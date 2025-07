“En crisis todos los sectores económicos del país, y en ruinas las finanzas públicas”: Paloma Valencia sobre el Gobierno Petro

Según Valencia, la suspensión es la única medida para evitar actos jurídicos y políticos que podrían contradecir la Constitución - crédito Colprensa

En una columna de opinión publicada en la red social X, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, planteó duras críticas al presidente Gustavo Petro, al señalar que su gestión no solo ha sido ineficiente, sino también dañina para la institucionalidad y el Estado de derecho en Colombia.

Valencia enmarca su análisis dentro de un fenómeno más amplio: la crisis de las democracias representativas. Según su lectura, el diseño institucional democrático, con sus contrapesos y tiempos deliberativos, ha sido cuestionado por sociedades que exigen respuestas inmediatas.

En ese contexto, afirma que algunos líderes justifican la concentración del poder como una vía para ofrecer resultados rápidos, y denuncia que cada vez más ciudadanos están dispuestos a sacrificar garantías democráticas a cambio de promesas de bienestar.

En el caso colombiano, sin embargo, sostiene que el presidente Petro no estaría concentrando poder para ejecutar transformaciones tangibles, sino para construir un relato político. La senadora considera que el mandatario prioriza los discursos y los anuncios legislativos por encima de la acción y la implementación, lo que a su juicio ha tenido consecuencias negativas en múltiples frentes del país.

“Estamos frente a un presidente que pretende arrollar el Estado de derecho, pero no lo hace para lograr algo, sino para escribirlo. Petro no es un hombre de ejecución, ni de acción. Lo suyo son las palabras, quiere echar discursos grandilocuentes y escribir leyes con las que promete un mundo mejor. Hacer no es lo suyo”, señaló.

Valencia se fue lanza en ristre contra Petro en su columna - crédito X

En su balance de gobierno, Valencia sostiene que la administración Petro dejará al país en crisis económica, con una alta carga tributaria, endeudamiento creciente, retrocesos en sectores clave como la energía, la infraestructura, la vivienda y la educación, y con un deterioro profundo en la salud y la seguridad.

“Su manejo del ejecutivo es malo. Entregará en crisis todos los sectores económicos del país y en ruinas las finanzas públicas. Dejará un país endeudado, ahogado en impuestos, en crisis energética comprando un costoso gas importado, con un creciente déficit de vivienda, sin nuevas vías, con educación sin avances… pero sus más estruendosos fracasos son la salud y la seguridad", agregó.

En cuanto al sistema de salud, Valencia plantea que la crisis actual habría sido provocada por el propio gobierno, en lo que describe como un intento deliberado por mostrar que el modelo vigente no funciona y así justificar una reforma estructural. Asegura que ese propósito no solo fracasó, sino que implicó altos costos financieros y fallas graves en la atención a los ciudadanos, especialmente tras la intervención de algunas EPS y la gestión de un nuevo modelo en el magisterio.

“Colombia pasó de ser un ejemplo en salud a vivir en una crisis, que fue provocada voluntariamente por el gobierno. Querían probar que el sistema no funcionaba, querían crear las condiciones donde los ciudadanos pidieran una reforma. Emprendieron la tarea de demostrar que podían hacer un mejor sistema en el magisterio, y fracasaron, con un costo monumental económico. Fracasaron administrando las EPS que intervinieron”, apuntó.

El presidente Gustavo Petro escribió en X un trino que muchos calificaron como indescifrable, lo que causó controversia - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

En el ámbito de la seguridad, Valencia critica con dureza el proyecto de Paz Total impulsado por el Gobierno, el cual, en su opinión, ha derivado en un aumento de la violencia y el debilitamiento de la fuerza pública. Para la senadora, las promesas hechas a los sectores más vulnerables no se han cumplido, y el gobierno no ha avanzado en temas como la economía popular, las vías terciarias ni la solución de fondo para los problemas del campesinado.

Más allá del balance sectorial, Valencia también cuestiona el rol político del presidente. A su juicio, Petro ha trasladado la responsabilidad de sus fracasos a los otros poderes del Estado, especialmente al Congreso y a las altas cortes, argumentando que no le permiten gobernar.

La senadora interpreta esta narrativa como una forma de victimización y la considera incoherente con su rol actual, dado que —según ella— si su interés principal era impulsar leyes, debió permanecer en el legislativo.

“Parece que todo el proyecto de gobierno de Petro consiste en sacar tres leyes con las que promete cambiar el mundo, y una nueva constitución con la que -asegura- Colombia será otra. Es un mal chiste. El Presidente no hizo nada, pero pretende escribirlo para fingir que algo hizo”, expuso.

Valencia sostiene que el núcleo del proyecto de Petro se reduce a la aprobación de tres reformas clave y a la aspiración de convocar una nueva constitución. Cuestiona que el mandatario haya recurrido primero a la idea de una consulta popular, luego a la expedición de decretos —que en parte fueron frenados por decisiones judiciales— y más recientemente a la posibilidad de una asamblea constituyente, según ella promovida por asesores cercanos del presidente, y mediante mecanismos que considera inconstitucionales.

Valencia sostiene que el núcleo del proyecto de Petro se reduce a la aprobación de tres reformas clave y a la aspiración de convocar una nueva constitución - crédito Cristian Bayona/Colprensa

“Del intento de doblegar al congreso con una consulta popular, pasamos al decretazo -bien frenado por el Consejo de Estado. Y ahora bajo el concejo del Rasputín hablan de una constituyente por vía de papeletas inconstitucionales”, agregó.

La senadora también cuestiona el tono del discurso presidencial, que califica como agresivo, polarizante y centrado en la búsqueda de culpables. En ese marco, expresa preocupación por el ambiente que —según ella— genera y alienta, especialmente luego del reciente atentado contra el senador Miguel Uribe. Aunque no acusa directamente a Petro del hecho, lo responsabiliza indirectamente por lo que describe como un clima de hostilidad que podría propiciar actos violentos.

Finalmente, vincula esta situación con lo que considera una creciente crisis de corrupción en el gobierno y con una retórica que, afirma, busca presentar cualquier crítica o investigación como parte de un supuesto intento de golpe de Estado. Llama la atención sobre la inclusión de Estados Unidos en este discurso, lo cual —en su visión— podría tener consecuencias serias para la imagen del país ante la comunidad internacional.