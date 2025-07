Marbelle habló de la relación con su padre y del duelo familiar que atravesó: “Trato de no exponerlo demasiado”

La cantante compartió detalles sobre la reconstrucción de su vínculo con su padre y la reciente pérdida de su abuelo paterno - crédito @Marbelle30/X

Con una trayectoria larga en la música colombiana, Marbelle, cuyo nombre real es Maureen Belky Ramírez Cardona, continúa vigente tanto en los escenarios como en las plataformas digitales.

Aunque ha procurado mantener su vida personal fuera del foco mediático, en ocasiones comparte con sus seguidores aspectos íntimos a través de sus redes sociales. Recientemente, reveló el fallecimiento de su abuelo paterno y reflexionó sobre su relación actual con su padre, Ignael Ramírez Murcia.

Durante una dinámica de preguntas en Instagram, donde cuenta con más de dos millones de seguidores, la intérprete de Collar de perlas fue consultada por el estado de su vínculo con su padre biológico.

Marbelle reveló que su abuelo paterno falleció recientemente y compartió el momento con su padre - crédito @marbelle.oficial/Instagram

En respuesta, reveló que recientemente estuvieron juntos debido al fallecimiento de su abuelo. “De hecho, estuvo esta semanita pasada por aquí, desafortunadamente mi abuelito paterno falleció la semana pasada y esta semana estuvimos compartiendo algunos días, por aquí estuvo”, dijo la cantante, visiblemente afectada.

Marbelle también explicó por qué evita exponer a su familia en medios o redes sociales. Afirmó que, tras la emisión de la telenovela autobiográfica sobre su vida, prefiere proteger la privacidad de su entorno cercano.

“Trato de no exponerlo demasiado, creo que la novela y con tantas cosas que la gente tuvo información de primera mano, creo que he tratado desde ahí de no exponerlo demasiado, de dejarle su vida tranquila, igual hay personas que por ahí lo logran identificar”, afirmó, en referencia a su padre.

La cantante explicó que evita exponer a su familia en redes para proteger su privacidad - crédito @marbelle.oficial/ Instagram

Marbelle inició su carrera musical desde temprana edad, influenciada y apoyada por su madre. Con éxitos como Amor sincero y Adicta al dolor, logró consolidarse como una de las voces más representativas del género tecnocarrilero en Colombia. Su popularidad también la llevó a protagonizar una serie biográfica emitida por Canal RCN, en la que se narraron episodios clave de su vida personal y artística.

Desde entonces, ha buscado equilibrar su exposición pública con espacios de intimidad. Si bien se mantiene activa en redes sociales, ha insistido en no involucrar innecesariamente a su familia, especialmente luego del impacto mediático de la telenovela. “Pero trato, trato de mantenerlo… a veces publico foticos o cositas con él, pero trato de dejarlo tranquilo, es solo por eso”, puntualizó sobre su padre.

En una entrevista anterior en el programa Bravíssimo de Citytv, Marbelle había hablado con mayor profundidad sobre su padre y lo describió como un hombre honesto y amoroso. Mostró una imagen de ambos juntos y explicó que, tras años de distanciamiento, han venido reconstruyendo su relación.

Marbelle y su padre, Ignael Ramírez Murcia, han reconstruido su relación tras años de distanciamiento - crédito @marbelle.oficial/Instagram

“Ay, mi padre, mi vida. Mi padre hermoso, nos alejamos muchos años, hemos venido en un proceso de reconstruir nuestra relación, pero lo que yo más le agradezco a ese hombre es el ejemplo, su honestidad. Es un ser que nunca se dejó descarrilar por nada, con muchos defectos, claro que sí. Pero, siendo el papá más amoroso del mundo, siendo el que nos permitió a mí y a mi mamá volar y hacer muchas cosas. Un gran ejemplo, un gran ser abuelo (...) Gracias por ser el mejor papá del mundo, no necesité nada más”, dijo entonces.

La cantante reconoció que la ausencia y los silencios del pasado han sido trabajados y dialogados con su padre, y valoró la disposición de ambos para reencontrarse desde el afecto. “A veces los pares se siente en deuda con uno y eso lo he trabajado con él y le he dicho, no necesité nada más que tú”, añadió.

Marbelle reveló que terminó con el futbolista Sebastián Salazar

En una entrevista reciente con el programa La Corona TV, Marbelle confirmó que ya no está en una relación sentimental con el futbolista Sebastián Salazar. Aunque no reveló cuándo ocurrió la ruptura, explicó que decidieron poner en pausa el vínculo hace cerca de tres años y que, desde entonces, han mantenido una relación basada en el respeto mutuo.

La artista habló abiertamente sobre su ruptura con el futbolista Sebastián Salazar, ocurrida hace tres años - crédito @marbelle.oficial/Instagram

“Lo que les puedo contar es que ya ha pasado bastante tiempo, no lo he querido hacer público porque es algo de lo que yo no hablo mucho y que lo he mantenido porque la relación precisamente también estuvo así”, indicó. Además, destacó que la decisión fue tomada para respetar los tiempos personales y las transformaciones que ambos han vivido.