Elianis Garrido le respondió a una seguidora que se burló de sus cirugías de nariz: “Estoy cansada”

Elianis Garrido, actriz, presentadora y bailarina barranquillera, rompió el silencio ante los constantes ataques que ha recibido en redes sociales por los cambios en su rostro, especialmente tras someterse a varias cirugías de nariz.

Cansada de los comentarios ofensivos, la artista decidió responder públicamente a quienes la critican, en un mensaje en el que expresó su agotamiento emocional y dejó clara su postura frente al acoso digital.

Todo comenzó tras la publicación de una historia en su cuenta de Instagram, en la que una usuaria le escribió: “Qué nariz asquerosa tienes. Ya estás pasada de moda”.

“Estoy depurando mis redes”, confesó la actriz al anunciar que decidió filtrar el contenido que consume para proteger su bienestar - crédito @elianisgarrido/Instagram

Agotada de guardar silencio, la exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele compartió la captura del mensaje y respondió directamente: “Pero me sigue señora Milena, usted pierde su tiempo viendo mi contenido. Le mando saludos y que se mejore”.

Elianis ya había hablado anteriormente de sus intervenciones quirúrgicas por razones funcionales, y ha documentado su proceso de recuperación con franqueza. En junio de 2025, informó que se había sometido a un nuevo procedimiento estético en su nariz.

Poco después, apareció sin vendaje postoperatorio, mostrando el resultado con orgullo. Aunque muchos elogiaron el cambio, no faltaron los ataques que, esta vez, decidió no ignorar.

La actriz barranquillera expuso el mensaje de una usuaria que la atacó: “Qué nariz asquerosa tienes”, escribió la seguidora - crédito @elianisgarrido/Instagram

“Normalmente hago caso omiso a insultos, comparaciones, comentarios destructivos. Incluso, muchas veces sigo de largo cuando tildan de ‘constructivos’ a algunos que mandan sus ‘consejos’ o comentarios sobre mi vida, mi cuerpo o mis decisiones. Pero hoy algo pasa, en el universo o en mí. Estoy depurando mis redes, los contactos y muchas cosas que no quiero ver. Nada en contra, pero si no va con lo que siento o pienso, mejor no lo veo…”, escribió la artista.

En otra de sus historias, Elianis se sinceró con sus seguidores: “Creo que quizá me siento algo cansada de muchas cosas y ya no me quedan ganas de entrar en luchas con la ignorancia porque, al final, entendí que no depende de mí”. También afirmó que, por esta vez, no bloquearía los mensajes de odio, especialmente de personas que, según ella, “usan a Dios y sus buenos modales como bandera”, pero que replican discursos ofensivos en las plataformas digitales.

Además de exponer el mensaje ofensivo, la actriz compartió una fotografía reciente de su rostro, mostrando el resultado de su cirugía con confianza. Junto a la imagen, escribió: “Hoy me siento preciosa y, sobre todo, agradecida con Dios y la vida. Me encanta mi nueva nariz. Cada vez está mejor, no me duele, respiro perfecto y la forma es ideal para mi rostro. A quien no le guste, está bien, es su gusto, pero afortunadamente no está en su cara, está en la mía”.

Elianis Garrido compartió una imagen de su rostro tras su cirugía de nariz y expresó: “Me encanta mi nueva nariz. No me duele, respiro perfecto” - crédito @elianisgarrido/Instagram

Elianis Garrido no solo se pronunció contra el odio en redes, también aprovechó el momento para enviar un mensaje de gratitud a quienes la apoyan de manera constante. “Tienen razón la gran mayoría aquí. Los buenos siempre son más. Mi corazón vive agradecido porque cada día recibo un mensaje amoroso, generoso, bondadoso y motivador. Muchos días no lo saben, pero son ustedes los que me suben el ánimo a mí”.

La artista recordó que su comunidad digital ha estado con ella por más de una década, sin necesidad de polémicas ni estrategias para generar atención: “Gracias porque esta comunidad, sin premios, ni transmisiones diarias, ni apuestas, ni rifas, bochinches, ni necesidad de menospreciar el trabajo de nadie o responder ataques de nadie, se ha mantenido. Somos la huella que dejamos en otros. Por eso siempre intentemos dejar huellas positivas”.

Además, desde una postura firme, Elianis reafirmó su decisión de proteger su bienestar emocional y establecer límites frente a los ataques que ha recibido por su apariencia. “Gracias por estar y por dejarme estar con ustedes. Perdón, hoy ando muy sensible”, concluyó, dejando un mensaje claro sobre el respeto, el autocuidado y la necesidad de frenar los comentarios negativos en las plataformas digitales.

Elianis Garrido destacó que su comunidad digital se ha mantenido por más de una década sin necesidad de polémicas ni bochinches - crédito @elianisgarrido/Instagram