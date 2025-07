Felipe Saruma sorprendió con su cambio físico: “Vamos por más”

Felipe Saruma reveló el secreto de su transformación física en Instagram - crédito @felipesaruma/Instagram

Felipe Saruma compartió en su cuenta de Instagram el secreto detrás de su reciente transformación física, y desató comentarios entre sus cinco millones de seguidores.

La publicación, compuesta por seis imágenes, no solo evidenció el cambio en su apariencia, sino que también sirvió como testimonio de su disciplina y determinación tras un periodo de cambios personales y profesionales.

“En busca de una mejor constante. Actividad física y buena alimentación, vamos por más”, escribió Saruma en su publicación.

El cambio físico de Saruma generó debate y admiración entre sus seguidores - crédito @felipesaruma/Instagram

El creador de contenido ha experimentado un cambio físico notable, resultado de meses de ejercicio y una alimentación cuidada, lo que generó un intenso debate en redes sociales sobre las motivaciones y el impacto de este proceso en su vida.

Su cambio físico fue interpretado por muchos como una respuesta a su nueva etapa personal tras su divorcio con la bailarina e influencer barranquillera Andrea Valdiri: “Te sienta bien el divorcio”; “Esa Valdiri te tenía pasmado”; “No te entiendo Valdiri”; “Quien fuera Valdiri para no darte el divorcio nuncaaaaa! 😍 papasito!!!! ❤️“; ”El divorcio pone bella a las personas 😅 😅“; ”Hasta el semblante le cambio 👏🙌“; ”Yo no me hubiera Divorciado Jamás 😍❤️.

Otros comentarios, como “Dios mío Felipe, qué es eso”; “uno con esas ganas de ir a entrenar, pero me pierdo”; “muy guapo y aparte súper inteligente”; “Uy no, qué hombre tan espectacular 😍“; ”Saru como estás de guapo 😍“; ”Wow increíble resultado te felicito sigue por ese camino 👏“, evidencian la admiración y el impacto que ha generado su dedicación al ejercicio y la alimentación saludable.

El cambio físico de Felipe Saruma - crédito @felipesaruma/Instagram

Incluso surgieron especulaciones sobre la posibilidad de un nuevo amor, aunque hasta el momento Saruma no ha confirmado ninguna relación sentimental: “Será que @linatejeiro si se comió todo esto tan bueno 😂“; ”En la misma piscina que subió @gisselleleone😮‍💨“; ”Una mujer lo tiene así de lindo"; “Será que Saruma sigue soltero o ya tiene dueña”; “tiene buena mano”.

El interés por la figura de Felipe Saruma no se limita a su aspecto físico. Su trayectoria como uno de los creadores de contenido más influyentes del país, así como su incursión en la producción audiovisual, lo han posicionado como un referente en el ámbito digital.

Saruma ha abordado temas considerados tabú en sus videos y fundó una productora de cine llamada Vertical Cinema, que le ha permitido colaborar con marcas de relevancia nacional e internacional. Este crecimiento profesional coincidió con una etapa de exposición mediática derivada de su relación y posterior matrimonio con Andrea Valdiri.

Felipe Saruma sorprende con su transformación física - crédito @felipesaruma/Instagram

La relación entre Saruma y Valdiri se convirtió en objeto de especulación pública a mediados de 2023, cuando ambos dejaron de compartir imágenes juntos en redes sociales. Los rumores sobre una posible ruptura se intensificaron hasta que, a finales de octubre, sorprendieron al aparecer juntos en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, rumbo a Europa.

Durante ese viaje, ambos publicaron fotografías sonrientes desde distintas ciudades, celebrando el cumpleaños de la barranquillera y desmintiendo temporalmente las versiones de separación. Sin embargo, al regresar a Colombia, dejaron de mostrarse juntos, lo que reavivó las dudas entre sus seguidores. Finalmente, fue la bailarina e influencer que confirmó que la pareja había decidido separarse tras un año y siete meses de matrimonio.

“Tuve un matrimonio superlindo con Saru y lo que aprendí en este matrimonio es que no es de cuatro ni de cinco, un matrimonio es de dos personas y las decisiones se toman entre dos”, reveló la también empresaria a través de un video publicado el jueves 23 de noviembre de 2023.

La separación de Felipe Saruma y Andrea Valdiri marcó una nueva etapa personal y profesional para ambos - crédito @andreavaldirisos y @felipesaruma/Instagram

Tras su separación, la barranquillera comenzó una nueva relación con el empresario Juan David Sepúlveda; a la pareja se le ha visto de viaje y compartiendo momentos románticos en las plataformas digitales. Además, Andrea Valdiri también ha estado enfocada en proyectos personales y en sus dos hijas, Isabella y Adhara Valdiri.

Por su parte, Felipe Saruma no ha hecho pública ninguna relación, aunque se le ha vinculado con varias mujeres. Recientemente, surgieron rumores de un posible romance con la actriz Lina Tejeiro, debido a que fueron vistos juntos en un restaurante en Bogotá. Las imágenes de su encuentro, donde se les veía sonriendo y conversando de manera cercana, se volvieron virales en redes sociales.