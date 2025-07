Jessica Cediel respondió a comentarios en redes de quienes insisten en que se hizo una liposucción: “Cada quien es libre de hacer con su cuerpo lo que desee”

Jessica Cediel negó haberse realizado una liposucción y defendió la naturalidad de su cuerpo - crédito @jessicacedielnet/Instagram

La presentadora Jessica Cediel, conocida por su presencia en medios nacionales e internacionales, recurrió a sus redes sociales para responder a las constantes especulaciones sobre su figura, en particular sobre la posibilidad de que se haya sometido a una liposucción.

Cediel no solo compartió un video mostrando su abdomen y cintura, sino que también defendió su derecho a exhibir los resultados de su disciplina y hábitos saludables.

La interacción con sus seguidores en Instagram se convirtió en el escenario donde la presentadora abordó de manera directa las preguntas sobre su físico.

En una de las historias, la presentadora respondió: “Para quienes preguntan, no tengo la lipo. Mi abdomen es 100 % natural. Producto de buenos hábitos y de cositas que he aprendido últimamente. Igual no tengo nada en contra de la gente que se opera el abdomen. Cada quien es libre de hacer con su cuerpo lo que desee”.

La defensa de su postura no se limitó a la negación de intervenciones quirúrgicas. Cediel aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre la libertad individual y la importancia de los hábitos saludables: “Cuando hay conciencia todo cambia. Todo en la vida es cuestión de aprender a escuchar tu cuerpo”.

Al compartir imágenes de su abdomen, la presentadora no solo exhibió los resultados de su esfuerzo, sino que también se enfrentó a las críticas que suelen acompañar este tipo de publicaciones.

En una respuesta dirigida a una usuaria que cuestionó su decisión de mostrar su cuerpo, Cediel afirmó que “O sea, mi carrera es hermosa, tengo una carrera nacional e internacional, así a la señora le duela y no se ha dado cuenta de mis logros. Mi figura es hermosa y es hermosa porque me amo, por encima de lo que diga la señora y piense la señora. Y si tengo un abdomen lindo y se me da la gana de mostrarlo, pues lo voy a mostrar, señora”.

Las declaraciones de Jessica Cediel surgieron después de que publicara imágenes recientes de su abdomen, lo que reavivó los comentarios y cuestionamientos sobre su apariencia.

La presentadora optó por responder de manera transparente, utilizando sus plataformas digitales para aclarar los rumores y defender su perspectiva sobre la belleza y la autoaceptación.

Jessica Cediel se alejó temporalmente de la televisión

Jessica Cediel anunció que se encuentra en un periodo de pausa voluntaria respecto a su presencia en televisión. La noticia fue comunicada por la propia Cediel en un video dirigido a sus seguidores en Instagram, donde explicó que, por primera vez en 21 años de carrera continua, ha decidido detenerse para enfocarse en su bienestar y desarrollo personal.

La presentadora aclaró que su retiro no obedece a falta de propuestas laborales, sino a una decisión consciente de “oxigenarse” tras años de actividad ininterrumpida, tanto en Colombia como en el exterior.

“No es que no tenga ofertas, tengo muchas ofertas de trabajo, tanto aquí en Colombia como en el exterior, sino que simplemente no las he tomado por X o Y motivo y estoy alejada de la televisión y las pantallas”, indicó.

Cediel recalcó que su alejamiento de las pantallas no implica desconexión profesional. Actualmente, se encuentra involucrada en proyectos vinculados a la televisión, el cine y otros formatos, aunque prefirió no detallar cuáles, ya que aún permanecen en etapa de desarrollo. “Sigo trabajando, estudiando, nutriéndome, y preparando nuevas sorpresas para mi público. Hay Jessica Cediel para rato”, aseguró.

Su mensaje también incluyó un agradecimiento a los seguidores por el apoyo y cariño recibidos tras su última participación en La descarga, reality musical en el que compartió pantalla junto a Carlos Calero. Cediel enfatizó que esta pausa es una oportunidad para renovarse y regresar con una versión fortalecida, tanto personal como profesionalmente.

Por el momento, mantiene la comunicación con su audiencia a través de redes sociales, donde comparte reflexiones, avances de sus proyectos y agradecimientos a quienes la extrañan en la pantalla.