Gregorio Eljach confirmó que no ha llenado vacantes en la Procuraduría y que no acepta hojas de vida que no ha pedido: “Lo bloqueo”

El procurador Gregorio Eljach Pacheco aseguró que cuando se requiera, llenará vacantes actualmente vigentes - crédito @PGN_COL/X

El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, respondió a los rumores de que, tras su llegada al organismo de control, iba a recurrir al clientelismo y a la burocracia, nombrando a diferentes en personas en puestos de relevancia dentro de la entidad.

En conversación con la revista Semana, el funcionario indicó que jamás estuvo interesado en repartir cargos en la Procuraduría. “Yo prometí y espero poder cumplir, que no iba a promover reestructuraciones, me parece que yo tengo el deber moral de responder con lo que me estregaron y quiero hacerlo así, y tampoco ir a crear nuevos cargos públicos, yo no voy a promover la creación de cargos públicos”, explicó.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con sus declaraciones, hay muchas vacantes en la Procuraduría que no ha llenado, porque considera que no es necesario incrementar el personal para seguir cumpliendo con las funciones del organismo de control. “No son necesarias en este momento”, aseguró.

El procurador aseguró que no pretende hacer una reestructuración de la Procuraduría - crédito Colprensa

Además, destacó que el hecho de no hacer nuevas contrataciones se traduce en un ahorro “pequeño” para la entidad y en menor burocracia, que puede terminar estorbando y dificultando el cumplimiento de las responsabilidades.

“Mientras no necesite, no lleno las vacantes, mucho menos voy a crear cargos nuevos, que era lo que se decía que yo iba a llegar a hacer, a traer un ejército de amigos míos, no sé de dónde”, contó.

Por otro lado, aclaró que en un periodo de seis meses, que es el tiempo que lleva ejerciendo como procurador, ha aprendido tres reglas que ahora aplica como servidor público. Dos de ellas tienen que ver con recomendaciones para la ocupación de cargos dentro de la entidad y la última con el fin de su labor desde el sector público.

“El que me llame que yo no tenga ese número grabado, que no tenga el nombre, yo no contesto. La segunda, el que me mande una hoja de vida que yo no pedí, lo bloqueo. Y el que me diga que yo tengo que seguir sacrificándome por Colombia después que yo ya termine mis 45 años de entrega total al servicio público, lo declaro enemigo mío y no le vuelvo a hablar más”, precisó.

Concurso para carrera en la Procuraduría

Asimismo, informó que los contratos de las personas vinculadas a la Procuraduría tienen una fecha de terminación que se cumple. La continuidad de los servidores públicos en la entidad se permite cuando estos están inscritos a una carrera, la cual es producto de un concurso que se lleva a cabo en el mismo organismo de control.

La manera de garantizar la permanencia en la Procuraduría es teniendo carrera en la entidad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Yo voy a hacer el concurso. El más interesado en hacer el concurso para ingresar a la carrera de la Procuraduría, que es una carrera especial, es Gregorio Eljach”, precisó.

Según detalló, el concurso debe realizarse porque es una orden proferida por el Consejo de Estado: “Yo no le voy a hacer el quite a eso”. Insistió en que ya cuenta con los recursos para financiar el concurso, gracias a la probación de un proyecto en el Congreso de la República y ya se está adelantando el proceso con la Universidad de Antioquia.

Recomendaciones y presiones para hacer nombramientos en la Dian

Luis Carlos Reyes denunció presiones para nombramientos en la Dian - crédito Colprensa

La recomendación de personas para la ocupación de cargos públicos en algunas entidades del país ha sido motivo de escándalo. Pues, el exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) Luis Carlos Reyes, denunció públicamente y ante las autoridades competentes, que algunos funcionarios del Gobierno le compartieron hojas de vida para que nombrara a ciertas personas en cargos de dirección.

Entre los servidores públicos que habrían compartido con él hojas de vida está la excanciller Laura Sarabia y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

“Al principio del Gobierno Laura me mandó algunas hojas de vida. Yo se lo mencioné al presidente y poco después, en una reunión con el presidente, antes de entrar a esa reunión, Laura se acercó a hablar conmigo y rectificó diciéndome que quería aclarar que el presidente no había enviado esas hojas de vida”, explicó el funcionario en conversación con El Colombiano.