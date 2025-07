Estos son los participantes que han renunciado a ‘MasterChef Celebrity’ desde que inició el concurso

La renuncia de la actriz desató diversas reacciones, aunque no ha sido la única que se ha ido del concurso - crédito cortesía Canal RCN

La noche del 26 de junio de 2025, MasterChef Celebrity vivió un momento inesperado cuando, al término de la primera prueba de eliminación, Yesenia Valencia tomó la palabra antes de que los jueces anunciaran su veredicto.

En esa ocasión, varias celebridades vestían el delantal negro y disponían de 60 minutos con la despensa abierta para preparar un plato libre, con el objetivo de impresionar a los tres jurados y evitar la eliminación en la primera semana. Sin embargo, cuando llegó el momento de conocer el nombre del participante que debía abandonar la cocina, la actriz interrumpió el proceso y comunicó su renuncia, convirtiéndose así en la primera eliminada de la temporada.

Aunque ella no es la única persona que ha tomado esta determinación, teniendo en cuenta que en varias temporadas algunos de los cocineros más famosos decidieron colgar sus delantales ante diferentes desacuerdos con los jurados, proyectos personales y hasta recomendación médica.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Participantes que han renunciado a ‘MasterChef Celebrity’

A lo largo de las diez temporadas del concurso, varias figuras han abandonado la competencia antes de que se cumpla su ciclo allí por decisión de los jurados.

En la segunda temporada salió Kika Nieto de forma inesperada, aunque ella afirma que fue por un viaje y motivos personales, en redes sociales se rumora que el Canal RCN fue el que tomó la determinación. Sara Corrales también salió del concurso en esa ocasión y todo se debió a una recomendación médica, por una alergia que le dio en los ojos.

En la segunda temporada del concurso dos de las concursantes se retiraron - crédito masterchefcelebrityco / Instagram

En la cuarta edición, Aída Bossa también se fue del programa por motivos personales. Alexandra Montoya también se retiró, pese a ser una de las favoritas, pues consideraba que no era feliz.

Muchas dudas se generaron en los televidentes - crédito masterchefcelebrityco / Instagram

En la sexta temporada, Brian Moreno dejó el programa por recomendación médica, pues se cortó un dedo y esto derivó en una infección.

El participante se lesionó en la competencia - crédito masterchefcelebrityco / Instagram

La salida de Yesenia Valencia en la décima temporada se suma a esta lista de celebridades que, por distintas razones, han colgado el delantal antes de lo previsto.

La renuncia de Yesenia

La actriz, Yesenia Valencia, que participó en la décima temporada del popular concurso, decidió abandonar la competencia durante el primer reto de eliminación, una decisión que impactó tanto a sus compañeros como al jurado y a la presentadora Claudia Bahamón.

En declaraciones exclusivas posteriores, Yesenia Valencia explicó los motivos detrás de su decisión, a pesar de que afirmó sentirse orgullosa de haber formado parte de la competencia, aunque su paso fuera breve: “Qué delicia estar en MasterChef, así una semana hay que estar”.

La actriz detalló que el ambiente competitivo comenzó a afectar su tranquilidad y aseguró que, para continuar, hubiese tenido que modificar aspectos personales que no estaba dispuesta a cambiar: “Iba a tener que mover cosas de mí misma para poder estar en el juego y creo que eso sí es un desgaste emocional que yo no me voy a permitir”, expresó.

La famosa fue la primera eliminada de la décima temporada - crédito masterchefcelebrityco / Instagram

“Ya estaba empezando a afectarme el ejercicio competitivo. Empecé a ver un panorama en el que yo no me iba a sentir cómoda, en el que se iban a mover cosas que no simplemente era la cocina”, confesó Yesenia Valencia tras su sorpresiva salida del concurso de cocina.

La reacción en el set ante su decisión fue de sorpresa. Incluso, Claudia Bahamón intentó persuadirla para que esperara el fallo de los jueces, pero Yesenia se mantuvo firme en su decisión. En tono de broma, la actriz comentó que muchos de sus compañeros temían ser los primeros eliminados, por lo que ella les ahorró ese temor: “Tomé la decisión de retirarme, todo el mundo tiene el miedo de ser la primera persona en salir de MasterChef y yo dije venga les quito ese miedo”.