Sathya, primera eliminada del ‘Desafío 2025’, confesó que atentó contra su vida tras sufrir acoso en el colegio: “Me cortaba”

Sathya Díaz Velandia, la joven bailarina de música urbana, que se convirtió en ser la primera mujer que abandonó la competencia en El desafío del siglo XXI, abrió su corazón y reveló difícil capítulo de su vida.

Si bien la también practicante de parkour que se denomina como una atleta híbrida, aseguró que tuvo una infancia amorosa, porque creció en un seno familiar en el que no le faltó el cariño ni la atención de sus padres y hermanos, pero al entrar en la adolescencia todo cambió.

Según relató la exparticipante del Desafío 2025 que integró el equipo Alpha, a sus 16 años, cuando cursaba séptimo grado en su colegio no soportó más el acoso del que era víctima por parte de sus compañeros de clase que la juzgaban por su extrema delgadez.

“Realmente pasé por una crisis, es pues difícil porque, en el colegio me hacían mucho bullying, porque era una persona muy delgada y me decían que era muy débil, que no tenía ni tetas ni culo, pues uno pequeño siempre busca esa aprobación social, entonces tuve presión y fue uno de los años más difíciles de mi vida”, contó Sathya en el programa La red.

Verse en el blanco de las críticas y burlas, desencadenó afectaciones en la salud mental de la joven bailarina bogotana que, tras sufrir problemas sicológicos, debió ser medicada, ya que, incluso, comenzó a desear su muerte y en una oportunidad intentó quitarse la vida.

“Inicialmente era un tema psicológico donde tuve que llevar unas sesiones y también me medicaron. Luego tuve momentos donde pensé en quitarme la vida. Eh, no valoraba como todas las cosas bonitas que tenía en ese entonces porque me anulaba mucho la vista como el círculo social en el cual estaba rodeada. Y sí, tuve una vez donde de verdad intenté quitarme la vida y me cortaba mucho los brazos”, afirmó.

Tanto sus padres como el deporte fueron fundamentales en la recuperación de Sathya que después de hacer visible el tema, contó con el total apoyo de su familia. Además, empezar a entrenar basquetbol le hizo olvidarse de sus inseguridades.

“Yo estaba en séptimo grado, pues mis papás se dieron cuenta de ese problema, empecé, pues ellos como empezaron como a ayudarme a decirme que pues podía hablar sobre esos temas de como el bullying que estaba recibiendo y pues sí, pues sí, ayuda de de parte de mis papás y más personas que me apoyaron. Eh, yo nunca tuve como eh esos problemas de anorexia o bulimia, simplemente esa era mi contextura pues delgada”, añadió la exdesafiante acerca de su físico delgado.

Sathya Díaz dio detalles de su relación sentimental con un cotero del barrio Bosa en Bogotá

Con 22 años, la joven bailarina de música urbana tiene claros sus sentimientos y así como no niega sus raíces y contó que vive en la localidad de Kennedy en el sur occidente capitalino, también dejó saber que sostiene un noviazgo con un colega que se rebusca la vida vendiendo y cargando mercado: “Sí, él se llama Camilo. La verdad es que llevamos super poquito, dos meses en realidad”.

Díaz, quien se declaró apasionada del arte callejero, los grafitis, el hip hop y la cultura urbana, mencionó que por cuenta del baile conoció al que actualmente es su novio y la tiene completamente enamorada.

"Él trabaja vendiendo, pues, eh, frutas, hortalizas; tiene como un puesto y es en Bosa. Eh, pues la verdad él y yo practicamos el mismo deporte, somos superapasionados por el street workout y, pues, nada, es un chico sencillo, humilde, increíble que quiero mucho“, aseguró.

En su cuenta de Instagram, el joven publica videos relacionados con la actividad física, en los que demuestra su pasión por el mismo entrenamiento de su novia, así como la calistenia. Además, ha compartido imágenes y videos junto a Sathya, mostrando cómo entrenan juntos y el apoyo mutuo que se brindan en las competencias en las que han participado.

Antes de viajar a Tobia, Cundinamarca, Sathya concedió una entrevista exclusiva para el formato Mi primera sentencia de Caracol Televisión. En esa conversación, la joven reveló detalles sobre el estado de su relación y su disposición ante las posibilidades que podrían surgir durante el reality: “Tengo novio, llevamos aproximadamente un mes y medio ya y pues no sé qué pase la verdad, él dijo que me iba a esperar, pero yo no sé si conozca a alguien más en el Desafío. No sé si me enamore de otra persona, también yo soy un alma muy libre y tengo un espíritu de libertad, estoy abierta a las posibilidades”, agregó.