Yina Calderón lanzó critica contra el físico de Lina Tejeiro y su nuevo corte de pelo: “Parece una señora”

Yina Calderón arremetió contra el aspecto físico de Lina Tejeiro - crédito @yinacalderontv y @linatejeiro/Instagram

Yina Calderón soltó la lengua y se refirió al cambio de look que se realizó Lina Tejeiro hace dos semanas. Además, la empresaria de fajas también criticó el actual aspecto físico de la actriz llanera, afirmando que no le luce bien desde que aumentó de peso: “Se ve más linda flaca y con el pelo largo“.

A través de una transmisión en vivo que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 lanzó su opinión acerca del corte de pelo que decidió llevar la también creadora de contenido llanera de la que se distanció por completo: “Así parece una señora, a mí no me gusta”, agregó.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Acerca de la nula relación que tiene Yina Calderón con Lina Tejeiro, fue la misma Dj opita que compartió compartió con sus seguidores el desafortunado encuentro que tuvo con la expareja de Andy Rivera y que la llevó a alejarse de ella. “Cuando la conocí en persona en un evento, ella hizo un gesto de desagrado hacía mí”.

Yina Calderón provocó de nuevo a Lina Tejeiro tras comentar su corte de pelo - crédito @yinacalderontv y @linatejeiro/Instagram

Desde entonces, Lina ha estado en la lengua de Yina que no escatima en palabras para lanzar pullas y opinar sobre la su vida pública.

“Está más gordita. Se engordó la Lina. Sí se le ve lindo el pelo corto, pero gordita no, no sean hipócritas. Lina Tejeiro se ve bonita es flaca, marcada como es normalmente porque tiene severo cuerpo, no venga a decir que es bonita gordita”, comentó Yina luego de advertir que a ella le encanta meterse en lo que no le importa.

Pese a que en la transmisión, algunos de los usuarios conectados rechazaron el hecho de que Yina criticara el cuerpo de otras personas, la empresaria continúo con sus polémicas declaraciones.

La actriz mostró que no faltaron las risas con su estilista durante el proceso - crédito @linatejeiro/Instagram

“Estás en tu derecho, tú verás, pero yo que me meto en lo que no me importa siento que se ve más linda flaca y con el pelo largo, así parece una señora, a mí no me gusta”, añadió la influencer que en la segunda temporada del reality de convivencia en el participó pidió respeto por su cuerpo alegando que con el físico de alguien no se deberían meter, puesto que, eso afecta a sus seres queridos.

Por su parte, la actriz Lina Tejeiro no le ha contestado al respecto, ignorando sus comentarios como ha ocurrido en ocasiones anteriores cuando Yina Calderón habla sobre ella.

Lina Tejeiro contó lo que hay detrás de su radical cambio de look

La actriz y creadora de contenido de 33 años, sorprendió a sus seguidores con una inesperada nueva imagen, pasando de tener una larga cabellera como cuando presentó el After de La casa de los famosos Colombia en su primera temporada y Nuevo rico, nuevo pobre, a lucir nuevamente su cabello corto con un corte bob que llevó en su participación en La ley del corazón.

La actriz también habló del tiempo que espera para convertirse en mamá - crédito @rechismes/IG

Si bien Lina no se había referido a las razones por las que decidió cambiar, recientemente Tejeiro habló con sus seguidores en una dinámica de preguntas y respuestas donde contó por qué tomó la decisión de cambiar su corte de cabello. “Y si no estás dispuesta a vivir esas etapas, mejor no te lo cortes”, advirtió Lina Tejeiro a quienes contemplan un cambio radical de imagen.

La decisión de modificar su apariencia surgió tras un año de intensa actividad profesional, pues según explicó Tejeiro, su cabello había sido sometido a constantes procesos de estilizado: uso diario de secador, laca, pinzas y tintes aplicados cada dos o tres meses.

Este ritmo de trabajo deterioró notablemente la salud de su melena. Ante la pregunta de sus seguidores sobre la razón del cambio, la actriz fue clara: “Prefiero cortar el cabello que tratar de recuperarlo. Además, era la excusa perfecta para cortarlo porque yo quería cortarlo hace mucho tiempo, pero no podía por temas de trabajo. Soy fan del cabello corto, me parece super práctico, me parece que se ve divino”.