla Facebook

La detonación, provocada por la batería del vehículo, generó un fuego intenso que rápidamente consumió la habitación y se extendió por el apartamento.

La respuesta de los servicios de emergencia fue inmediata. Varias máquinas de bomberos, una ambulancia y una escalera de 30 metros acudieron al lugar para controlar las llamas y evacuar a los residentes.

El apartamento de Kevin quedó totalmente destruido, aunque el joven logró salir de la vivienda, pero las quemaduras que sufrió eran de tal gravedad que su estado fue calificado como crítico desde el primer momento.

Tras ser auxiliado, Kevin fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). “A mi tía le dijeron que estaba gravísimo. Tenía el 95% y más de su cuerpo quemado totalmente”, explicó Laura Toscano a Citytv.

Después de casi tres días bajo atención médica, el joven falleció debido a la magnitud de las heridas.

Mensaje de condolencia de la institución educativa en la que Kevin Santiago Arias Toscano estudió - crédito Colegio San Bonifacio

En un mensaje publicado en redes sociales, Laura Toscano expresó el desgarro de la pérdida: “Mi chiquis, te me fuiste muy rápido, fuiste el mejor compañero de vida que pude tener y el mejor hermano, te amo inmensamente. (...) No hay manera de comprender esto porque no lo merecías. Fuiste tan buen hijo y fuimos un grandioso equipo para sacar a mi mami adelante con su enfermedad. Mándanos mucha fuerza porque nunca podré asimilar tu partida”, escribió.

La familia de Kevin enfrenta ahora el desafío de repatriar sus restos a Colombia para poder despedirlo. Para ello, han iniciado una campaña de donaciones, buscando el apoyo de la comunidad. “No hemos podido llevárnoslo para que descanse en paz”, concluyó Laura Toscano en su testimonio a City Tv, reflejando la impotencia y el dolor que acompaña a quienes pierden a un ser querido lejos de su tierra natal.