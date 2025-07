Foto de Sofía Vergara y Tom Brady compartiendo en un crucero se hizo viral en redes sociales: conozca la razón

Sofía Vergara y Tom Brady se hicieron virales en redes sociales por la foto que protagonizaron durante el crucero que compartieron - crédito Kevin Jairaj/Reuters y @sofiavergara/Instagram

Sofía Vergara celebra sus 53 años este jueves 10 de julio y ha recibido mensajes de felicitación por parte de sus seguidores y de todo tipo de celebridades. La actriz, reconocida a nivel internacional por su trabajo en Modern Family y Griselda, así como por su faceta como jurado en America’s Got Talent, dio de qué hablar con su paso por Europa durante el verano, particularmente por el crucero que organizó para pasear por el Mediterráneo a finales de junio.

A bordo del Luminara, la embarcación de lujo propiedad del The Ritz-Carlton Yacht Collection, estuvieron presentes figuras como Anitta, Ricky Martin, Naomi Campbell, J Balvin, Martha Stewart o Sting, entre otros.

Inicialmente, dieron de qué hablar sus encuentros con Anitta, por ser su primera aparición desde que se viera obligada a cancelar un concierto por problemas de salud, o con J Balvin, que incluso cantó para los asistentes al crucero. Pero, el que se hizo viral en los últimos días por departir alegremente con la colombiana fue el exjugador de fútbol americano Tom Brady.

El ex mariscal de campo, siete veces campeón de la NFL, apareció en una de las publicaciones de la colombiana en redes sociales. Algunas fuentes indicaron que Brady solicitó expresamente tener la oportunidad de sentarse en la misma mesa de Sofía durante la cena a bordo de la embarcación, momento que quedó evidenciado en una foto de ambos, en la que también apareció J Balvin dándole un beso fraternal a la colombiana.

En distintos medios, citando testigos del momento, aseguraron que la química entre ambos fue evidente. Por ese motivo, y pese a que la foto se publicó desde hace más de una semana, esta se viralizó rápidamente y fue interpretada en redes sociales como una señal de un romance. Tras este viaje, ambos asistieron a diferentes eventos sociales en Ibiza, aunque ninguno ha realizado declaraciones públicas sobre el otro y los representantes de ambos han optado por no pronunciarse.

Distintos medios no dudaron en afirmar que se trataba de un “romance de verano”. No obstante, y pese a que los involucrados no se han referido al tema en público, el portal TMZ señaló que tras consultar con fuentes cercanas a los protagonistas, describieron el rumor como “ridículo”, afirmando que, al menos por ahora, no es más que “una aventura de verano”.

Cabe señalar que ambos salieron de divorcios ampliamente cubiertos por los medios de comunicación. Brady se divorció de la top model brasileña Gisele Bündchen en 2022 y ya fue vinculado anteriormente con Irina Shayk y Sydney Sweeney. Por su parte, Vergara se separó de Joe Manganiello en 2023, tras lo que siguió un corto noviazgo con el médico Justin Saliman. La actriz también fue relacionada en el pasado con el piloto siete veces campeón de la Fórmula 1, el británico Lewis Hamilton, aunque esta especulación terminó siendo descartada sin que ninguno de los involucrados se refiriera al tema.

Sin embargo, el nombre que parece tener más impacto en los rumores es el de Douglas Chabott, empresario norteamericano que ha frecuentado los eventos públicos en los que la actriz ha participado.

Entre estos se incluye un viaje en mayo pasado, en el que ambos estuvieron presente en el paddock del GP de Mónaco y en una playa privada en Cannes (Francia), y luego durante el mencionado crucero en junio.

Previamente, incluso compartieron una cena en un restaurante exclusivo en Roma, en la que los testigos apuntaron que Vergara y Chabott estuvieron acompañados de algunos amigos y se les vio interactuando de manera cercana durante toda la velada.